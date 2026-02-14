Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 14 февраля. Все главные события в девятый день турнира

В субботу, 14 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать любителей спорта. В этот день разыграют 8 комплектов медалей — в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, фристайле и шорт-треке. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Нас вновь ждет множество интересного и без медальных баталий. Например, в бобслее и у женщин, и у мужчин состоятся очередные тренировки, а в конькобежном спорте у женщин состоятся четвертьфиналы командной гонки преследования. Женщины также проведут квалификацию в биг-эйре и на различных дистанциях в шорт-треке.

Продолжатся и командные соревнования. В женском хоккее состоятся четвертьфинальные стадии, а в мужском хоккее продолжится групповой этап. Также нас ожидает очередная порция матчей мужских и женских команд в керлинг.

Отметим, что россиянку Алену Крылову ждут квалификационные забеги на 1000 м в шорт-треке.

08:13 Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала травмировался в матче с Канадой (1:5). После оказания помощи 29-летний хоккеист покинул лед на носилках. Швейцарский форвард пропустит остаток хоккейного турнира.

12:00 Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом. Финал

Олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе Марко Одерматт из Швейцарии является главным фаворитом и этих игр. Он уже выиграл серебро и бронзу на этих Играх, поэтому точно настроен на то, чтобы забрать награду высшей пробы.

Марко Одерматт globallookpress.com

Также в фаворитах значится еще один представитель Швейцарии Лои Мейллар и бразильский горнолыжник, до 2023 года выступавший за Норвегию, Лукас Пиньейро Бротен. Он является обладателем малого хрустального глобуса в слаломе в 2023 году и может принести Бразилии медаль зимней Олимпиады.

13:30 Фристайл. Женский параллельный могул. Финал

В этом виде программы одну фаворитку выделить крайне сложно. Назовем двух топчиков этого сезона. Это двукратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира 2025 года Джелин Шарлотта Кауф из США и олимпийская чемпионка 2022 года в могуле Джакара Энтони из Австралии.

Джакара Энтони globallookpress.com

Эта Олимпиада уже подарила нам много сенсаций, поэтому и здесь она возможна. Шарлотт Уилсон из Австралии и Перрен Лаффин из Франции намерены бросить вызов двум фавориткам.

14:00 Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4x7.5 км

Здесь не нужно даже гадать победителя. На бумаге он уже известен, осталось только доказать все на деле. Это сборная Швеции, спортсменки которой выиграли все на этой Олимпиаде.

Эбба Андерссон globallookpress.com

Из возможных соперниц традиционно можно выделить национальные команды Норвегии, Финляндии и Германии. Остальные, пожалуй, не смогут соперничать с ними.

16:00 Биатлон. Женщины, 7,5 км, спринт

В биатлоне традиционно все непредсказуемо, поскольку многое зависит от огневых рубежей, но свои фавориты тоже есть. В спринте стоит ждать отличного результата от представительниц Франции Лу Жанмонно и Жюльи Симон, которая уже стала двукратной олимпийской чемпионкой эти Игр.

Жюлия Симон globallookpress.com

Традиционно сильны и сестры Эберг из Швеции, выстрелить может Франциска Пройсс из Германии. Ну, и не сбрасываем со счетом Доротею Вирер и Лизу Витоцци, которые на родине способны преподнести сюрприз.

19:00 Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м. Финал

Олимпийский чемпион 2026 года, 6-кратный чемпион мира Джордан Штольц из США является фаворитом на этой дистанции и вполне может стать двукратным чемпионом Игр в Милане.

Джордан Штольц globallookpress.com

Из его конкурентов выделяется Еннинг Де Бо из Нидерландов, который является 2-кратным серебряным призером чемпионата мира. Также на награду точно будет претендовать польский конькобежец, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Дамиан Журек.

20:00 Скелетон. Женщины. Финал

По итогам первых двух попыток лидируют Янина Флок, Сюзанна Крехер и Жаклин Пфайфер. Австрийка и две немки должны решить, кто из них сильнее и кто завоюет золотую медаль.

Янина Флок globallookpress.com

На медаль может претендовать и Табита Штокер из Великобритании, но бороться с представителями Германии в скелетоне сложно. Прогнозируем, что именно кто-то из немок добудет «золото».

22:00 Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин. Финал

Олимпийский чемпион 2026 года в смешанных командах Домен Превц из Словении должен забирать свое и в этом виде программы. Он является однозначным фаворитом соревнования.

Домен Превц globallookpress.com

Помешать словенцу стать двукратным олимпийским чемпионом может двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2026 года Рэн Никайдо из Японии, а также олимпийский чемпион 2022 года австрийский прыгун с трамплина Ян Херль. Борьба должна быть хорошая.

22:15 Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. Финал

Канадец Уильям Данджину, который провалил финал на 1000-метровке, должен реабилитироваться на этой дистанции. Не зря он считается основным фаворитом, ведь в текущем сезоне он и является лучшим. Точно не согласен с этим олимпийский чемпион 2026 года на 1000 метров Йенс ван ’т Ваут, который хочет выиграть и второе «золото» Игр.

Уильям Данджину globallookpress.com

Еще претендентами на медали являются олимпийский чемпион 2022 года, четырехкратный чемпион мира 2025 года Стивен Дюбуа из Канады и итальянец Томас Надалини, который на родной трассе может достойно выступить.

На этой дистанции выступит россиянин Иван Посашков, но претендовать на медали он, к сожалению, не будет.