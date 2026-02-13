«Лацио» поборется за победу в матче с «Аталантой», «Париж» и «Ланс» не обменяются голами

В очередном экспрессе разберем матчи в чемпионатах Испании, Италии и Франции. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 14 февраля с коэффициентом для ставки за 4.78.

«Хетафе» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» уверенно держится в середине таблицы и на данный момент занимает 11-ю позицию. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, однако результативность команды остаётся скромной — в среднем менее одного забитого мяча за игру.

В предыдущем туре команда уверенно разобралась с «Алавесом» (2:0). До этого были ничейные встречи с «Сельтой» (0:0) и «Жироной» (1:1). В целом за последние пять матчей «Хетафе» одержал лишь одну победу, забив четыре мяча и столько же пропустив.

Команда демонстрирует организованный и компактный футбол и не проигрывает уже три встречи подряд. При этом статистика очных матчей с «Вильярреалом» для «горожан» не самая приятная: в пяти последних встречах — два поражения и три ничьих.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Подводники» проводят достаточно сильный сезон и занимают четвёртую строчку в таблице, уступая идущему третьим «Атлетико» лишь по дополнительным показателям. В атаке команда действует продуктивно, забивая примерно два мяча за игру.

В предыдущем туре «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» (4:1). Ранее команда сыграла вничью с «Осасуной» (2:2) и уступила «Байеру» (0:3). В пяти последних матчах на счету коллектива лишь одна победа при семи забитых и десяти пропущенных мячах.

Цель «Вильярреала» — подняться в топ-3 чемпионата, и для этого у клуба есть достаточно ресурсов. Гости наверняка постараются действовать агрессивно и уделят особое внимание реализации моментов.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.51.

«Лацио» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Непростое испытание выпало на долю «Лацио» в матче Кубка Италии среди недели. Римляне встретились с «Болоньей» и не смогли выявить победителя в основное время, однако в серии пенальти удача оказалась на стороне «орлов».

Прогнозы и ставки на футбол

В последнем туре чемпионата команда сыграла вничью с «Ювентусом». Туринцы доминировали в первой половине встречи, но после редкого шанса римляне сумели открыть счёт, а вскоре после перерыва даже увеличили преимущество. Тем не менее, соперник вырвал ничью благодаря голу в концовке. К предстоящей игре римляне подойдут ещё и без дисквалифицированного защитника Алессио Романьоли, перебравшего жёлтых карточек.

«Аталанта» находится на подъёме и демонстрирует уверенную игру. В последнем туре команда без особых сложностей обыграла «Кремонезе»: уже к середине первого тайма «богиня» создала комфортный задел, после чего грамотно контролировала ход встречи. Гол соперника под занавес матча не повлиял на общий исход, а ещё одно взятие ворот бергамасков было отменено после проверки VAR. До этого коллектив под руководством Роберто Палладино уверенно выбил «Ювентус» из Кубка Италии, отправив в ворота туринцев три безответных мяча и пробившись в полуфинал турнира.

В первом круге нынешнего сезона команды разошлись миром — матч в Бергамо завершился нулевой ничьей. Напомним, через несколько дней «Аталанту» ждёт выезд в Дортмунд к «Боруссии» в рамках Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Аталанты» с форой (0) за 1.56.

«Париж» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Перед стартом сезона ожидания болельщиков «Парижа» были связаны с борьбой за еврокубки, однако на деле подопечные Стефана Жилли демонстрируют скромные результаты. Столичный клуб располагается на 15-м месте. В 3-х предыдущих турах «Париж» не смог победить, ограничившись ничьими, хотя в поединке с «Марселем» удалось отыграться при счете 0:2. Во встречах с «Анже» и «Осером» команда довольствовалась сухим миром.

«Париж» стабильно забивает в поединках с сильными оппонентами. Команда поразила ворота «ПСЖ» (1:2), а в матче против «Марселя» дважды забивала по два мяча (2:5 и 2:2). Против «Лиона» парижане выдали мощную перестрелку, где был зафиксирован счет 3:3. Сколько голов «Париж» сможет забить «Лансу»?

«Ланс» продолжает активно бороться за верхние позиции чемпионата. На протяжении последних 14 матчей команда потеряла очки лишь только раз, проиграв «Марселю». Сейчас у «Ланса» серия из трёх викторий подряд. Статусные соперники на этом отрезке отсутствовали, но команда побеждала «Монако», «Страсбур» и «Ренн».

Главной потерей является дисквалификация правого защитника Рубена Агилара, которого, вероятно, заменит Сауд Абдулхамид. Представитель центра обороны Жонатан Гради остаётся в строю, а участие Андрии Булатовича под вопросом. Самсон Байду после восстановления должен выйти на поле с первых минут.

Ставка: Обе не забьют за 2.03.

4.78 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.78.