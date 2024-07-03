Казо
Артур впервые в карьере выиграл матч в основной сетке британского мэйджора. В прошлом году он не прошел даже первый раунд квалификации.
В понедельник француз одержал победу над Зизу Бергсом — 6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:6.
На фоне недавних поражений Казо этот результат стал почти сенсацией. В июне он проиграл на старте турнира в Хертогенбосе и не прошел квалификацию в Лондоне и Истборне.
Более того, перед Уимблдоном у Казо была серия из восьми поражений на уровне ATP.
Лучшим результатом Артура в этом году пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.
Бублик
Представитель Казахстана в первом круге одержал победу над Якубом Меньшиком.
Бублик совершил камбэк, отыгравшись с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.
После второго сета Бублик перестал ошибаться на подаче и классно играл на приеме. Даже удивительно, что он продемонстрировал такую реакцию.
В прошлом году Саша дошел на Уимблдоне до четвертого круга. С такой игрой, как во второй части матча с Меньшиком, он вполне способен повторить этот результат.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 3.05, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: на этом покрытии у француза нет шансов остановить теннисиста из Казахстана. Вполне вероятно, что на этот раз Саше будет достаточно трех сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика в трех сетах за 3.00.