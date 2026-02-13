прогноз на матч Олимпийских игр за 1.90

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 США встретятся с Данией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 14 февраля. Начало матча — в 23:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч США — Дания с коэффициентом для ставки за 1.90.

США

Турнирное положение: В 1-м туре общего этапа Олимпийских игр сборная США набрала 3 очка, закрепившись на 1-й строке Группы С и по лучшей разнице голов опередила Германию.

Последние матчи: В первом матче на «Санта-Джулия» американцы влегкую разобрались с Латвией — 5:1.

По ходу игры соперники расписали ничью в стартовой двадцатиминутке, после чего команда Майка Салливана задавила андердога классом, нанеся суммарно 38 бросков в створ ворот при 18 попытках латвийцев.

Не сыграют: Из состава США ранее выпал Сет Джонс.

Состояние команды: В дебюте Олимпиады нацеленные на золото Штаты не испытали никакого давления. Представители первого звена здорово проявили себя в качестве ассистентов, а Брок Нельсон из четвертого сочетания оформил дубль.

По ходу встречи «звездно-полосатые» ожидаемо диктовали темп и контролировали территорию, столкнувшись лишь с незначительным сопротивлением Латвии в стартовой двадцатиминутке.

Дания

Турнирное положение: Без турнирных приобретений после 1-го тура, Дания находится на 3-й позиции в Группе С, по разнице пропущенных опережая Латвию.

Последние матчи: В первом матче Дания встретился с Германией, которой навязала борьбу, но ввиду разрыва в классе потерпела поражение — 1:3.

Единственную шайбу за датчан провел Оскар Мельгор, ответив на гол Драйзайтля в первом периоде. Решающие шайбы команда Микаэля Кринц-Гата пропустила во второй двадцатиминутке.

Не сыграют: Сборной Дании не поможет Йонас Рендберг.

Состояние команды: На этой групповой стадии Дания не ведет борьбу за прямой выход в четвертьфинал, однако по первой встрече нельзя сказать, что команда выглядела бесхарактерно.

По воротам Германии коллектив Кринц-Гата нанес 38 бросков в створ, но подвела реализация. Вместе с тем датский голкипер Фредерик Андерсен провел не очень убедительный матч, оформив 23 спасения — 88,46%.

Статистика для ставок

Сборная США не проигрывает в 8 матчах кряду на разных турнирах

Сборная США забивала 5 и более голов в 7 матчах из 8 последних

Сборная США громила Данию с разницей в 3 шайбы и более в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.10, ничья — в 12.20, а победа Дании — в 17.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.47, на тотал меньше 5.5 — за 2.49.

Прогноз: Единственное, на что датчане могут уповать в этой встрече, это надежная игра в зоне защиты. В противодействие динамичной атаке США команда Микаэля Кринц-Гата постарается добиться компактности и вместе с тем будет надеяться на вратарский перфоманс.

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.90.

Прогноз: При всех попытках Дании «засушить» встречу американцы найдут несколько верных моментов и добьются победного результата, на который претендуют по всем раскладам.

Ставка: США победят + ТМ 6.5 за 2.15.