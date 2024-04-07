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    Сможет ли команда Головина продлить беспроигрышную серию?

    «Монако» — «Ренн». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ренн»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    В воскресенье, 7 апреля, в 28-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет «Ренн». Начало поединка запланировано на 18:05 по мск. «Монако» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Апреля 2024 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Монако»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 49-ю очками в активе после 27-и туров. У «Монако» есть все шансы закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Несмотря на это, команда уже не борется за чемпионство в Лиге 1, ведь отрыв от ПСЖ слишком велик (13 очков). При этом, в 1-й половине сезона «Монако» был в борьбе с парижанами за лидерство.

    Монако — Ренн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда разгромила «Мец» со счетом 5:2, а встречей ранее «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), упустив победу на 90+4-й минуте.

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Монако» сумел забить 11 голов при 6-и пропущенных.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Мохамед Камара и Гильермо Марипан (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Монако» очень хорош в последнее время. К тому же, здорово выступает и российский полузащитник команды Александр Головин, который в нынешнем сезоне Лиги 1 уже забил 6 голов и сделал столько же голевых передач.

    «Монако» уже обыгрывал «Ренн» в нынешнем сезоне. В рамках 15-го тура Лиги 1 команда Головина одолела своего соперника на чужом поле со счетом 2:1, пропустив единственный гол только на 90-й минуте.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Команда ведет отчаянную борьбу за попадание в еврокубки по итогам сезона. «Ренн» располагается на 8-й строчке в Лиге 1 с 39-ю очками в активе.

    Команда отстает от 6-й позиции (зона еврокубков) на 3 балла. «Ренн» теоретически может замкнуть 5-ку лучших в чемпионате, но для этого нужно провести почти идеальный остаток сезона.

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    • Последние матчи: «Ренн» 3-го апреля вылетел из Кубка Франции, проиграв ПСЖ (0:1) на стадии полуфинала турнира. Команда пропустила единственный гол на 40-й минуте.

    В прошедшем туре Лиги 1 «Ренн» проиграл «Страсбургу» (0:2). За последние 5 матчей во всех турнирах команда трижды проиграла, обыграла только «Марсель» (2:0) и сыграла вничью с «Лиллем» (2:2).

    Не сыграет: Махамаду Нагида (травма).

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    Состояние команды: Сейчас у «Ренна» не самый лучший период в сезоне — команда довольно часто проигрывает, хотя до этого «черно-красные» регулярно набирал очки.

    К тому же, «Ренн» не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 15 очков из 39-и возможных в гостях. Команда занимает 12-е место в лиге по этому показателю.

    Статистика для ставок

    • «Монако» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 2-х матчах «Ренн» не забил ни одного гола

    • В 4-х из 5-и последних очных встреч команды непременно забивали друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.82, победа «Ренна» — 4.15, ничья — 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Монако» продолжит свою беспроигрышную серию и победит.

    Ставка: Победа «Монако» за 1.82.

    Прогноз: Команда Головина отлично выступает в последнее время.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1.5 больше за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Ренн» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли команда Головина продлить беспроигрышную серию?
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