Эмоциональные качели в расположении «Марселя» пришли к логическому завершению — клуб и главный наставник разошлись по обоюдному согласию, причиной чему послужило фиаско как на просторах ЛЧ, так и Лиги 1. Моментально имя Роберто, рвавшегося покинуть Францию еще две недели назад, появилось в списках кандидатов на тренерский мостик «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Кипящий котел

Трофей французской Лиги 1 в последний раз гостил в музее «бело-голубых» шестнадцать лет назад — в сезоне 2009/2010 к чемпионскому титулу южан привел Дидье Дешам, использовавший «Марсель», как трамплин в кресло национальной сборной Франции. Его отставка выступила катализатором к череде тренерских рокировок во главе «провансальцев», которых на текущий момент накопилось шестнадцать.

Круг долгожителей, продержавшихся у руля «Марселя» более года, не слишком широк и насчитывает лишь пять специалистов: Марсело Бьелса (405 дней), Руди Гарсия (983 дня), Андре Виллаш-Боаш (582 дня), Хорхе Сампаоли (480 дней) и Роберто Де Дзерби (590 дней). При этом никто из них так и не порадовал торсиду «бело-голубых» долгожданными наградами, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки от триумфа.

Последним выданных ему авансов не оправдал итальянский наставник, попавший в поле зрения руководства южан на фоне динамичного прогресса в «Брайтоне». Назначение Де Дзерби подразумевало под собой не только желание «Марселя» бороться за медали высшей пробы, но и внедрение в ДНК команды экспрессивности, которая со временем била ключом, как на поле, так и в раздевалке коллектива.

Своеобразный подход Роберто к работе с одной стороны принес мгновенный эффект, но с другой сопутствовал регулярному возникновению пожарных ситуаций внутри клуба. Метод кнута по отношению к подопечным — фирменный штрих Де Дзерби, который без особых колебаний закрывал игроков на базе и лишал выходных, если его не устраивал результат прошедшего матча.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Разряжать обстановку приходилось правящей верхушке «Марселя», в частности спортивному директору Мехди Бенатие, принимавшему на себя функции переговорщика между футболистами и менеджером. Со скрипом, но механизм «провансальцев» действовал практически бесперебойно на дистанции Лиги 1, нацелившись на звание чемпиона остальной Франции после «ПСЖ».

Движение, которое Роберто требовал от команды, далеко не походило на броуновское, напоминая четко выверенную позиционную структуру с постоянным перемещением игроков. Преимущество в зонах при потере мяча создавалось за счет отхода вглубь атакующих исполнителей, помогавших оборонительной линии, либо в позиционной атаке опорные полузащитники поднимались выше к штрафной площади соперников.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Пьер-Эмиль Хёйбьерг globallookpress.com

Схематически модель «бело-голубых» принимала форму 3-2-5 при владении игровой сферой, трансформируясь в 4-2-3-1 со средним блоком, когда противостоящий коллектив устремлялся в контрнаступление. Нередко оппоненты ловили «Марсель» в переходных фазах, что напрямую сказалось на количестве пропущенных голов в розыгрыше французского первенства 2024/2025 — в воротах Херонимо Рульи побыло 47 мячей, к примеру, хуже показатель среди команд топ-10 имел только «Брест» (59).

Опередить «Монако», «Ниццу» и «Лилль» в гонке за серебром позволила результативность атакующего звена южан, где роль первой скрипки занял Мейсон Гринвуд, разделивший «Золотую бутсу» Лиги 1 с Усманом Дембеле. Закончил дебютную кампанию на Лазурном берегу Франции итальянский специалист со щитом, финишировав с «Марселем» вторым, забронировав билет в Лигу чемпионов и разрешив внутренние конфликты.

Слезы в Провансе

Новый сезон подарил новые драмы — по итогам проигрыша в первом туре «Ренну» вскипели нервы у Адриена Рабьо и Джонатана Роу, принявшихся выяснять отношения в раздевалке путем кулаков. Приговор им вынес Мехди Бенатиа, который отправил обеих в итальянскую ссылку, определив француза в «Милан» и англичанина в «Болонью».

Критично потеря полузащитников на боеспособности «Марселя» не отразилась, так как под Де Дзерби летом провели масштабную закупку, подписав Игора Пайшао, Наифа Агуэрда, Тимоти Веа, Бенжамена Павара и Пьер-Эмерика Обамеянга. «Бело-голубые» бодро шли в рамках чемпионата Франции, дыша в спину «ПСЖ», но лихорадили в еврокубках, допуская регулярные осечки на групповом этапе ЛЧ.

Немногим выправить положение перед паузой в главном турнире Европы удалось благодаря викториям над «Ньюкаслом» и «Юнионом», сохранив шанс продолжить погоню за «ушастым» трофеем весной. Правда начало 2026 года превратилось для Роберто в бег с препятствиями, преодолеть которые 46-летнему рулевому оказалось не по силам.

Суперкубок Франции ушел из рук «провансальцев» в самой концовке встречи с «ПСЖ», в которой Гонсалу Рамуш восстановил паритет на пятой компенсированной минуте. В серии послематчевых пенальти удача отвернулась от «Марселя» — как признался позже Де Дзерби, он впервые в профессиональной карьере плакал из-за поражения.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Перед важнейшим поединком сезона в Лиге чемпионов к Де Дзерби прибыл десант из Эредивизи и АПЛ в лице Квинтена Тимбера, чей выпад в адрес Робина ван Перси в «Фейеноорде» стал фатальным, и Итана Нванери, засидевшегося на скамейке «Арсенала», соответственно. Однако из-за правил регистрации оба хавбека наблюдали за катастрофой южан с трибун стадиона «Ян Брейдел».

