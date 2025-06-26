Испания (U19) — Нидерланды (U19). Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 19 лет, 26 июня 2025 года

26 июня в финале плей-офф молодежного чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Испания (U19) и Нидерланды (U19). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания (U19)

Турнирное положение: Юные испанцы уверенно оформили выход в плей-офф. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Испания (U19) на групповом этапе набрала 9 очков. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Юные испанцы в овертайме сумели обыграть немцев (6:5).

При этом чуть ранее Испания (U19) переиграла черногорцев (5:0). Да и поединок с Румынией принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Испания (U19) добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Юные испанцы не особенно преуспевают в плане надежности своих тылов. В четырех матчах турнира команда пропустила 6 мячей.

При всем при этом Испания (U19) традиционно успешно противостоит голландцам. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Испанцы набрали шикарный ход, да и забили 11 мячей в двух своих последних матчах.

Нидерланды (U19)

Турнирное положение: Голландцы уверенно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

Причем Нидерланды (U19) в трех матчах добыли 9 зачетных баллов. А вот забила команда 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Голландцы переиграли крепкую Румынию (3:1).

До того команда уверенно расправилась с англичанами (4:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение норвежским одногодкам (2:0).

Вообще же, Нидерланды (U19) в 5 своих последних матчах добыли 5 викторий. Забила в них команда 16 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Голландцы смотрятся весьма выгодно. Да и побеждает команда с разницей в два мяча и более.

При этом Нидерланды (U19) победили в 5 своих последних поединках. Да и в плане реализации команда еще способна прибавить.

Амбициозные голландцы явно не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс пора бы поднатореть в плане реализации перспективному Кесу Смиту.

Статистика для ставок

Молодые голландцы победили в 5 последних матчах

Испанцы победили в 4 своих последних поединках

Испания (U19) еще ни разу не уступила голландской молодежке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (U19) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.44.

Прогноз: Голландцы нынче выглядят мощнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Юные голландцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же испанцы многовато пропускают в свои ворота.

Ставка: Победа Нидерландов (U21) за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.24