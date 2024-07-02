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    Румыния и Нидерланды сыграют осторожно, Австрия победит Турцию

    Экспресс дня 2 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Рональд Куман
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Румыния — Нидерланды

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

    Румыния отлично стартовала на групповом этапе Евро-2024. Разгромной победы над Украиной хватило, чтобы чувствовать себя комфортно в оставшихся встречах. Отличная разница мячей в итоге очень помогла румынам.

    В играх с участием Румынии очень редко проходит ставка на обмен голами. Команду не стоит недооценивать. Румыны способны доставить проблемы сборной Нидерландов.

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    • Голландцы быстро обеспечили себе путевку в плей-офф. После победы над Польшей последовала ничья с Францией. Заключительный поединок группового этапа оранжевые провалили. Нидерланды уступили Австрии.

    В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать голевой феерии. Команды будут действовать осторожно и постараются не допускать ошибок.

    Ставка: ТМ 3 за 1.59.

    Австрия — Турция

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

    Австрийцы блестяще выступили на групповом этапе. Команда в турнирной таблице обошла Францию и Нидерланды. Австрии удалось выйти в плей-офф с первого места в группе.

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    Австрия — одна из лучших команд по прессингу и показателям общего пробега. Сборная имеет отличную атаку. В девяти матчах забито 19 мячей. В поединке с Нидерландами Рангник провел серьезную ротацию, но коллектив выглядел очень организованным.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Турция стартовала на Евро с победы над Грузией. Но затем было разгромное поражение от Португалии. В третьем туре турки одолели Чехию и пробились в плей-офф.

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    • Главная проблема Турции — очень слабая оборона. В предстоящем поединке Австрия является фаворитом. Но особого преимущества в классе у команды нет.

    У Турции есть джокер в лице Хакана Чалханоглу. Футболист блестяще исполняет стандартные положения. У команд равные шансы на успех.

    Ставка: Проход Австрии за 1.45.

    «Пирамидс» — «Зед»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Пирамидс» уверенно лидирует в чемпионате Египта. Команда набрала 62 очка в 25 матчах. У клуба 19 побед, 5 ничьих и лишь одно поражение.

    «Пирамидс» находится в блестящей форме. Выигрышная серия команды составляет 12 матчей. Вряд ли клуб допустит осечку в предстоящем поединке.

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    • «Зед» ведет борьбу за медали. Команда сейчас идет на четвертом месте. В 26 матчах набрано 41 очко.

    В последних четырех гостевых матчах «Зед» одержал три победы. Но в предстоящей выездной встрече завоевать очки будет очень трудно. Букмекеры не верят, что произойдет сенсация.

    Ставка: Победа «Пирамидс» за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.38.

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