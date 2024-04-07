«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав в 30-ти матчах 48 очков.
«Красные дьяволы» почти лишились шансов на выход в Лигу чемпионов. От «Астон Виллы», которая сейчас находится на четвертой строчке, они отстают уже на 11 очков.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Челси» со счетом 3:4. Это был один из самых эпичных матчей английского сезона.
А перед этим команда Эрика тен Хага потеряла очки в игре против «Брентфорда» — 1:1.
Не сыграют: Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Джонни Эванс. Не исключено, что предстоящую игру пропустит и Каземиро.
Состояние команды: с одной стороны, в игре «МЮ» действительно наблюдается прогресс, но результаты по-прежнему не соответствуют амбициям.
Недавний матч с «Челси», наверное, лучше всего описывает все падения и подъемы «МЮ» в этом сезоне. Сначала команда тен Хага проигрывала 0:2, потом вела 3:2, а в итоге проиграла, пропустив два гола уже в компенсированной время — на 100-й и 101-й минутах.
Также стоит отметить, что «МЮ» перед важнейшей встречей с «Ливерпулем» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Прежде всего, это касается обороны. В этом плане тен Хагу не позавидуешь.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» находится на первой строчке после 30 туров, имея в своем активе 70 очков.
Последние матчи: в четверг «красные» одержали победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а перед этим выиграли у «Брайтона» (2:1).
В семи предыдущих турах АПЛ у «Ливерпуля» шесть побед и ни одного поражения.
Не сыграют: Алиссон, Диогу Жота, Тьяго Алькантара, Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип.
Состояние команды: в отличие от «МЮ», «Ливерпуль» сейчас на ходу. Все видят, что игроки буквально сражаются за то, чтобы Юрген Клопп напоследок еще раз выиграл чемпионский титул.
У «мерсисайдцев» при этом тоже есть кадровые проблемы, но Клоппа этим уже давно не напугаешь. Команда отлично справляет и без Трента, и без Жоты, и даже без Алиссона.
Статистика для ставок
- «МЮ» потерпел три поражения и пропустил 10 мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ
- В девяти из 11-ти предыдущих матчей АПЛ с участием «Ливерпуля» зашла ставка на «тотал больше 2,5»
- «Ливерпуль» забил 26 мячей в десяти предыдущих матчах АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Ливерпуля» — за 1.63.
Прогноз: в середине марта «МЮ» выбил «Ливерпуля» из Кубка Англии. Их предыдущий матч на «Олд Траффорд» завершился победой «красных дьяволов» со счетом 4:3. Третий и четвертый мяч команда тен Хага забила уже в овертайме.
- 2.26Ростов — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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От «МЮ» можно ожидать чего угодно, но, кажется, сейчас они не готовы к тому, чтобы каждые несколько недель обыгрывать такую команду, как «Ливерпуль».
«Красные» могут слегка расслабиться в Кубке Англии, но точно не в АПЛ. Плюс надо учитывать кадровые моменты — отсутствие некоторых игроков обороны может стать главной проблемой «МЮ».
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.98.
Прогноз: вполне вероятно, что самым событийным здесь получится второй тайм. И наверняка у обеих команд будет достаточно возможностей обострять с помощью угловых.
Ставка: тотал угловых во втором тайме больше 6,0 за 2.15.