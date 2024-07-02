Румыния — Нидерланды
Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
Румыния отлично стартовала на групповом этапе Евро-2024. Разгромной победы над Украиной хватило, чтобы чувствовать себя комфортно в оставшихся встречах. Отличная разница мячей в итоге очень помогла румынам.
В играх с участием Румынии очень редко проходит ставка на обмен голами. Команду не стоит недооценивать. Румыны способны доставить проблемы сборной Нидерландов.
Голландцы быстро обеспечили себе путевку в плей-офф. После победы над Польшей последовала ничья с Францией. Заключительный поединок группового этапа оранжевые провалили. Нидерланды уступили Австрии.
В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать голевой феерии. Команды будут действовать осторожно и постараются не допускать ошибок.
Ставка: ТМ 3 за 1.59.
Австрия — Турция
Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
Австрийцы блестяще выступили на групповом этапе. Команда в турнирной таблице обошла Францию и Нидерланды. Австрии удалось выйти в плей-офф с первого места в группе.
Австрия — одна из лучших команд по прессингу и показателям общего пробега. Сборная имеет отличную атаку. В девяти матчах забито 19 мячей. В поединке с Нидерландами Рангник провел серьезную ротацию, но коллектив выглядел очень организованным.
Турция стартовала на Евро с победы над Грузией. Но затем было разгромное поражение от Португалии. В третьем туре турки одолели Чехию и пробились в плей-офф.
Главная проблема Турции — очень слабая оборона. В предстоящем поединке Австрия является фаворитом. Но особого преимущества в классе у команды нет.
У Турции есть джокер в лице Хакана Чалханоглу. Футболист блестяще исполняет стандартные положения. У команд равные шансы на успех.
Ставка: Проход Австрии за 1.45.
«Пирамидс» — «Зед»
Футбол. Чемпионат Египта
«Пирамидс» уверенно лидирует в чемпионате Египта. Команда набрала 62 очка в 25 матчах. У клуба 19 побед, 5 ничьих и лишь одно поражение.
«Пирамидс» находится в блестящей форме. Выигрышная серия команды составляет 12 матчей. Вряд ли клуб допустит осечку в предстоящем поединке.
«Зед» ведет борьбу за медали. Команда сейчас идет на четвертом месте. В 26 матчах набрано 41 очко.
В последних четырех гостевых матчах «Зед» одержал три победы. Но в предстоящей выездной встрече завоевать очки будет очень трудно. Букмекеры не верят, что произойдет сенсация.
Ставка: Победа «Пирамидс» за 1.47.
Общий коэффициент — 3.38.