«Реал» может выйти в лидеры Ла Лиги уже в этом туре. Мадридцы принимают на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Сосьедад» и в случае победы временно обойдут «Барселону», которая сыграет свой матч тура только в понедельник. Баски приезжают в столицу в отличной форме и с серией без поражений, что делает встречу одной из самых статусных в этом туре. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Франсиско Хосе Эрнандес, ассистенты — Иван Массо и Абрахам Перес, четвёртый арбитр — Франсиско Гарсия, VAR — Даниэль Хесус Трухильо, AVAR — Хавьер Иглесиас.

«Реал Мадрид»

Команда Альваро Арбелоа занимает второе место в таблице. 57 очков после 23 туров — 18 побед, три ничьи и два поражения. Отставание от «Барселоны» составляет всего одно очко, поэтому после субботнего матча есть возможность возглавить чемпионат хотя бы на двое суток. В Ла Лиге «Реал» набрал максимальный ход — семь побед подряд.

В прошлом туре мадридцы обыграли «Валенсию» 2:0. Это был не самый яркий по качеству матч, но команда уверенно контролировала ход встречи и довела дело до результата. Подготовка к игре с басками прошла без еврокубковых отвлечений, из Кубка Испании «Реал» вылетел ранее, поэтому получил полноценную неделю на работу.

Домашняя статистика также говорит в пользу хозяев. На «Бернабеу» мадридцы набрали 30 очков в 11 матчах, это третий показатель в лиге. Дополнительный плюс — возвращение Винисиуса после дисквалификации. При этом остаются кадровые потери, вне игры Беллингем и Милитао, под вопросом Мбаппе и Родриго.

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо идёт восьмой с 31 очком (восемь побед, семь ничьих, восемь поражений), но отставание от шестого места составляет всего три балла. После слабого старта сезона баски заметно прибавили, в чемпионате они выиграли четыре из последних пяти матчей.

В середине недели «Сосьедад» обыграл «Атлетик» 1:0 в первом полуфинале Кубка Испании, а в Ла Лиге недавно взял верх над «Эльче» (3:1). В общей сложности команда не проигрывает уже 11 матчей во всех турнирах, одержав восемь побед за этот отрезок. Это одна из самых продолжительных активных серий в Испании.

При этом выездная статистика остаётся проблемной, всего 11 очков в 11 гостевых встречах чемпионата. Кроме того, есть потери в составе — не сыграют Кубо и дисквалифицированный Браис Мендес, под вопросом Захарян, Барренечеа и Сучич. Тем не менее, нынешняя форма позволяет баскам рассчитывать на борьбу.

Очные встречи

В первом круге «Реал» выиграл в Сан-Себастьяне 2:1. Мадридцы не проигрывают баскам с мая 2023 года, а на «Бернабеу» в рамках Ла Лиги «Сосьедад» не побеждал с января 2019 года. В последних трёх встречах между этими командами фиксировались победы «Реала».