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    «Ман Сити» и «Ювентус» сыграют в свое удовольствие, финал Евро U19 получится осторожным

    Экспресс дня 26 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Эрлинг Холанн
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира и финал юношеского чемпионата Европы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Манчестер Сити»

    Клубный чемпионат мира. Групповой этап

    После двух туров «Ювентус» обеспечил себе участие в 1/8 турнира, одержав разгромные победы. Сначала со счетом 5:0 был повержен «Аль-Айн» из ОАЭ. Там уже к перерыву счет был 4:0 в пользу туринцев.

    Затем пришел черед «Видада Касабланки», там команда Игора Тудора тоже решила не мешкать и еще в первые 45 минут забила два мяча, а после перерыва спокойно довела счет до разгрома. Пока «Ювентус» производит неплохое впечатление своей игрой и действует по атакующей схеме 3-4-3.

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    • У «Манчестер Сити» дела на турнире также складываются очень благополучно. Команда Пепа Гвардиолы стартовала с победы над «Видадом Касабланкой» (2:0), где уже к 42-й минуте вела со счетом 2:0, а потом сбавила обороты.

    Затем был разгром «Аль-Айна» (6:0), там наставник «горожан» имел возможность выставить абсолютно другой состав, который на голову превосходил своего соперника и уже в первом тайме создал задел в три мяча. «Ювентус» и «Ман Сити» уверенно вышли в плей-офф и в заключительном туре имеют возможность играть в свое удовольствие, абсолютно не думая о результате.

    Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,87.

    Испания U19 — Нидерланды U19

    Юношеский чемпионат Европы. Финал

    На этом турнире Испания U19 пока подтверждает статус главного фаворита турнира. Испанцы вихрем прошли по соперникам на групповом этапе, набрав 9 очков из 9 возможных с разницей мячей 9-1.

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    В полуфинале Испания U19 и Германия U19 выдали невероятный по накалу матч, который завершился победой испанцев в дополнительное время со счетом 6:5. Причем, события на поле постоянно менялись, вперед выходила то одна, то другая команда, а к 107-й минуте испанцы уступали со счетом 4:5, но смогли вырвать победу на 119-й минуте после точного удара нападающего «Бетиса» Пабло Гарсии.

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    • Нидерланды U19 на этом турнире играли гораздо более ровно и почти не встречали мощного сопротивления от соперников. В своей группе сборная также набрала максимальные 9 очков, победив Германию, Англию и Норвегию.

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    В полуфинале Нидерланды U19 уверенно победили Румынию (3:1), еще к перерыву поведя со счетом 2:0, а после перерыва увеличив разницу до трех мячей и позволив забить лишь гол престижа. Финальные матчи довольно редко заканчиваются результативно, а Испания U19 в предыдущей игре выплеснула бурю эмоций.

    Наш прогноз: тотал меньше 4 за 1,50.

    «Видад Касабланка» — «Аль-Айн»

    Клубный чемпионат мира. Групповой этап

    После двух туров «Видад Касабланка» покидает турнир, хотя изначально рассчитывать на что-то другое в компании с «Манчестер Сити» и «Ювентусом» было практически нереально.

    В первом туре марокканцы уступила со счетом 0:2 английскому клубу, а затем потерпели разгромное поражение от итальянцев (1:4). В заключительной для себя игре на турнире «Видад Касабланка» не должна ударить в грязь лицом и постараться добыть победу.

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    • Перед стартом турнира «Аль-Айн» рассматривался в качестве аутсайдера группы, так в итоге пока и происходит. Два разгромных поражения от «Ювентуса» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:6) были абсолютно по делу, слишком уж велика разница в классе.

    В заключительной игре группового «Аль-Айн» имеет возможность помериться силами с примерно равным по классу соперником. В составе команды есть несколько легионеров с опытом игры в неплохих европейских клубах (Шадли, Инфантино), а тренирует команду недавний тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Свой гол в этом матче клуб из ОАЭ вполне способен забить, чтобы уехать с поднятой, а не понурой головой.

    Наш прогноз: обе забьют за 1,65.

    Общий коэффициент — 4,63.

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