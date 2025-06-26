Испания (U19) — Нидерланды (U19). Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 26 июня 2025 года

Испания U19
Нидерланды U19
Испания (U19)
Турнирное положение: Юные испанцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Испания (U19) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Юные испанцы в овертайме сумели обыграть немцев (6:5).
При этом чуть ранее Испания (U19) переиграла черногорцев (5:0). Да и поединок с Румынией принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (U19) добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Юные испанцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 6 мячей.
При всем при этом Испания (U19) традиционно успешно противостоит голландцам. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Испанцы набрали шикарный ход, да и забили 11 мячей в двух своих последних матчах.
Нидерланды (U19)
Турнирное положение: Голландцы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.
Причем Нидерланды (U19) в трех матчах добыли 9 зачетных баллов. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Голландцы переиграли крепкую Румынию (3:1).
До того команда уверенно расправилась с англичанами (4:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение норвежским одногодкам (2:0).
Вообще же, Нидерланды (U19) в 5 своих последних матчах добыли 5 викторий. Забила в них команда 16 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Голландцы смотрятся весьма выгодно. Да и побеждает команда с разницей в два мяча и более.
При этом Нидерланды (U19) победили в 5 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.
Амбициозные голландцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации перспективному Кесу Смиту.
Статистика для ставок
- Молодые голландцы победили в 5 последних матчах
- Испанцы победили в 4 своих последних поединках
- Испания (U19) еще ни разу не уступила голландской молодежке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.44.
- 2.00Боруссия Д — Ульсан Хёндэ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Англия (U21) — Нидерланды (U21): прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.88Германия (U21) — Франция (U21): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Голландцы нынче выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Юные голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же испанцы многовато пропускают в свои ворота.
Ставка: Победа Нидерландов (U21) за 2.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.24