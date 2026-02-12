Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Сити» после энфилдского камбека не стал растягивать удовольствие и на «Этихаде». С «Фулхэмом» команда Пепа Гвардиолы всё решила ещё до перерыва, три мяча втиснулись в короткий отрезок первого тайма, матч превратился в держание мяча до финального свистка, а турнирная таблица стала плотнее. 3:0, разница мячей у «Сити» стала плюс 30, а отрыв «Арсенала» сократился до трёх очков перед выездом лондонцев в Брентфорд.

Результат матча

Манчестер СитиМанчестерМанчестер Сити3:0ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Энтойн Семеньо 24' 2:0 Nico O'Reilly 30' 3:0 Эрлинг Холанд 39'
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Рубен Диаш,  Марк Гехи,  Райан Айт Нури,  Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс 60'),  Родриго Эрнандес (Райан Шерки 71'),  Филип Фоден (Николас Гонсалес 71'),  Эрлинг Холанд (Омар Мармуш 46'),  Энтойн Семеньо,  Матеус Нунес (Абдукодир Хусанов 60'),  Nico O'Reilly
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Кенни Тете,  Самуэль Чуквезе (Родриго Мунис 60'),  Эмиль Смит-Роу (Кевин 60'),  Гарри Уилсон (Оскар Бобб 72'),  Сандер Берге (Харрисон Рид 81'),  Райан Сесеньон,  Рауль Хименес (Джошуа Кинг 60'),  Алекс Айуоби
Жёлтые карточки:  Бернарду Силва 41',  Филип Фоден 66',  Николас Гонсалес 83'  —  Йоаким Андерсен 31'

Эта победа — двадцатая подряд для «Сити» над «Фулхэмом».  Чтобы найти последний успех «дачников» над «горожанами», нужно откатываться аж к апрелю 2009 года.  С тех пор цифры складывались в неприятный для гостей ряд, общий счёт 53:21 в пользу «Сити», а вечер в Манчестере лишь добавил ещё одну строчку в однообразную историю противостояния.

Игра шла под непрерывным дождём, но едва ли в Манчестере этим можно кого-то удивить.  «Сити» сразу включил высокий прессинг и постоянно охотился на первые передачи защитников «Фулхэма».  У Гвардиолы снова работал набор из пяти-шести игроков, которые одновременно давят и тут же предлагают варианты под пас: Семеньо, Холанн, О’Райли, Фоден, Родри.  У Марку Силвы выбор часто сводился к тому, чтобы отходить назад и «сбрасывать» владение безопасным пасом, из-за чего тренер по ходу матча постоянно раздражался.

Первые сигналы опасности «Сити» дал через Фодена.  Он впервые за пять туров вернулся в стартовый состав и дважды был близок к голу, сначала удар с лёта издали рикошетом ушёл от каркаса ворот, затем Лено потащил удар низом из штрафной.  «Сити» в целом создавал моменты, но и сам разбрасывался ими, два неудачных паса О’Райли и один от Фодена растворяли перспективные атаки ещё до штрафной.  На фоне этого эпизод с рывком Алекса Ивоби и ударом по воротам выглядел для хозяев особенно раздражающим, уж очень не хотелось «горожанам» пропускать в настолько односторонней игре.

«Фулхэм» надломился под прессингом

К середине тайма прессинг и постоянные повторения одного и того же действия всё-таки сломали «Фулхэм».  Родри диагональю вывел мяч налево на Матеуша Нуньеша, который играл справа в обороне и подключался как латераль.  Пошёл кросс, Холанн выпрыгнул и не попал по мячу, но именно после этого промаха Сандер Берг попытался разрядить ситуацию и неудачно срезал головой в сторону своих ворот.  Семеньо оказался там, где и должен быть нападающий, добил в упор и открыл счёт.  Для него это уже пятый мяч за восемь матчей после январского перехода.

Почти сразу «Фулхэм» мог укусить «Сити» в ответ.  Уилсон подхватил отскок после эпизода с Марком Гехи и пробил, Доннарумма потащил.  В контексте игры это был, возможно, самый важный момент гостей в первом тайме.  При 1:1 матч мог бы стать копией, декабрьского матча, когда эти команды устроили безумные 5:4.  Но в этот раз команда Гвардиолы тут же забила ещё раз.

