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    «Старая синьора» доставит проблемы «горожанам»?!

    Ювентус — Манчестер Сити: прогноз на матч Клубного ЧМ со ставкой за 3.40

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
    «Ювентус» встретится с «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа G). Поединок пройдет 26 июня и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа G 26 Июня 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Старая синьора» после 2-х туров группового этапа занимает 1-е место с 6-ю очками в активе на КЧМ-2025. «Ювентус» уверенно проходит в плей-офф турнира.

    Дело в том, что у «Видада» (3-е место) нет набранных баллов перед последним туром, а это значит, что марокканская команда даже теоретически не сможет догнать «Ювентус».

    Ювентус — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «старая синьора» уверенно обыграла тот же «Видад» со счетом 4:1. «Ювентус» забил по 2 гола в каждом тайме.

    А в 1-м туре команда разгромила «Аль-Аин» со счетом 5:0. На этот раз туринцы забили целую корзину голов еще в стартовой 45-минутке. Перед перерывом команда вела со счетом 4:0.

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    Не сыграют: Бремер, Кабаль, Милик и Перин (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ювентус» пока играет очень уверенно на КЧМ-2025, но команде попадались только низкие по уровню соперники. Самое время проверить себя на прочность в матче против «Манчестер Сити».

    Интересно, что в последних 3-х очных встречах «Ювентус» стабильно обыгрывал «горожан» (2:1, 1:0 и 2:0). Получится ли на этот раз? «Манчестер Сити» набрал отличный ход, сейчас обыграть команду Гвардиолы будет сложнее.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: У «горожан» ситуация не хуже, чем у «Ювентуса». «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции в группе G с 6-ю баллами и уверенно проходит в решающую стадию турнира.

    В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы выяснит с «Ювентом», кто из них займет 1-е место в группе. Все просто — кто выигрывает, тот становится лидером группы G.

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    • Последние матчи: В прошлом туре группового этапа «горожане» разгромили «Аль-Аин» со счетом 6:0, записав на свой счет по 3 гола в каждом тайме — без единого шанса для соперника.

    Матчем ранее «Манчестер Сити» не без труда одолел марокканский «Видад» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме. В стартовом поединке КЧМ-2025 на «горожан» сказывался непростой климат.

    Не сыграют: Грилиш (решение тренера), Ковачич и Сусохо (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Манчестер Сити» определенно настроен пошуметь на Клубном ЧМ, ведь прошедший сезон у команды складывался далеко не лучшим образом, а сейчас «горожане» обрели уверенность.

    К тому же, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн до сих пор результативен. Этот огромный форвард забил гол и сделал голевую передачу в прошедшем матче команды против «Аль-Аина».

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

    • «Манчестер Сити» победил в 2-х матчах КЧМ-2025, забив 8 голов и не пропустив ни один

    • В последних 3-х очных встречах «Ювентус» стабильно обыгрывает «Манчестер Сити»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.75, победа «Ювентуса» — 4.70, ничья — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 сооветственно.

    Прогноз: «Ювентус» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что туринцы точно не проиграют «Манчестер Сити».

    Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (0) за 3.40.

    Прогноз: При этом, «Ювентус» начнет активно и откроет счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ювентус — Манчестер Сити?

    Матч Ювентус — Манчестер Сити состоится 26 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ювентуса» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ювентус — Манчестер Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ювентуса» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ювентус — Манчестер Сити?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ювентус — Манчестер Сити?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.75, победа «Ювентуса» — 4.70, ничья — за 3.65.

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