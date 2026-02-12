«Манчестер Сити» после энфилдского камбека не стал растягивать удовольствие и на «Этихаде». С «Фулхэмом» команда Пепа Гвардиолы всё решила ещё до перерыва, три мяча втиснулись в короткий отрезок первого тайма, матч превратился в держание мяча до финального свистка, а турнирная таблица стала плотнее. 3:0, разница мячей у «Сити» стала плюс 30, а отрыв «Арсенала» сократился до трёх очков перед выездом лондонцев в Брентфорд.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:0 Фулхэм Лондон 1:0 Энтойн Семеньо 24' 2:0 Nico O'Reilly 30' 3:0 Эрлинг Холанд 39' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Марк Гехи, Райан Айт Нури, Бернарду Силва ( Тейьяни Рейндерс 60' ), Родриго Эрнандес ( Райан Шерки 71' ), Филип Фоден ( Николас Гонсалес 71' ), Эрлинг Холанд ( Омар Мармуш 46' ), Энтойн Семеньо, Матеус Нунес ( Абдукодир Хусанов 60' ), Nico O'Reilly Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе ( Родриго Мунис 60' ), Эмиль Смит-Роу ( Кевин 60' ), Гарри Уилсон ( Оскар Бобб 72' ), Сандер Берге ( Харрисон Рид 81' ), Райан Сесеньон, Рауль Хименес ( Джошуа Кинг 60' ), Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Бернарду Силва 41', Филип Фоден 66', Николас Гонсалес 83' — Йоаким Андерсен 31'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 3 Удары мимо 8 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 8 Фолы 10

Эта победа — двадцатая подряд для «Сити» над «Фулхэмом». Чтобы найти последний успех «дачников» над «горожанами», нужно откатываться аж к апрелю 2009 года. С тех пор цифры складывались в неприятный для гостей ряд, общий счёт 53:21 в пользу «Сити», а вечер в Манчестере лишь добавил ещё одну строчку в однообразную историю противостояния.

Игра шла под непрерывным дождём, но едва ли в Манчестере этим можно кого-то удивить. «Сити» сразу включил высокий прессинг и постоянно охотился на первые передачи защитников «Фулхэма». У Гвардиолы снова работал набор из пяти-шести игроков, которые одновременно давят и тут же предлагают варианты под пас: Семеньо, Холанн, О’Райли, Фоден, Родри. У Марку Силвы выбор часто сводился к тому, чтобы отходить назад и «сбрасывать» владение безопасным пасом, из-за чего тренер по ходу матча постоянно раздражался.

Фил Фоден globallookpress.com

Первые сигналы опасности «Сити» дал через Фодена. Он впервые за пять туров вернулся в стартовый состав и дважды был близок к голу, сначала удар с лёта издали рикошетом ушёл от каркаса ворот, затем Лено потащил удар низом из штрафной. «Сити» в целом создавал моменты, но и сам разбрасывался ими, два неудачных паса О’Райли и один от Фодена растворяли перспективные атаки ещё до штрафной. На фоне этого эпизод с рывком Алекса Ивоби и ударом по воротам выглядел для хозяев особенно раздражающим, уж очень не хотелось «горожанам» пропускать в настолько односторонней игре.

«Фулхэм» надломился под прессингом

К середине тайма прессинг и постоянные повторения одного и того же действия всё-таки сломали «Фулхэм». Родри диагональю вывел мяч налево на Матеуша Нуньеша, который играл справа в обороне и подключался как латераль. Пошёл кросс, Холанн выпрыгнул и не попал по мячу, но именно после этого промаха Сандер Берг попытался разрядить ситуацию и неудачно срезал головой в сторону своих ворот. Семеньо оказался там, где и должен быть нападающий, добил в упор и открыл счёт. Для него это уже пятый мяч за восемь матчей после январского перехода.

Гол Семеньо globallookpress.com

Почти сразу «Фулхэм» мог укусить «Сити» в ответ. Уилсон подхватил отскок после эпизода с Марком Гехи и пробил, Доннарумма потащил. В контексте игры это был, возможно, самый важный момент гостей в первом тайме. При 1:1 матч мог бы стать копией, декабрьского матча, когда эти команды устроили безумные 5:4. Но в этот раз команда Гвардиолы тут же забила ещё раз.

