14 февраля в рамках 25-го тура итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Интер — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда уверенно лидирует в чемпионате Италии после 24-х туров. «Интер» набрал за этот период 58 очков, опережая «Милан» на 8 пунктов.

При этом, команда и дома выступает замечательно, занимая по этому показателю 1-е место в лиге. «Интер» сумел набрать 28 очков из 36-и возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Сассуоло» (5:0) в Серии А. Матчем ранее «Интер» одолел «Торино» (2:1) в Кубке Италии, забив победный гол на 47-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Интер» сумел забить 17 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграет: Дамфрис (травма).

Состояние команды: «Интер» находится в прекрасной форме и готова доминировать над «Ювентусом» в предстоящем матче. Кажется, эту миланскую команду уже никто не остановит.

К тому же, у «Интера» продолжает феерить нападающий Лаутаро Мартинес, который занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 24 встречи форвард забил 14 голов при 4-х ассистах.

«Ювентус»

Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, занимая 4-е место в таблице Серии А после 24-х туров с 46-ю очками в активе. «Ювентус» отстает от лидерства уже на 12 пунктов.

К тому же, и в гостях «старая синьора» выступает не лучшим образом, занимая 5-ю строчку в лиге по этому показателю. «Ювентус» набрал 20 очков из 36-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Лацио» (2:2), сравняв счет на 90+6-й минуте. До этого «Ювентус» крупно уступил «Аталанте» (0:3) в Кубке страны.

У команды продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает 3 матча. За этот период «Ювентус» также обыгрывал «Парму» (4:1) и «Наполи» (3:0).

Не сыграет: Влахович из-за травмы.

Состояние команды: Можно сказать, что «Ювентус» так и не смог включиться в чемпионскую гонку в Серии А. Команда не может на длительной дистанции побеждать.

Стоит отметить, что «Ювентус» непременно обыгрывал «Интер» в 2-х последних очных противостояниях (1:0 и 4:3). Получится ли на сей раз добиться виктории? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее...

Прогноз Артема Шмелькова

Комментатор итальянского футбола на «Матч ТВ» Артем Шмельков специально для LiveSport.Ru оценил главное противостояние 25-го тура Серии «А» «Интер» — «Ювентус».

Всем понятно, что «Интер» не видит сегодня конкурентов внутри страны и на всех парах мчится к «скудетто». С новым главным тренером, но по сути с тем же костяком людей. По-прежнему одна из самых возрастных команд Лиги, при этом ее солидность, масштабность и взаимозаменяемость в коллективе впечатляют. За исключением осечек в Лиге чемпионов, особенно домашнего поражения от «Арсенала», который стоил им дорого. Сейчас придется еще ехать в Норвегию к «Буде-Глимту» вместо того, чтобы спокойно играть в чемпионате и готовиться к весенним матчам плей-офф ЛЧ. То же касается и «Ювентуса», которому уже во вторник играть в Стамбуле против «Галатасарая». К составам. У «Интера» после долгого отсутствия начал тренироваться с командой Думфрис. А Барелла и Чалханоглу наверняка примут участие уже в этой встрече. Но как показывает практика, даже без этих крутых игроков обойма «Интера» наполнена и справляется блестяще. У «Юве» форварды Влахович и Милик давно вне игры. Но главное, что сейчас это совершенно беспомощная команда, у меня до сих пор перед глазами безвольное поражение на Сардинии от «Кальяри». И последние матчи совершенно не впечатляют — еле отскочили от «Лацио», получили 0:3 от «Аталанты» в Кубке. Надо вспомнить, что было два суперрезультативных поединка между этими командами — 4:4 в прошлом сезоне и 4:3 в этом. Почти уверен, что ничего подобного и близко сейчас не будет. Не увидим много ярких событий. «Интер» будет играть с большим преимуществом и победит «всухую» — 2:0. Артем Шмельков комментатор

Статистика для ставок

«Интер» выиграл последние 5 матчей во всех турнирах

У «Ювентуса» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 2-х очных встречах «Ювентус» непременно обыгрывал «Интер» (1:0 и 4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ювентуса» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Интер» одержит уверенную победу. «Ювентус» не может похвастаться стабильностью в последних играх.

2.65 Победа «Интера» с форой (-1).



Ставка: Победа «Интера» с форой (-1) за 2.65.

Прогноз: «Интер» забьет больше 1-го гола за игру.

1.90 Индивидуальный тотал «Интер» 1.5 больше.



Ставка: Индивидуальный тотал «Интер» 1.5 больше за 1.90.