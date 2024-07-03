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    Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?

    Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Америки, 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Колумбия
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    Винисиус Жуниор
    3 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Бразилия и Колумбия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D 03 Июля 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 04:00 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает второе место, набрав четыре балла с разницей мячей +3.

    Команда выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью, но даже в случае поражения конкуренту Коста-Рике (разница -3) нужна разгромная победа над Парагваем и разгромное поражение «Селесао».

    Бразилия — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре одержала разгромную победу над Парагваем (4:1).

    Этот успех прервал ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу и нынешний турнир.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках — официальных и контрольных — Бразилия ни разу не проиграла при трех победах и трех ничьих.

    Хотя такие результаты не говорят о безупречной форме сборной, ее состояние все же позволяет рассчитывать на нужный исход для гарантированного выхода в плей-офф.

    Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с тремя голами.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.

    Команда на два очка опережает соперника, а также на пять — третью Коста-Рику, так что она уже вышла в четвертьфинал, и ей остается играть лишь за победу в квартете.

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    • Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре разгромила как раз Коста-Рику (3:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива до 10-ти поединков, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированых игроков нет.

    Состояние команды: в последних 25 матчах в разных турнирах Колумбия ни разу не проиграла при 20 победах и пяти ничьих.

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    Такая форма говорит о потрясающей форме сборной, благодаря которой она заслуженно выглядит одним из фаворитом турнира.

    Все пять голов команды на Кубке Америки 2024 года забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Бразилии забивали обе команды

    • в пяти последних матчах Колумбии забивали больше 2,5 голов

    • в 10 последних матчах Колумбия выиграла.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа Колумбии — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в ее последнем поединке Кубка Америки.

    При этом в трех из пяти последних игр Колумбии был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в последних пяти матчах они выиграли и было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: Колумбия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.90.

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    Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
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