«Брюгге» дома прошелся катком по «Марселю», буквально, выкинув в мусорное ведро новомодные задумки Роберто и деклассировав «бело-голубых» со счетом 3:0. Сенсационный гол вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина мадридскому «Реалу» оставил южан за бортом ЛЧ из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей.

Невозможность настроить команду перед решающим матчем — характерная черта Роберто, ставившая под сомнение его амбиции возглавить топ-клуб. Дамоклов меч увольнения висел над итальянцем после тотального провала в Лиге чемпионов, однако Де Дзерби быстро развеял слухи и выдал воодушевляющую речь, в которой заверил, что его страсть позволит задержаться в «Марселе» еще на пять-шесть лет.

Суровая реальность настигла наставника «провансальцев» гораздо раньше: подпись под его отставкой поставил «ПСЖ», нокаутировавший принципиальных соперников в Ле Классик со счетом 5:0. Расставание с Роберто одобрили далеко не все представители южан, конкретно, на защиту менеджера встал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, подготовивший прощальную речь — «По опыту я знаю, что такого тренера, как Вы, встретишь не каждый день. Удачи». Помимо игроков не в восторге пребывал Бенатиа, который в знак солидарности с Де Дзерби хотел уйти с поста спортивного директора, но просьбу отклонили.

Жертвы для «Велодрома»

Бразды правления «Марселем» перенял Жак Абардонадо, входивший в тренерский штаб Роберто и получивший приставку исполняющего обязанности. Естественно, на долгосрочную перспективу боссы «бело-голубых» 47-летнего специалиста не рассматривают и ведут поиски более опытных кандидатов, которым по силам выстроить крепкий проект.

В списке претендентов на должность главного коуча лидирует Хабиб Бейе, попавший в опалу руководящего состава «Ренна» из-за четырехматчевой серии поражений команды в рамках Кубка Франции и Лиги 1. Кроме того, что сенегальцу указали на дверь, боссы «красно-черных» дали ход дисциплинарному разбирательству в отношении его и всех ассистентов: Себастьяна Бишара, Оливье Сарагальи и Янна Кавеццы.

Спасти репутацию наставника намерен «Марсель», где впечатлены прогрессом «Ренна» при Бейе, который слепил из середняка французского первенства коллектив, нацелившийся на еврокубковую зону. Как и итальянец Хабиб приверженец расстановки с тремя ЦЗ, лоббировав в стане хозяев «Роазон Парк» манеру игры 3-5-2.

Составить конкуренцию Бейе за место под солнцем на южном побережье Франции способен Сержиу Консейсау, чье турне в «Милан» началось с Суперкубка Италии и закончилось бесславным изгнанием. Приютил португальского менеджера саудовский «Аль-Иттихад», удовлетворивший его финансовые аппетиты.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

Тем не менее результаты Консейсау в местной Про-лиге выглядят удручающе — клуб из города Джидда расположился на седьмой строчке, отставая от вершины турнирной таблицы на шестнадцать пунктов. К тому же из рядов «тигров» наметился тренд на массовый отток ведущих исполнителей: форвард Карим Бензема перебрался в лагерь лидера чемпионата «Аль-Хиляля», Н'Голо Канте переманил «Фенербахче». Потенциальный отъезд Сержиу из «Аль-Иттихада» вписывается в канву событий, поэтому его появление в «Марселе» не станет сюрпризом.

Куда более удивит заключение трудового соглашения с Эриком Шелле, который привел сборную Нигерии к бронзовым медалям Кубка африканский наций 2026. По информации французского L'Equipe малийскому специалисту уже предложили кресло главного «бело-голубых».

Франк — out, Де Дзерби — in?

Рынок безработных экс-рулевой «Марселя» пополнил ненадолго — на карандаш Де Дзерби взяли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», где теперь правят и. о. Майкл Каррик и Игор Тудор соответственно. «Красные дьяволы» прямо сообщили 44-летнему англичанину, что его должность в команде — краткосрочная, однако если показатели специалиста устроят правление клубе в лице сэра Джима Рэтклиффа, то он имеет шанс сменить скромную приставку на звание главного тренера.

Выступления «манкунианцев» под руководством Каррика внушают оптимизм на фоне длительной стагнации при Рубене Амориме. Четырехматчевую серию викторий в АПЛ над «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» прервала ничья с «Вест Хэмом», который постепенно приходит в себя с назначением Нуну Эшпириту Санту. Заслуженная награда не заставила себя ждать и Майкла признали лучшим тренером января в чемпионате Англии — очередной шаг к долгосрочному контракту.

Майкл Каррик globallookpress.com

Здесь и сейчас кризис-менеджер необходим «Тоттенхэму», устремившемуся в пропасть общего зачета Премьер-лиги и сохраняющему гандикап над зоной вылета всего в пять баллов. Если за попадание в топ-8 группового раунда Лиги чемпионом Томас Франк заслужил порцию аплодисментов, то экзамен в английском первенстве он провалил.

Прямолинейный футбол датчанина пользовался успехом в «Брентфорде», чей статус андердога не принуждал к постоянным триумфам, снижая уровень давления на 52-летнего коуча. Коренным образом ситуация изменилась в стане «шпор», где планка повысилась в разы и Франк, банально, не смог ее покорить. Конечно, ссылаться Томас может на бесконечный конвейер травмированных среди подопечных, однако даже это не оправдывает 29 набранных очков в 26-и поединках.

Импульс забуксовавшему коллективу из Северного Лондона способен придать Де Дзерби, чей арсенал содержит навыки моментальной встряски игроков посредством неординарных ходов. Приглашение Роберто владельцами «Тоттенхэма» в июне на смену временному Тудору смотрится панацеей от большого багажа накопившихся проблем.