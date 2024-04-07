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    Все новости спорта

    «Динамо» огорчит «Спартак», на «Олд Траффорд» произойдет обмен голами

    Экспресс дня 7 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 апреля
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    Гильермо Абаскаль
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, России и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» в АПЛ. В Лондоне был настоящий триллер.

    До 99-й минуте «красные дьяволы» вели со счетом 3:2, но потом Кол Палмер забил два гола и вырвал для «Челси» волевую победу 4:3. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 48 очков.

    Все прогнозы на футбол

    «Ливерпуль» подходит к матчу в отличном настроении. Клуб лидирует в чемпионате. В 30 встречах команда Юргена Клоппа набрала 70 очков.

    Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль». Стоит отметить, что беспроигрышная серия мерсисайдцев в гостевых матчах составляет 5 встреч. Последний раз «Ливерпуль» уступал на выезде 4 февраля «Арсеналу» (1:3).

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    «Динамо» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России

    «Динамо», несмотря на недавнее поражение от «Ростова» (1:4), остается в чемпионской гонке. Сейчас клуб идет на 3-м месте в РПЛ. Ранее команда смогла пройти «СКА-Хабаровск» в Кубке России (2:1).

    В кубковой встрече Марцел Личка бросил в бой резервистов. Перед дерби ключевые исполнители нуждались в отдыхе. Матч со «Спартаком» для «Динамо» очень важен.

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    • Об отставке Гильермо Абаскаля заговорили с новой силой. Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Еще будет ответная встреча в Санкт-Петербурге, но шансы красно-белых на проход крайне малы.

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    Во второй части чемпионата России-2023/24 «Спартак» ни разу не победил и не забил. Команда Абаскаля подавлена. Вряд ли после эмоциональной игры с «Зенитом» футболисты «Спартака» смогут рассчитывать на успех в дерби.

    Ставка: Победа «Динамо» с нулевой форой за 1.69.

    «Ювентус» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии

    30 марта «Ювентус» уступил «Лацио» в Серии А, но 2 апреля туринский клуб взял у римлян реванш в Кубке Италии. «Старая синьора» победила в родных стенах со счетом 2:0.

    В Серии А «Ювентус» не выигрывает с 25 февраля. Тогда команда дома взяла верх над «Фрозиноне» (3:2). В таблице туринский клуб находится на 3-м месте. Набрано 59 очков в 30 встречах.

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» продолжает радовать поклонников в Лиге конференций. Команда вышла в 1/4 финала турнира. За выход в полуфинал «фиалки» поборются с «Викторией» Пльзень.

    В таблице Серии А «Фиорентина» находится на 10-м месте. По итогам 29 матчей в активе клуба 43 очка.

    «Фиалки» не слишком успешно играют на выезде. В последних 10 гостевых матчах с учетом всех турниров команда одержала лишь две победы.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.01.

    Общий коэффициент — 4.75.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 7 апреля с коэффициентом 4.75. Дата матча: 07.04.2024. Экспресс. «Динамо» огорчит «Спартак», на «Олд Траффорд» произойдет обмен голами
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