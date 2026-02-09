Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Французский «Лё Классик» в этот раз был предельно односторонним. Скорость решений, агрессия без мяча, постоянные забегания и давление на крайних защитников «Марселя» превратили матч в одну большую демонстрацию превосходства «ПСЖ». Итоговые 5:0 выглядят исторически унизительно для «Марселя» и даже слегка щадяще, если вспоминать, сколько раз хозяева попадали в каркас ворот и сколько моментов ещё могли создать.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ5:0МарсельМарсельМарсель
1:0 Усман Дембеле 12' 2:0 Усман Дембеле 37' 3:0 Хвича Кварацхелия 66' 4:0 Ли Кан Ин 74'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери (Лукас Эрнандес 75'),  Сенни Меюлю (Педро Фернандес 75'),  Витор Феррейра,  Жоау Невеш,  Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия 62'),  Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 75'),  Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 68')
Марсель:  Жеффри Де Ланге,  Эмерсон,  Факундо Медина,  Леонардо Балерди,  Бенжамен Павар (Химад Абделли 62'),  Мэйсон Гринвуд (Билал Надир 80'),  Итан Нванери (Игор Пайшао 46'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Квинтен Тимбер,  Амин Гуири,  Тимоти Уэа
Жёлтые карточки:  Витор Феррейра 9',  Уоррен Заир-Эмери 59'  —  Эмерсон 82',  Леонардо Балерди 90+1'

Парижане вышли с чёткой установкой забить быстрый гол, и это стремление считывалось в первых же атаках.  Дезире Дуэ и Брадли Барколя постоянно растягивали оборону, искали ситуации «один в один», дергали линию защиты рывками к воротам.  В этой карусели у «Марселя» не хватило ни жёсткости, ни дисциплины.  Защитная пятёрка смотрелась разрозненно, а центральная зона часто оставалась без прикрытия, и «ПСЖ» мог без проблем разыгрывать через короткий пас.

Показательно, что первый гол был будто бы сконструирован ещё до матча.  На 12-й минуте Дуэ классным пасом вразрез нашёл Нуну Мендеша, тот скинул мяч в район вратарской — и Усман Дембеле спокойно завершил атаку.  Для «Марселя» это был тревожный сигнал, справа в обороне образовывался огромный коридор, куда «ПСЖ» регулярно влетал без сопротивления.

Первый гол Усмана Дембеле
Первый гол Усмана Дембеле afp.com

В середине тайма у гостей ещё оставались иллюзии, что можно дожить до паузы, но Дембеле одним сольным проходом их развеял.  Усман получил мяч на правом фланге, сам раскрутил Леонардо Балерди и Факундо Медину, нашёл момент для удара с острого угла, а у Джеффри де Ланге не было шансов.  В этот момент матч фактически закончился, «Марсель» выглядел командой, у которой нет ответа на индивидуальную технику и плотность парижского прессинга.

Второй гол Усмана Дембеле
Второй гол Усмана Дембеле afp.com

«Марсель» рушится после перерыва

Если где-то и мог появиться шанс для интриги, то в начале второго тайма.  «Марсель» попытался поднять линию и хотя бы иногда выходить из-под давления через фланги.  Был эпизод, когда Сафонову пришлось включиться и выручить после удара Гуири.  Но в целом это были короткие вспышки на фоне того, что происходило у ворот гостей.

«ПСЖ» продолжал бесконечные волны атак, и третий гол особенно сильно ударил по морали гостей.  Жоау Невеш в касание с лёта прострелил в штрафную, а Медина на 64-й минуте срезал в собственные ворота.  Через две минуты «Марсель», который уже лежал в нокауте, получил добивающий удар.  Хвича Кварацхелия едва успел появиться на поле, подстроился под передачу Дембеле и красивым ударом с лёта вонзил в сетку четвёртый мяч.  Скамейка «ПСЖ» уже даже особо не радовалась.

Гол Хвичи
Гол Хвичи afp.com

«Марсель» хотел уже поскорее уехать со стадиона, но Париж не отпускал.  На 74-й минуте Ли Кан Ин сместился под левую ногу, пробил в ближний угол, де Ланге не видел момента удара и не среагировал, 5:0.  При этом вратарь гостей до этого долго держал команду в игре, насколько это вообще было возможно.  Де Ланге спасал, пока защита перед ним не начала разваливаться окончательно.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол
Игроки «ПСЖ» празднуют гол afp.com

Детали, которые подчёркивают пропасть в классе

В этом матче было несколько моментов, которые усиливают ощущение тотального доминирования.  «ПСЖ» попал в каркас ворот четырежды!  То есть ещё парочка мячей могла спокойно оказаться в марсельских воротах, и это уже не говоря просто об опасных атаках, которые парижане не реализовали.  Был и спорный эпизод с грубой игрой Витиньи в первом тайме, где красная карточка не выглядела бы сенсацией, но на ход встречи это почти не повлияло, «Марсель» всё равно был пассивен.

Жоау Невеш
Жоау Невеш afp.com

Отдельно — атмосфера на стадионе.  Арбитр Вилли Делажо даже прерывал матч из-за оскорбительных и дискриминационных кричалок, но как же может главное противостояние страны пройти без штрафов за оскорбления?  «ПСЖ» заранее предупреждал болельщиков о последствиях, но было бы странно не услышать (и не увидеть) ни одного укола в сторону «Марселя» на фан-секторе парижан.

«ПСЖ» вернул лидерство в Лиге 1 и снова заявил о себе на всю Европу.  Впереди тяжёлая весна в еврокубках и борьба за титул дома, но стоит напомнить — примерно в это же время год назад команда Энрике набрала обороты и в итоге выиграла всё, что можно.

«Марсель» уехал из Парижа не только с крупным поражением, но и с вопросами к идеям главного тренера.  Эксперимент с выбором Де Ланге вместо Рульи оказался тяжёлым, Бенжамен Павар на правом краю обороны не справился с объёмом и скоростью Барколя, а связка Балерди — Медина стала символом пассивности и ошибок в ключевых эпизодах.  В атаке растворился обычно яркий Гринвуд, на поле не работало буквально ничего.  Проще говоря, «ПСЖ» был на совершенно другом уровне.