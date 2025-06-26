Ювентус — Манчестер Сити: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 3.40

«Ювентус» встретится с «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа G). Поединок пройдет 26 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» после 2-х туров группового этапа занимает 1-е место с 6-ю очками в активе на КЧМ-2025. «Ювентус» уверенно проходит в плей-офф турнира.

Дело в том, что у «Видада» (3-е место) нет набранных баллов перед последним туром, а это значит, что марокканская команда даже теоретически не сможет догнать «Ювентус».

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Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «старая синьора» уверенно обыграла тот же «Видад» со счетом 4:1. «Ювентус» забил по 2 гола в каждом тайме.

А в 1-м туре команда разгромила «Аль-Аин» со счетом 5:0. На этот раз туринцы забили целую корзину голов еще в стартовой 45-минутке. Перед перерывом команда вела со счетом 4:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Бремер, Кабаль, Милик и Перин (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ювентус» пока играет очень уверенно на КЧМ-2025, но команде попадались только низкие по уровню соперники. Самое время проверить себя на прочность в матче против «Манчестер Сити».

Интересно, что в последних 3-х очных встречах «Ювентус» стабильно обыгрывал «горожан» (2:1, 1:0 и 2:0). Получится ли на этот раз? «Манчестер Сити» набрал отличный ход, сейчас обыграть команду Гвардиолы будет сложнее.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: У «горожан» ситуация не хуже, чем у «Ювентуса». «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции в группе G с 6-ю баллами и уверенно проходит в решающую стадию турнира.

В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы выяснит с «Ювентом», кто из них займет 1-е место в группе. Все просто — кто выигрывает, тот становится лидером группы G.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «горожане» разгромили «Аль-Аин» со счетом 6:0, записав на свой счет по 3 гола в каждом тайме — без единого шанса для соперника.

Матчем ранее «Манчестер Сити» не без труда одолел марокканский «Видад» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме. В стартовом поединке КЧМ-2025 на «горожан» сказывался непростой климат.

Не сыграют: Грилиш (решение тренера), Ковачич и Сусохо (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» определенно настроен пошуметь на Клубном ЧМ, ведь прошедший сезон у команды складывался далеко не лучшим образом, а сейчас «горожане» обрели уверенность.

К тому же, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн до сих пор результативен. Этот огромный форвард забил гол и сделал голевую передачу в прошедшем матче команды против «Аль-Аина».

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

«Манчестер Сити» победил в 2-х матчах КЧМ-2025, забив 8 голов и не пропустив ни один

В последних 3-х очных встречах «Ювентус» стабильно обыгрывает «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.75, победа «Ювентуса» — 4.70, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 сооветственно.

Прогноз: «Ювентус» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что туринцы точно не проиграют «Манчестер Сити».

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (0) за 3.40.

Прогноз: При этом, «Ювентус» начнет активно и откроет счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.55.