В субботу, 14 февраля, сборная США сыграет против сборной Дании в рамках общего этапа Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. В спокойном темпе действуют хоккеисты США, а курьезный гол от красной линии сборной Дании, позволяет им вести в счете по итогам первого периода.

19' Мальте Сетков ворвавшись в зону атаки Дании бросил в створ ворот США, щитком отразил шайбу вратарь Джереми Свейман.

18' Тщательно готовят угрозу воротам Дании хоккеисты США, удаётся датчанам не позволять на хорошие позиции для броска выходить американцам.

США — Дания

17' Удаётся сборной Дании игру от своих ворот отодвинуть.

16' Активный отрезок от хоккеистов США, вынуждены датчане обороняться.

15' Затяжная позиционная атака сборной США.

14' Джейк Сандерсон прорывался по флангу к воротам Дании и выкатил шайбу на пятак, но партнёров не оказалось на траектории полета шайбы.

13' Ларс Эллер с неудобной стороны клюшки наносил бросок по воротам США, в последний момент помешал ему защитник американцев.

12' Гоол! 1:2. Проспал бросок датчан от красной линии вратарь сборной США Свейман, Николас Йенсен стал автором курьёзной шайбы.

11' Брок Нельсон бросал с близкого расстояния в створ ворот Дании, успел среагировать вратарь Мадс Сёгор.

10' Датчане в атаке, внимательно обороняются хоккеисты США.

09' Бросок Зака Веренски с края зоны атаки США, отбил, а затем накрыл шайбу вратарь Дании Сёгор.

09' Позиционная атака сборной Дании, высоко американские хоккеисты встречают их.

08' В среднем темпе развивается игра.

07' Бросок Куинна Хьюза от синей линии Дании, зафиксировал шайбу вратарь Мадс Сёгор.

07' В полном составе играет сборная США.

07' Качественно обороняются американцы в меньшинстве, мало что получается у датчан в большинстве.

06' Удаётся хоккеистам США в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

05' Удаление у США, на 2 минуты за задержку соперника удален Дилан Ларкин.

Мэтт Болди празднует гол

04' Гоол! 1:1. Мэтт Болди нанес бросок в створ ворот Дании и сам же оказался первым на подборе, после чего объехав ворота завёз шайбу в пустой угол.

04' Много силовых приёмов в игре, отвечают датчане на агрессию американцев.

03' Позиционная атака сборной США.

02' Гоол! 0:1. Ник Олесен оказался расторопнее всех на пятаке у ворот США, шайба рикошетом от защитника североамериканцев Веренски под вратарем Свейманом в сетку заползла.

02' Бросок Лауридсена от синей линии зоны атаки Дании, шайба мимо ворот США пролетела.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами сборной США.

До матча

23:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

23:00 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

22:50 Главными судьями матча будут Микаэль Хольм из Швеции и Дэн О'Рурк из Канады.

Стартовые составы команд

США: Хеллебайк, Свейман; Веренски, Ханифин, Сандерсон, Славин, Фэйбер, Хьюз, Макэвой; Трочек, Хьюз, Нельсон, Ти Миллер, Коннор, Гюнцель, Мэттьюс, Болди, Брэди Ткачук, Айкел, Мэттью Ткачук, Томпсон, Ларкин.

Дания: Диков, Сёгор; Йенсен, Лассен, Лауридсен, Бруггиссер, Йенсен, Сетков, Лауридсен; Матиасен, Русселль, Олесен, Мёльгор, Огор, Блихфельд, Эллер, Йенсен, Бьёркстранд, Труэ, Элерс, Сторм, Поульсен.

США

В 1-м туре общего этапа Олимпийских игр сборная США набрала 3 очка, закрепившись на 1-й строке Группы С и по лучшей разнице голов опередила Германию. В первом матче на «Санта-Джулия» американцы влегкую разобрались с Латвией — 5:1. По ходу игры соперники расписали ничью в стартовой двадцатиминутке, после чего команда Майка Салливана задавила андердога классом, нанеся суммарно 38 бросков в створ ворот при 18 попытках латвийцев.

В дебюте Олимпиады нацеленные на золото Штаты не испытали никакого давления. Представители первого звена здорово проявили себя в качестве ассистентов, а Брок Нельсон из четвертого сочетания оформил дубль. По ходу встречи «звездно-полосатые» ожидаемо диктовали темп и контролировали территорию, столкнувшись лишь с незначительным сопротивлением Латвии в стартовой двадцатиминутке. Из состава США ранее выпал Сет Джонс.

Дания

Без турнирных приобретений после 1-го тура, Дания находится на 3-й позиции в Группе С, по разнице пропущенных опережая Латвию. В первом матче Дания встретился с Германией, которой навязала борьбу, но ввиду разрыва в классе потерпела поражение — 1:3. Единственную шайбу за датчан провел Оскар Мельгор, ответив на гол Драйзайтля в первом периоде. Решающие шайбы команда Микаэля Кринц-Гата пропустила во второй двадцатиминутке.

На этой групповой стадии Дания не ведет борьбу за прямой выход в четвертьфинал, однако по первой встрече нельзя сказать, что команда выглядела бесхарактерно. По воротам Германии коллектив Кринц-Гата нанес 38 бросков в створ, но подвела реализация. Вместе с тем датский голкипер Фредерик Андерсен провел не очень убедительный матч, оформив 23 спасения — 88,46%. Сборной Дании не поможет Йонас Рендберг.

Личные встречи

Сборная США не проигрывает в 8 матчах кряду на разных турнирах. Сборная США забивала 5 и более голов в 7 матчах из 8 последних. Сборная США громила Данию с разницей в 3 шайбы и более в 4 последних личных встречах.

