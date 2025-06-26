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    Ставим на триумф юных голландцев!

    Испания (U19) — Нидерланды (U19). Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Испания (U19) — Нидерланды (U19)
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    Юные голландцы
    26 июня в финале плей-офф молодежного чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Испания (U19) и Нидерланды (U19). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2025. Финал 26 Июня 2025 года

    Испания U19

  • Мадрид
    •  Испания U19 21:00 Нидерланды U19

    Нидерланды U19

  • Амстердам
    •

    Испания (U19)

    Турнирное положение: Юные испанцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Испания (U19) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Юные испанцы в овертайме сумели обыграть немцев (6:5).

    При этом чуть ранее Испания (U19) переиграла черногорцев (5:0). Да и поединок с Румынией принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (U19) добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Юные испанцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 6 мячей.

    При всем при этом Испания (U19) традиционно успешно противостоит голландцам. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Испанцы набрали шикарный ход, да и забили 11 мячей в двух своих последних матчах.

    Нидерланды (U19)

    Турнирное положение: Голландцы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

    Причем Нидерланды (U19) в трех матчах добыли 9 зачетных баллов. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Голландцы переиграли крепкую Румынию (3:1).

    До того команда уверенно расправилась с англичанами (4:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение норвежским одногодкам (2:0).

    Вообще же, Нидерланды (U19) в 5 своих последних матчах добыли 5 викторий. Забила в них команда 16 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Голландцы смотрятся весьма выгодно. Да и побеждает команда с разницей в два мяча и более.

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    При этом Нидерланды (U19) победили в 5 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.

    Амбициозные голландцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации перспективному Кесу Смиту.

    Статистика для ставок

    • Молодые голландцы победили в 5 последних матчах

    • Испанцы победили в 4 своих последних поединках

    • Испания (U19) еще ни разу не уступила голландской молодежке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.44.

    Прогноз: Голландцы нынче выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Юные голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же испанцы многовато пропускают в свои ворота.

    Ставка: Победа Нидерландов (U21) за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)?

    Матч Испания (U19) — Нидерланды (U19) состоится 26 июня 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания (U19) — Нидерланды (U19)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания (U19) — Нидерланды (U19)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания (U19) — Нидерланды (U19)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.93.

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    Испания (U19) — Нидерланды (U19): прогноз и ставка за 2.93, статистика, коэффициенты матча 26.06.202521:00. Ставим на триумф юных голландцев!
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