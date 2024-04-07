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    «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    Автомобилист сравнял счет в серии
    В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Апреля 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: Амбиции «Автомобилиста» позволяли ему бороться в регулярном сезоне за место в первой четверке, чем он и занимался в большей части кампании. Однако на финише клуб с Урала опустился на пятую строчку с 82 очками на счету.

    Последние матчи: В первом плей-офф раунде екатеринбуржцы вышли на «Ак Барс», с которым справились достаточно легко — хватило пяти матчей — и подарили, пожалуй, главную сенсацию 1/8.

    Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

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    По аналогии «Автомобилист» провел серию против СКА. Их соперничество также продлилось недолго: в пятой встрече, прошедшей на льду «СКА Арены», гости из Екатеринбурга одержали эффектную победу в волевом стиле (5:4).

    Раунд с «Магниткой» же стартовал с поражения на льду Магнитогорска (1:2). Но во второй игре команда Николая Заварухина выровняла положение, одержав верх в уверенной по содержанию встрече, в которой одним из главных героев стал оформивший дубль Да Коста (4:2).

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    Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: Проведя очередную продуктивную игру, «Автомобилист» ясно дал понять, что на две предыдущие серии потратил не все силы, в его запасе хватит энергии, которая позволят навязать борьбу «Металлургу» Мг.

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: Заключительную фазу регулярного чемпионата «Металлург» Мг провел в соперничестве с «Авангардом» за лидерство на Востоке. Так, магнитогорцы возглавили конференцию, набрав в 68 матчах 95 очков.

    Последние матчи: В качестве «награды» за победу на Востоке «Магнитка» получила серию с «Амуром», которая состояла из шести тяжелейших матчей и закончилась лишь победой лидера конференции в овертайме, да еще и на площадке «Платинум Арены» (3:2 ОТ).

    Далеко не все гладко прошло и в четвертьфинальной серии со «Спартаком», несмотря на три «сухие» победы, которые стали возможны во многом благодаря вратарю «Магнитки» Илье Набокову. Этот раунд «Металлург» Мг закончил победой во встрече №6 на льду красно-белых (3:0).

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    • Полуфинал команда Андрея Разина начала с победы с минимальной разницей (2:1), но во второй игре случился необъяснимый провал: «Магнитка» позволила гостям слишком многое у своих ворот и была за это наказана (2:4). Так, в Екатеринбург она едет с равенством в серии — 1:1.

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    Не сыграют: На момент публикации в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: С учетом поражения во втором полуфинальном матче, «Металлург» Мг попытается выдать максимум на льду «Уралец Арены», поскольку «Автомобилист» в нынешних условиях способен переломить ход этого противостояния.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг потерпел три поражения в шести гостевых матчах нынешнего плей-офф

    • Всего в 3 встречах из 12 в Кубке Гагарина «Автомобилист» пропустил больше трех голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста», как и победа «Металлурга» Мг, оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.20.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: После уверенной второй встречи «Автомобилист», вполне вероятно, может почувствовать собственное превосходство. На домашнем катке он способен завладеть инициативой и выдать очередной во всех смыслах образцовый матч.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.90.

    Прогноз: На домашнем льду, да и в целом в текущем плей-офф, екатеринбуржцы ассоциируются с высокой надежностью игры у своих ворот, что значительно уменьшает шансы на результативный матч.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг с коэффициентом 1.90. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» впервые в этой серии выйдет вперед?
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