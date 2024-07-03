3 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Бразилия и Колумбия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает второе место, набрав четыре балла с разницей мячей +3.

Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью, но даже в случае поражения конкуренту Коста-Рике (разница -3) нужна разгромная победа над Парагваем и разгромное поражение «Селесао».

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре одержала разгромную победу над Парагваем (4:1).

Этот успех прервал ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и нынешний турнир.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.

Хотя такие результаты не говорят о безупречной форме сборной, ее состояние все же позволяет рассчитывать на нужный исход для гарантированного выхода в плей-офф.

Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.

Команда на два очка опережает соперника, а также на пять — третью Коста-Рику, так что она уже вышла в четвертьфинал, и ей остается играть лишь за победу в квартете.

Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре разгромила как раз Коста-Рику (3:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива до 10-ти поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.

Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и пяти ничьих.

Такая форма говорит о потрясающей форме сборной, благодаря которой она заслуженно выглядит одним из фаворитом турнира.

Все пять голов команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Бразилии забивали обе команды

в пяти последних матчах Колумбии забивали больше 2,5 голов

в 10 последних матчах Колумбия выиграла.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа Колумбии — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в ее последнем поединке Кубка Америки.

При этом в трех из пяти последних игр Колумбии был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в последних пяти матчах они выиграли и было забито больше 2,5 голов.

Ставка: Колумбия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.90.