Вторая голевая атака «Сити» получилась почти академической.  Холанн в районе центра протянул мяч и отдал на О’Райли, а Йоаким Андерсен остановил норвежца запоздалым контактом.  Судья Пол Тирни позже показал Андерсену жёлтую, но «Сити» не остановился.  О’Райли нашёл Семеньо, продолжил рывок слева, получил ответную передачу и переиграл Лено, аккуратно перебросив его с острого угла. 2:0 к получасу, и «Фулхэм» уже выглядел командой, которая не успевает не то что перестроиться, а хотя бы осознать, как именно ей нужно меняться.

Холанн забивает и уходит с поля в перерыве

Третий мяч стал личной мини-победой Эрлинга Холанна, это был его первый гол в турнире с игры за девять матчей.  Фоден нашёл Холанна у дуги, норвежец сделал «убийственное» касание, переложил на левую и пробил низом мимо Лено. 3:0 ещё до перерыва, было чёткое ощущение, что матч закрыт.  Но у Гвардиолы даже при таком счёте не было того выражения лица, которое обычно появляется у тренера, когда игра доведена до идеала.  Перед перерывом он подпрыгивал от злости из-за эпизодов недостаточной концентрации, а одна неудачная скидка Гехи позволила Уилсону вывести Смита-Роу на удар, тот промахнулся совсем чуть-чуть.  «Сити» продолжает искать тот самый режим «суперконтроля», который когда-то был обыденностью, а не мечтой.

Главная тревога вечера — замена Холанна в перерыве.  Оказалось, что удар от Андерсена в эпизоде со вторым голом был чувствительным, Холанн попытался продолжить атаку, затем остановился и присел на газон, но всё-таки доиграл тайм и успел забить.  На второй тайм Эрлинг не вышел, вместо него появился Омар Мармуш.  И снова случилась знакомая история «Сити» последних недель с контрастом таймов.  Первый был живым, быстрым, с распаковкой «Фулхэма» через прессинг и резкие атаки.  А вторая половина была настолько спокойной, что граничила с пустотой.  Да, «Сити» не развалился и не подарил сопернику шанс вернуться, и на фоне недавних матчей это уже плюс.  Но впереди у хозяев почти исчезла угроза, игра стала вязкой, а сам Гвардиола выглядел недовольным тем, как команда расслабилась во вторые сорок пять минут.

При этом «Фулхэм» всё равно нашёл пару моментов, которые как бы по умолчанию должны были появиться у гостей.  Доннарумма вытащил удар низом от Муниса, а ближе к концовке перевёл мяч через перекладину после попытки Кинга.  В ответ у «Сити» вспыхивали отрезки «правильного» движения, например, комбинация у своих ворот с участием Родри, Гехи и Хусанова, после которой команда одним-двумя пасами оказалась впереди, и Фоден почти вывел Семеньо на удар.  Но именно «почти» и характеризовало второй тайм.

Гонка с «Арсеналом» в разгаре

Главный вопрос у «Сити» после такого комфортного матча всё равно о состоянии Холанна.  Во-первых, по здоровью: замена в перерыве выглядит мерой предосторожности, но повода для спокойствия не добавляет.  Во-вторых, по атаке без норвежца: после замены «Сити» ощутимо потерял остроту, команда выглядела «беззубо» в финальной трети, несмотря на удобный счёт.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирном смысле «Сити» сделал то, что обязан был делать после победы на «Энфилде».  Отставание от «Арсенала» сократилось до трёх очков, впереди у лондонцев выезд к «Брентфорду», а у Гвардиолы — двенадцать оставшихся матчей лиги и ощущение, что команда прибавляет с каждым матчем.  И ещё одна деталь — разница мячей у «Сити» теперь плюс 30, всего на два меньше, чем у лидера.  В чемпионской гонке такие мелочи иногда оказываются ключевыми, особенно учитывая её плотность.