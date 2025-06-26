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    «Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция главного матча группы G

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    Кенан Йылдыз
    В Орландо сойдутся два безупречных участника группы G: «Ювентус» и «Манчестер Сити». Обе команды набрали по шесть очков в первых двух турах, имеют равную разницу мячей (+8), но именно туринцы занимают первую строчку, опережая англичан по количеству забитых голов — 9 против 8. Это значит, что ничья устроит команду Игора Тудора, а вот «Сити» нужна только победа. Важность первого места очевидна: победитель группы, скорее всего, избежит встречи с мадридским «Реалом» уже в 1/8 финала.

    До матча

    21:35 А вот Гвардиола из основных не выпустил, пожалуйЮ лишь Холанна, его ждём на поле во втором тайме. Если, конечно, Мармуш не справится с работой страйкера.

    21:30 Тудор не выпустил в старте ни Коло Муани, ни Йылдыза, ни Консейсау — экспериментальный состав сегодня у итальянской команды.

    21:10 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

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    «Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Келли, Байо, Маккенни, Костич, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Влахович.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аит-Нури, Аканджи, Родри, Рейндерс, Савио, Мармуш, Силва, Доку.

    «Ювентус»

    Туринцы с отличной стороны проявили себя в стартовых турах, разобрав «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1). Особенно ярко блеснул 19-летний Кенан Йылдыз, оформивший три гола за два матча. Впереди по-прежнему действует Коло Муани, на флангах — Франсишку Консейсау и Андреа Камбьязо, в центре обороны стабильно играет Гатти, а в опорной зоне — тандем Тюрам — Маккенни.

    Капитан Мануэль Локателли восстановился от повреждения и вышел на замену в прошлом матче, но Тудор не спешит с возвращением его в старт — состав выглядит сбалансированным и боевым.

    Несмотря на проблемы в Серии А, где «Ювентус» часто буксовал, в США команда показывает уверенный, зрелый футбол. Семь матчей без поражений во всех турнирах — и три подряд победы над «Сити» в личных встречах говорят сами за себя.

    «Манчестер Сити»

    Чемпионы мира 2023 года уверенно начали этот турнир, победив «Видад» (2:0) и уничтожив «Аль-Айн» (6:0), но пропущенный шанс забить седьмой гол в Атланте теперь может обернуться невыгодной жеребьёвкой в плей-офф.
    Гвардиола продолжает ротировать состав, но на матч с «Ювентусом» выпустит, скорее всего, всех лучших.

    Вне заявки остался только дисквалифицированный Рико Льюис, а Клаудио Эчеверри пропустит матч из-за травмы. В остальном у Гвардиолы широкий выбор и желание наконец победить «Ювентус», с которым «Сити» не может справиться уже шесть матчей кряду.

    На кону — не просто престиж победы в группе, а стратегическое преимущество в плей-офф. И «Ювентус», и «Сити» показали, что могут громить слабых, но теперь предстоит проверить друг друга на прочность. Для англичан это шанс сбросить с себя психологический барьер в играх с «Старой синьорой», для итальянцев — утвердиться в роли скрытого фаворита турнира.

    Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 3.40.

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