14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Реал Мадрид»
Турнирное положение: «Сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 баллов после 23-го тура при разнице мячей 49:18.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Валенсию» (2:0) в Ла Лиге.
До того команда одержала победу над «Вильярреалом» (2:1) в Ла Лиге и потерпела поражение от «Бенфики» (2:4) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Беллингем, Рюдигер, Александер-Арнольд, Менди, Эдер Милитао.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Реал» после увольнения Хаби Алонсо одержала пять побед и проиграла дважды, что явно не тот результат, который предполагался после смены тренера.
«Реал» по-прежнему имеет шансы на чемпионство в Ла Лиге, тем более «Барселона» тоже теряет очки.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски находятся на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 балл после 23-го тура при разнице мячей 33:31.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Атлетик» (2:1) в Кубке Испании.
До того команда обыграла «Эльче» (3:0) в Ла Лиге и «Алавес» (3:2) в Кубке Испании.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» в текущем календарном году выступает хорошо, команда еще ни разу не проиграла с середины декабря 2025-го.
Если баски продолжат в том же духе, то вполне могут попасть в еврокубки и через чемпионат страны.
Статистика для ставок
- «Реал» забивает в последних 13-ти встречах
- «Реал Сосьедад» не проигрывал в последних 11-ти матчах
- Последний матч между командами завершился победой мадридского «Реала» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Мадрид» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.80.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.44.
Прогноз: «Реал» играет при своих болельщиках и будет настроен порадовать домашнюю публику забитыми мячами.
Ставка: Тотал «Реала» больше 2,5 за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке мадридцы разгромят своих оппонентов.
Ставка: «Реал Мадрид» выиграет с форой -2,5 за 3.25