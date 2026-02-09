Французский «Лё Классик» в этот раз был предельно односторонним. Скорость решений, агрессия без мяча, постоянные забегания и давление на крайних защитников «Марселя» превратили матч в одну большую демонстрацию превосходства «ПСЖ». Итоговые 5:0 выглядят исторически унизительно для «Марселя» и даже слегка щадяще, если вспоминать, сколько раз хозяева попадали в каркас ворот и сколько моментов ещё могли создать.

Результат матча ПСЖ Париж 5:0 Марсель Марсель 1:0 Усман Дембеле 12' 2:0 Усман Дембеле 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 66' 4:0 Ли Кан Ин 74' ПСЖ: Матвей Сафонов, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Эрнандес 75' ), Сенни Меюлю ( Педро Фернандес 75' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ ( Хвича Кварацхелия 62' ), Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 75' ), Брэдли Баркола ( Ли Кан Ин 68' ) Марсель: Жеффри Де Ланге, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар ( Химад Абделли 62' ), Мэйсон Гринвуд ( Билал Надир 80' ), Итан Нванери ( Игор Пайшао 46' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Квинтен Тимбер, Амин Гуири, Тимоти Уэа Жёлтые карточки: Витор Феррейра 9', Уоррен Заир-Эмери 59' — Эмерсон 82', Леонардо Балерди 90+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 12 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 11 Фолы 18

Парижане вышли с чёткой установкой забить быстрый гол, и это стремление считывалось в первых же атаках. Дезире Дуэ и Брадли Барколя постоянно растягивали оборону, искали ситуации «один в один», дергали линию защиты рывками к воротам. В этой карусели у «Марселя» не хватило ни жёсткости, ни дисциплины. Защитная пятёрка смотрелась разрозненно, а центральная зона часто оставалась без прикрытия, и «ПСЖ» мог без проблем разыгрывать через короткий пас.

Показательно, что первый гол был будто бы сконструирован ещё до матча. На 12-й минуте Дуэ классным пасом вразрез нашёл Нуну Мендеша, тот скинул мяч в район вратарской — и Усман Дембеле спокойно завершил атаку. Для «Марселя» это был тревожный сигнал, справа в обороне образовывался огромный коридор, куда «ПСЖ» регулярно влетал без сопротивления.

Первый гол Усмана Дембеле afp.com

В середине тайма у гостей ещё оставались иллюзии, что можно дожить до паузы, но Дембеле одним сольным проходом их развеял. Усман получил мяч на правом фланге, сам раскрутил Леонардо Балерди и Факундо Медину, нашёл момент для удара с острого угла, а у Джеффри де Ланге не было шансов. В этот момент матч фактически закончился, «Марсель» выглядел командой, у которой нет ответа на индивидуальную технику и плотность парижского прессинга.

Второй гол Усмана Дембеле afp.com

«Марсель» рушится после перерыва

Если где-то и мог появиться шанс для интриги, то в начале второго тайма. «Марсель» попытался поднять линию и хотя бы иногда выходить из-под давления через фланги. Был эпизод, когда Сафонову пришлось включиться и выручить после удара Гуири. Но в целом это были короткие вспышки на фоне того, что происходило у ворот гостей.

«ПСЖ» продолжал бесконечные волны атак, и третий гол особенно сильно ударил по морали гостей. Жоау Невеш в касание с лёта прострелил в штрафную, а Медина на 64-й минуте срезал в собственные ворота. Через две минуты «Марсель», который уже лежал в нокауте, получил добивающий удар. Хвича Кварацхелия едва успел появиться на поле, подстроился под передачу Дембеле и красивым ударом с лёта вонзил в сетку четвёртый мяч. Скамейка «ПСЖ» уже даже особо не радовалась.

Гол Хвичи afp.com

«Марсель» хотел уже поскорее уехать со стадиона, но Париж не отпускал. На 74-й минуте Ли Кан Ин сместился под левую ногу, пробил в ближний угол, де Ланге не видел момента удара и не среагировал, 5:0. При этом вратарь гостей до этого долго держал команду в игре, насколько это вообще было возможно. Де Ланге спасал, пока защита перед ним не начала разваливаться окончательно.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол afp.com

Детали, которые подчёркивают пропасть в классе

В этом матче было несколько моментов, которые усиливают ощущение тотального доминирования. «ПСЖ» попал в каркас ворот четырежды! То есть ещё парочка мячей могла спокойно оказаться в марсельских воротах, и это уже не говоря просто об опасных атаках, которые парижане не реализовали. Был и спорный эпизод с грубой игрой Витиньи в первом тайме, где красная карточка не выглядела бы сенсацией, но на ход встречи это почти не повлияло, «Марсель» всё равно был пассивен.

Жоау Невеш afp.com

Отдельно — атмосфера на стадионе. Арбитр Вилли Делажо даже прерывал матч из-за оскорбительных и дискриминационных кричалок, но как же может главное противостояние страны пройти без штрафов за оскорбления? «ПСЖ» заранее предупреждал болельщиков о последствиях, но было бы странно не услышать (и не увидеть) ни одного укола в сторону «Марселя» на фан-секторе парижан.

«ПСЖ» вернул лидерство в Лиге 1 и снова заявил о себе на всю Европу. Впереди тяжёлая весна в еврокубках и борьба за титул дома, но стоит напомнить — примерно в это же время год назад команда Энрике набрала обороты и в итоге выиграла всё, что можно.

«Марсель» уехал из Парижа не только с крупным поражением, но и с вопросами к идеям главного тренера. Эксперимент с выбором Де Ланге вместо Рульи оказался тяжёлым, Бенжамен Павар на правом краю обороны не справился с объёмом и скоростью Барколя, а связка Балерди — Медина стала символом пассивности и ошибок в ключевых эпизодах. В атаке растворился обычно яркий Гринвуд, на поле не работало буквально ничего. Проще говоря, «ПСЖ» был на совершенно другом уровне.