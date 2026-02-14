В субботу, 14 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Брайтон». Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

22:46 Встречу обслужит судейская бригада во главе с 43-летний Стюартом Атвеллом. «Ливерпуль» на «Энфилде» при этом арбитре играл 18 раз и не потерпел ни одного поражения, между прочим.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на знаменитом стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Кьеза, Вирц, Салах, Гакпо.

«Брайтон»: Стил, Кадиоглу, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Балеба, Гросс, Хауэлл, Гомес, Костулас.

«Ливерпуль»

Неоднозначный сезон «красных» продолжается: команда Арне Слота идёт в топ-6 АПЛ и остаётся в борьбе за Лигу чемпионов, но едва ли это то, чего ждали от «Ливерпуля» после летней трансферной кампании почти на полмиллиарда евро. Кубок Англии — пусть и не самый очевидный, но всё же способ спасти сезон: если Слот закончит такой сезон хоть с одним трофеем (и совсем уж не провалится в Премьер-лиге и плей-офф ЛЧ) — вполне возможно, даже сохранит работу на следующий год.

В 1/32 финала «Ливерпуль» уже прихлопнул «Барнсли» из третьего дивизиона со счётом 4:1. Впрочем, дальше с жеребьёвкой не слишком повезло: в 1/16 финала «красным» достался соперник из АПЛ, причём далеко не самый простой. К матчу с «Брайтоном» «Ливерпуль» подходит с тремя победами в последних четырёх матчах во всех турнирах, но без нескольких важных игроков: к уже травмированным Исаку, Брэдли и Фримпонгу на неделе присоединился Эндо, получивший повреждение во встрече с «Сандерлендом» (1:0).

«Брайтон»

«Брайтон» в этом сезоне выступает значительно слабее своих возможностей и идёт в таблице АПЛ непривычно низко — лишь на 14-м месте. А результаты команды Фабиана Хюрцелера в последнее время вообще близки к катастрофе — всего 2 победы в 14 матчах! Но так сложилось, что одна из них пришлась на 1/32 финала Кубка Англии, и не над кем-нибудь, а над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Так «Брайтон» оказался в 1/16 финала, где ему выпал ещё один топ-клуб. «Чайки» едут на «Энфилд» после пяти матчей без побед и двух подряд сухих поражений от «Кристал Пэлас» (0:1) и «Астон Виллы» (0:1). Хорошая новость в том, что три года подряд «Брайтон» эту стадию Кубка проходил, обыгрывая в том числе тот же «Ливерпуль» (в 2023-м) и «Челси» (в 2025-м). В этом матче гостям не помогут Айяри, Цимас, Марч и Уэбстер (все травмированы).

Личные встречи

«Брайтон» выиграл у «Ливерпуля» лишь одну из последних шести встреч — 3:2 в мае 2025-го: четыре матча закончились победами «красных», один — ничьей. А конкретно на «Энфилде» «Хоув Альбион» вообще победили лишь однажды за 10 игр в XXI веке, уступив аж в семи случаях.

