14 февраля в 1/16 финала кубка Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ливерпуль»

Перед матчем: «Мерсисайдцы» начинали свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где команда обыграла «Барнсли» со счетом 4:1.

В АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице с 42-ю очками в активе после 26-го тура. «Мерсисайдцы» отстают от лидерства в чемпионате на 15 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Сандерленд» со счетом 1:0.

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2) и разгромила «Ньюкасл» (4:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: травмированных нет.

Состояние команды: После успешного декабря команда вновь выходит на добротные мощности, но «мерсисайдцы» по-прежнему периодически теряют очки и отдаляют себя от чемпионской гонки.

Если насчет чемпионских амбиций «Ливерпуля» можно забыть, то вот борьба за место в топ-4 по итогам сезона у подопечных Арне Слота будет ожесточенной.

«Брайтон»

Перед матчем: «Чайки» начинали свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

В АПЛ «Брайтон» занимает 14-е место в таблице с 31-ю очками в активе после 26-го тура. «Чайки» отстают от зоны еврокубков в чемпионате на 13 пунктов

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «чайки» проиграли «Астон Вилле» со счетом 0:1.

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1) и разошлась миром с «Эвертоном» (1:1).

Не сыграет: травмированных нет.

Состояние команды: «Брайтон» проводит не самый удачный период в текущем сезоне — команда после победы над «Ман Юнайтед» в Кубке Англии не может победить.

Команда хоть и по-прежнему сохраняет шансы на борьбу за еврокубки, но «чайкам» прежде всего стоит себя обезопасить от вылета.

Прогноз Артема Шмелькова

Известный телекомментатор Артем Шмельков специально для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от поединка 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Брайтон».

Уже не та стадия, чтобы выпускать каких-то глубоких резервистов, или совсем молодых ребят. Думаю, «Ливерпуль» сыграет близким к оптимальному составом. Тем более игра дома, а в соперниках уже не какой-нибудь там «Барнсли». «Брайтон» регулярно «кусает» английских грандов, и «Ливер» это прекрасно помнит по себе. Именно в Кубке Англии три года назад на той же стадии в праймовом варианте он уступил именно «Брайтону». В прошлом сезоне в чемпионате тоже им проиграли, пусть и в самой концовке, когда уже обеспечил чемпионство и играл полухмельным, как говорится. Не важно. Нынешний «Брайтон» молодого тренера Хюрцелера переживает худший отрезок — пять последних матчей без побед. Но это не означает, что команда в большой системной яме. Возможно, именно сейчас свои клыки, зубы покажет. Все же победа «Ливерпуля» в один или два мяча. Важная для него история, поскольку продолжает хромать в чемпионате. Кубок — то приложение сил, которое ему в данный момент необходимо. Артем Шмельков комментатор

Статистика для ставок

«Ливерпуль» забивает на протяжении восьми последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» не может победить на протяжении пяти последних матчей

В последней очной встрече «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа «Брайтона» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.57 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее пустившегося в кризис «Брайтона» и вряд ли стоит ожидать чего-то иного, кроме уверенной победы «красных».

Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5)



Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Брайтон» уйдет с поля без забитых мячей.

Тотал «Брайтона» меньше 0.5



Ставка: Тотал «Брайтона» меньше 0.5 за 2.70.