Бразилия
Колумбия
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает второе место, набрав четыре балла с разницей мячей +3.
Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью, но даже в случае поражения конкуренту Коста-Рике (разница -3) нужна разгромная победа над Парагваем и разгромное поражение «Селесао».
Бразилия — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре одержала разгромную победу над Парагваем (4:1).
Этот успех прервал ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и нынешний турнир.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.
Хотя такие результаты не говорят о безупречной форме сборной, ее состояние все же позволяет рассчитывать на нужный исход для гарантированного выхода в плей-офф.
Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.
Команда на два очка опережает соперника, а также на пять — третью Коста-Рику, так что она уже вышла в четвертьфинал, и ей остается играть лишь за победу в квартете.
Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре разгромила как раз Коста-Рику (3:0).
Этот успех продлил победную серию коллектива до 10-ти поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.
Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и пяти ничьих.
Такая форма говорит о потрясающей форме сборной, благодаря которой она заслуженно выглядит одним из фаворитом турнира.
Все пять голов команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Бразилии забивали обе команды
- в пяти последних матчах Колумбии забивали больше 2,5 голов
- в 10 последних матчах Колумбия выиграла.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа Колумбии — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в ее последнем поединке Кубка Америки.
При этом в трех из пяти последних игр Колумбии был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в последних пяти матчах они выиграли и было забито больше 2,5 голов.
Ставка: Колумбия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.90.