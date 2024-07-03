Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Артура Казо во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казо

Артур впервые в карьере выиграл матч в основной сетке британского мэйджора. В прошлом году он не прошел даже первый раунд квалификации.

В понедельник француз одержал победу над Зизу Бергсом — 6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:6.

На фоне недавних поражений Казо этот результат стал почти сенсацией. В июне он проиграл на старте турнира в Хертогенбосе и не прошел квалификацию в Лондоне и Истборне.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Более того, перед Уимблдоном у Казо была серия из восьми поражений на уровне ATP.

Лучшим результатом Артура в этом году пока остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.

Бублик

Представитель Казахстана в первом круге одержал победу над Якубом Меньшиком.

Бублик совершил камбэк, отыгравшись с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.

После второго сета Бублик перестал ошибаться на подаче и классно играл на приеме. Даже удивительно, что он продемонстрировал такую реакцию.

В прошлом году Саша дошел на Уимблдоне до четвертого круга. С такой игрой, как во второй части матча с Меньшиком, он вполне способен повторить этот результат.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 3.05, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: на этом покрытии у француза нет шансов остановить теннисиста из Казахстана. Вполне вероятно, что на этот раз Саше будет достаточно трех сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в трех сетах за 3.00.