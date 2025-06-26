«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция

До матча
21:35 А вот Гвардиола из основных не выпустил, пожалуйЮ лишь Холанна, его ждём на поле во втором тайме. Если, конечно, Мармуш не справится с работой страйкера.
21:30 Тудор не выпустил в старте ни Коло Муани, ни Йылдыза, ни Консейсау — экспериментальный состав сегодня у итальянской команды.
21:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Келли, Байо, Маккенни, Костич, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Влахович.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аит-Нури, Аканджи, Родри, Рейндерс, Савио, Мармуш, Силва, Доку.
«Ювентус»
Туринцы с отличной стороны проявили себя в стартовых турах, разобрав «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1). Особенно ярко блеснул 19-летний Кенан Йылдыз, оформивший три гола за два матча. Впереди по-прежнему действует Коло Муани, на флангах — Франсишку Консейсау и Андреа Камбьязо, в центре обороны стабильно играет Гатти, а в опорной зоне — тандем Тюрам — Маккенни.
Капитан Мануэль Локателли восстановился от повреждения и вышел на замену в прошлом матче, но Тудор не спешит с возвращением его в старт — состав выглядит сбалансированным и боевым.
Несмотря на проблемы в Серии А, где «Ювентус» часто буксовал, в США команда показывает уверенный, зрелый футбол. Семь матчей без поражений во всех турнирах — и три подряд победы над «Сити» в личных встречах говорят сами за себя.
«Манчестер Сити»
Чемпионы мира 2023 года уверенно начали этот турнир, победив «Видад» (2:0) и уничтожив «Аль-Айн» (6:0), но пропущенный шанс забить седьмой гол в Атланте теперь может обернуться невыгодной жеребьёвкой в плей-офф.
Гвардиола продолжает ротировать состав, но на матч с «Ювентусом» выпустит, скорее всего, всех лучших.
Вне заявки остался только дисквалифицированный Рико Льюис, а Клаудио Эчеверри пропустит матч из-за травмы. В остальном у Гвардиолы широкий выбор и желание наконец победить «Ювентус», с которым «Сити» не может справиться уже шесть матчей кряду.
На кону — не просто престиж победы в группе, а стратегическое преимущество в плей-офф. И «Ювентус», и «Сити» показали, что могут громить слабых, но теперь предстоит проверить друг друга на прочность. Для англичан это шанс сбросить с себя психологический барьер в играх с «Старой синьорой», для итальянцев — утвердиться в роли скрытого фаворита турнира.
Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 3.40.