Вторая голевая атака «Сити» получилась почти академической. Холанн в районе центра протянул мяч и отдал на О’Райли, а Йоаким Андерсен остановил норвежца запоздалым контактом. Судья Пол Тирни позже показал Андерсену жёлтую, но «Сити» не остановился. О’Райли нашёл Семеньо, продолжил рывок слева, получил ответную передачу и переиграл Лено, аккуратно перебросив его с острого угла. 2:0 к получасу, и «Фулхэм» уже выглядел командой, которая не успевает не то что перестроиться, а хотя бы осознать, как именно ей нужно меняться.

Гол О'Райли globallookpress.com

Холанн забивает и уходит с поля в перерыве

Третий мяч стал личной мини-победой Эрлинга Холанна, это был его первый гол в турнире с игры за девять матчей. Фоден нашёл Холанна у дуги, норвежец сделал «убийственное» касание, переложил на левую и пробил низом мимо Лено. 3:0 ещё до перерыва, было чёткое ощущение, что матч закрыт. Но у Гвардиолы даже при таком счёте не было того выражения лица, которое обычно появляется у тренера, когда игра доведена до идеала. Перед перерывом он подпрыгивал от злости из-за эпизодов недостаточной концентрации, а одна неудачная скидка Гехи позволила Уилсону вывести Смита-Роу на удар, тот промахнулся совсем чуть-чуть. «Сити» продолжает искать тот самый режим «суперконтроля», который когда-то был обыденностью, а не мечтой.

Гол Холанна globallookpress.com

Главная тревога вечера — замена Холанна в перерыве. Оказалось, что удар от Андерсена в эпизоде со вторым голом был чувствительным, Холанн попытался продолжить атаку, затем остановился и присел на газон, но всё-таки доиграл тайм и успел забить. На второй тайм Эрлинг не вышел, вместо него появился Омар Мармуш. И снова случилась знакомая история «Сити» последних недель с контрастом таймов. Первый был живым, быстрым, с распаковкой «Фулхэма» через прессинг и резкие атаки. А вторая половина была настолько спокойной, что граничила с пустотой. Да, «Сити» не развалился и не подарил сопернику шанс вернуться, и на фоне недавних матчей это уже плюс. Но впереди у хозяев почти исчезла угроза, игра стала вязкой, а сам Гвардиола выглядел недовольным тем, как команда расслабилась во вторые сорок пять минут.

При этом «Фулхэм» всё равно нашёл пару моментов, которые как бы по умолчанию должны были появиться у гостей. Доннарумма вытащил удар низом от Муниса, а ближе к концовке перевёл мяч через перекладину после попытки Кинга. В ответ у «Сити» вспыхивали отрезки «правильного» движения, например, комбинация у своих ворот с участием Родри, Гехи и Хусанова, после которой команда одним-двумя пасами оказалась впереди, и Фоден почти вывел Семеньо на удар. Но именно «почти» и характеризовало второй тайм.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» globallookpress.com

Гонка с «Арсеналом» в разгаре

Главный вопрос у «Сити» после такого комфортного матча всё равно о состоянии Холанна. Во-первых, по здоровью: замена в перерыве выглядит мерой предосторожности, но повода для спокойствия не добавляет. Во-вторых, по атаке без норвежца: после замены «Сити» ощутимо потерял остроту, команда выглядела «беззубо» в финальной трети, несмотря на удобный счёт.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирном смысле «Сити» сделал то, что обязан был делать после победы на «Энфилде». Отставание от «Арсенала» сократилось до трёх очков, впереди у лондонцев выезд к «Брентфорду», а у Гвардиолы — двенадцать оставшихся матчей лиги и ощущение, что команда прибавляет с каждым матчем. И ещё одна деталь — разница мячей у «Сити» теперь плюс 30, всего на два меньше, чем у лидера. В чемпионской гонке такие мелочи иногда оказываются ключевыми, особенно учитывая её плотность.