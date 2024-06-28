Дневник Евро. Итальянцы — лучшие тренеры Евро, суперкомпьютер предсказал триумф Англии, Кроос стал лучшим распасовщиком

В пятницу, 28 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, пока перерыв перед матчами 1/8 финала. Восемь сборных уже вылетели, а остальные готовятся к старту плей-офф. LiveSport.Ru подводит итоги дня на Евро-2024.

Суперкомпьютер знает все

Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы команд перед стартом 1/8 финала Евро-2024 на победу в турнире. Главным фаворитом по его мнению является сборная Англии (20%). Второй в этом списке идет сборная Испании (17,2%), а за ней сборная Германии (15,8%). Худшие шансы по мнению Суперкомпьютер Opta у сборной Грузии (0,3%).

Напомним, пары в 1/8 финала Евро-2024: Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

Сборная Англии globallookpress.com

Также Opta посчитал фаворитов в парах 1/8 финала. По мнению суперкомпьютера в паре Испания — Грузия победителем выйдут испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы — Бельгию.

В паре Румыния — Нидерланды суперкомпьютер отдаёт предпочтение голландцам. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.

Итальянская тренерская школа на высоте

Этот чемпионат Европы стал первым в истории турниров, когда в плей-офф вышло более двух тренеров одной национальности, сообщает Opta Sport.

Винченцо Монтелла — тренер сборной Италии globallookpress.com

Такой нацией стала итальянская. Сразу четыре представителя итальянского тренерского цеха будут играть со своими сборными в 1/8 финала. Это Лучано Спаллетти (Италия, 2-е место в группе В), Доменико Тедеско (Бельгия, 3-е место в группе Е), Франческо Кальцона (Словакия, 3-е место в группе Е) и Винценцо Монтелла (2-е место в группе F).

Кроос впереди всех

Центральный полузащитник немецкой сборной Тонии Кроос отдал больше всего точных передач на Евро-2024 среди игроков средней линии. У 34-летнего футболиста 326 точных пасов. Следом за ним идут итальянцы Николо Барелла (221 передача) и Жоржиньо (219).

Полный список выглядит так: Тони Кроос (Германия) — 326.

Николо Барелла (Италия) — 221.

Жоржиньо (Италия) — 219.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) — 214.

Мортен Юльманн (Дания) — 199.

Деклан Райс (Англия) — 192.

Лука Модрич (Хорватия) — 191.

Хакан Чалханоглу — 182.

Станислав Лоботка (Словакия) — 172.

Марсело Брозович (Хорватия) — 171.

Символическая сборная Whoscored

Авторитетный сайт Whoscored на собственном сайте составил символическую сборную Евро-2024 по итогам групповой стадии. Самый высший среди 11 футболистов у хавбека сборной Испании Фабиан Руис (8,39).

Фабиан Руис globallookpress.com

Наибольшее представительство в сборной у Германии (три игрока), два футболиста тут от сборной Испании, также по одному игроку от Грузии, Франции, Словении, Бельгии, Португалии и Нидерландов.

Символическая сборная globallookpress.com

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, 7,75).

Защитники: Йозуа Киммих (Германия, 7,39), Пепе (Португалия, 7,22), Яка Бийол (Словения, 7,33), Марк Кукурелья (Испания, 7,68).

Полузащитники: Тони Кроос (Германия, 7,45), Фабиан Руис (Испания, 8,39), Кевин Де Брёйне (Бельгия, 7,6).

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия, 7,77), Коди Гакпо (Нидерланды, 7,8), Килиан Мбаппе (Франция, 7,56).

Календарь и таблица Евро-2024

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили получил самую высокую оценку на групповом этапе. После игры второго тура со сборной Чехии Whoscored расщедрился ему на 9,5 балла. Вторым стал форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо, который получил 8,8 балла после игры с Польшей.

Холодное оружие под запретом

В столице Германии Берлине вышел запрет на пронос холодного оружия на территорию фан-зон Евро и стадиона. Под него попали ножи с лезвием длиной более четырех сантиметров, топоры, мечи, кинжалы и сабли. Впервые введенные правила будет действовать с полуночи 29 июня на территории трех фан-зон и территории рядом с Олимпийским стадионом Берлина.

Силовые структуры Берлина сообщили зоны, где введен запрет на ношение холодного оружия. По их мнению, это сделано для предотвращения преступности, защиты общественной безопасности и расширения возможности действий правоохранительных органов.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Такие меры были приняты после роста преступности с использования ножей в Берлине. Подчеркивается, что спортивные мероприятия, в частности, «создают потенциал для жестоких столкновений, в том числе из-за употребления алкоголя».

Маккели отстранен от игр Евро-2024

41-летний судья Данни Маккели, обслуживающий матч Италия — Хорватия (1:1), больше не будет работать на турнире, сообщает AD. По окончании группового турнира он был извещен, что не получит ни одного матча плей-офф.

Работа арбитра из Нидерландов вызвала недовольство со стороны хорватов, так как он добавил восемь минут к основному времени матча. Напомним, что Италия сравняла счет на 90+6-й минуте и благодаря этому голу напрямую вышла в плей-офф, а Хорватия осталась за бортом плей-офф. Впрочем, настоящая причина отстранения Маккели пока не называется.

Благотворительность немцев

Игроки Бундестим приняли решение отдать большую часть призовых за Евро-2024 на благотворительность и помочь бездомным. По данным немецкого издания Bild, сборная Германии получила € 50 тыс. за выход в 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал ей полагается € 100 тыс., в полуфинал — € 150 тыс., за выход в финал — € 250 тыс., за победу на турнире — € 400 тыс.

Матч 1/8 финала Германия — Дания состоится 29 июня и пройдет в 22:00 по московскому времени.

Далич продолжит тренировать Хорватию

Несмотря на вылет сборной Хорватии по итогам группового турнира, местная федерация футбола выразила доверие главному тренеру Златко Даличу. Глава хорватского футбола Мариан Кустич сразу после матча 3-го тура сказал, что нынешний наставник будет готовить команду к чемпионату мира-2026.

Напомним, после трех туров у Хорватии оказалось 2 очка и третье место в группе В. Она не смогла отобраться в плей-офф по дополнительным показателям. В третьем туре она вела у сборной Италии со счетом 1:0 до 90+6-й минуты, но пропустила перед самым финальным свистком. Победа выводила Хорватию со второго места.

Хорватия набрала 2 очка на групповой стадии Евро-2024 и заняла третье место в группе B.