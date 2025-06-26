Видад Касабланка — Аль-Айн: прогноз на КЧМ со ставкой на матч за 2.10

26 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Видад» Касабланка и «Аль-Айн». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Видад» Касабланка — «Аль-Айн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Видад» Касабланка

Турнирное положение: «Видад» занимает третье место в группе после двух туров, на шесть очков отставая от лидера «Ювентуса» и второго «Манчестер Сити», а также опережая соперника по дополнительным показателям.

Команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира марокканский коллектив потерпел поражение от «Ювентуса» (1:4).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также остался без баллов, когда его с более результатом 0:2 оказался слабее «Манчестер Сити».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Ренан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Видад» Касабланка проиграл.

Это вроде бы сулит номинальным хозяевам плохие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Тембинкоси Лорч — автор единственного гола команды в турнире.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: «Аль-Айн» занимает занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая от лидера «Ювентуса» и второго «Манчестер Сити», а также уступая сопернику по дополнительным показателям.

Команда также лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира клуб из ОАЭ потерпел разгром от «Манчестер Сити» (0:6).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив также остался без баллов, когда снова крупно проиграл — на этот раз «Ювентусу» со счетом 0:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аль-Айн» проиграл после семи матчей без поражений.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Команда все еще не забивала на Клубном чемпионате мира.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Видад» проиграл

в шести из восьми последних матчей «Видада» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Аль-Айна» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Видад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.70, победа «Аль-Айна» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их одном из двух поединков на Клубном ЧМ.

При этом в трех из шести последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в пяти последних матчах «Аль-Айна».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25