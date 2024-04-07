В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» в АПЛ. В Лондоне был настоящий триллер.

До 99-й минуте «красные дьяволы» вели со счетом 3:2, но потом Кол Палмер забил два гола и вырвал для «Челси» волевую победу 4:3. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 48 очков.

Все прогнозы на футбол

«Ливерпуль» подходит к матчу в отличном настроении. Клуб лидирует в чемпионате. В 30 встречах команда Юргена Клоппа набрала 70 очков.

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль». Стоит отметить, что беспроигрышная серия мерсисайдцев в гостевых матчах составляет 5 встреч. Последний раз «Ливерпуль» уступал на выезде 4 февраля «Арсеналу» (1:3).

Ставка: Обе забьют за 1.40.

«Динамо» — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России

«Динамо», несмотря на недавнее поражение от «Ростова» (1:4), остается в чемпионской гонке. Сейчас клуб идет на 3-м месте в РПЛ. Ранее команда смогла пройти «СКА-Хабаровск» в Кубке России (2:1).

В кубковой встрече Марцел Личка бросил в бой резервистов. Перед дерби ключевые исполнители нуждались в отдыхе. Матч со «Спартаком» для «Динамо» очень важен.

Об отставке Гильермо Абаскаля заговорили с новой силой. Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Еще будет ответная встреча в Санкт-Петербурге, но шансы красно-белых на проход крайне малы.

Во второй части чемпионата России-2023/24 «Спартак» ни разу не победил и не забил. Команда Абаскаля подавлена. Вряд ли после эмоциональной игры с «Зенитом» футболисты «Спартака» смогут рассчитывать на успех в дерби.

Ставка: Победа «Динамо» с нулевой форой за 1.69.

«Ювентус» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

30 марта «Ювентус» уступил «Лацио» в Серии А, но 2 апреля туринский клуб взял у римлян реванш в Кубке Италии. «Старая синьора» победила в родных стенах со счетом 2:0.

В Серии А «Ювентус» не выигрывает с 25 февраля. Тогда команда дома взяла верх над «Фрозиноне» (3:2). В таблице туринский клуб находится на 3-м месте. Набрано 59 очков в 30 встречах.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» продолжает радовать поклонников в Лиге конференций. Команда вышла в 1/4 финала турнира. За выход в полуфинал «фиалки» поборются с «Викторией» Пльзень.

В таблице Серии А «Фиорентина» находится на 10-м месте. По итогам 29 матчей в активе клуба 43 очка.

«Фиалки» не слишком успешно играют на выезде. В последних 10 гостевых матчах с учетом всех турниров команда одержала лишь две победы.

Ставка: Обе команды забьют за 2.01.

Общий коэффициент — 4.75.