В очередном экспрессе рассмотрим матчи плей-офф Евро-2024, а также чемпионата Египта. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Румыния — Нидерланды

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Румыния отлично стартовала на групповом этапе Евро-2024. Разгромной победы над Украиной хватило, чтобы чувствовать себя комфортно в оставшихся встречах. Отличная разница мячей в итоге очень помогла румынам.

В играх с участием Румынии очень редко проходит ставка на обмен голами. Команду не стоит недооценивать. Румыны способны доставить проблемы сборной Нидерландов.

Голландцы быстро обеспечили себе путевку в плей-офф. После победы над Польшей последовала ничья с Францией. Заключительный поединок группового этапа оранжевые провалили. Нидерланды уступили Австрии.

В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать голевой феерии. Команды будут действовать осторожно и постараются не допускать ошибок.

Ставка: ТМ 3 за 1.59.

Австрия — Турция

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала

Австрийцы блестяще выступили на групповом этапе. Команда в турнирной таблице обошла Францию и Нидерланды. Австрии удалось выйти в плей-офф с первого места в группе.

Австрия — одна из лучших команд по прессингу и показателям общего пробега. Сборная имеет отличную атаку. В девяти матчах забито 19 мячей. В поединке с Нидерландами Рангник провел серьезную ротацию, но коллектив выглядел очень организованным.

Прогнозы и ставки на футбол

Турция стартовала на Евро с победы над Грузией. Но затем было разгромное поражение от Португалии. В третьем туре турки одолели Чехию и пробились в плей-офф.

Главная проблема Турции — очень слабая оборона. В предстоящем поединке Австрия является фаворитом. Но особого преимущества в классе у команды нет.

У Турции есть джокер в лице Хакана Чалханоглу. Футболист блестяще исполняет стандартные положения. У команд равные шансы на успех.

Ставка: Проход Австрии за 1.45.

«Пирамидс» — «Зед»

Футбол. Чемпионат Египта

«Пирамидс» уверенно лидирует в чемпионате Египта. Команда набрала 62 очка в 25 матчах. У клуба 19 побед, 5 ничьих и лишь одно поражение.

«Пирамидс» находится в блестящей форме. Выигрышная серия команды составляет 12 матчей. Вряд ли клуб допустит осечку в предстоящем поединке.

«Зед» ведет борьбу за медали. Команда сейчас идет на четвертом месте. В 26 матчах набрано 41 очко.

В последних четырех гостевых матчах «Зед» одержал три победы. Но в предстоящей выездной встрече завоевать очки будет очень трудно. Букмекеры не верят, что произойдет сенсация.

Ставка: Победа «Пирамидс» за 1.47.

Общий коэффициент — 3.38.