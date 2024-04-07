В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Челси». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: Команда проводит далеко не самый удачный сезон, занимая последнее 20-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Шеффилд» имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в лиге.

Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 10 баллов. К тому же, у «Шеффилда» нет просвета в игре — команда продолжает очень редко набирать очки в Премьер-лиге.

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Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Шеффилд» проиграл «Ливерпулю» (1:3), а встречей ранее сыграл вничью с «Фулхэмом» (3:3), упустив в концовке встречи преимущество в 2 мяча.

У команды продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Шеффилд» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью. В этих 6-и встречах команда пропустила 20 голов при 6-и забитых.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Джон Эган, Рис Норрингтон-Дэвис, Макс Лоу, Том Дэвис, Дэнилэ Джеббисон, Крис Бэшем, Риан Брюстер и Джордж Болдок (у всех — травмы).

Состояние команды: «Шеффилд» выдает очень результативные матчи, особенно в последнее время, но чаще всего команда проигрывает и иногда очень крупно. Кажется, что сезон для «Шеффилда» уже закончен.

Интересно, что эта команда — худшая в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 9 очков из 45-и возможных дома. Сможет ли «Шеффилд» зацепиться за результат в предстоящем матче с «Челси»? Большой вопрос...

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» занимают 10-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе. «Челси» отстает от зоны еврокубков на 14 баллов и уже вряд-ли сможет бороться за топ-5 в Премьер-лиге.

Подопечные Почеттино выдают неплохой результат в последнее время. Кажется, что игра у «Челси» наладилась. В нынешнем сезоне команда пропустила довольно много голов (50) при 53-х забитых.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Челси» выдали настоящую драму. «Синие» обыграли «Манчестер Юнайтед» (4:3), команда сначала сравняла счет на 90+10-й минуте, а потом и вовсе вышла вперед, забив победный мяч спустя минуту.

У «Челси» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах. За этот период «синие» четырежды победили и дважды сыграли вничью. За эти 6 встреч команда сумела забить 18 голов при 13-и пропущенных.

Не сыграют: Уэсли Фофана, Чимуанья Угочукву, Кристофер Нкунку, Ромео Лавиа, Леви Колвилл и Рис Джеймс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Челси» находится в прекрасной форме, команда добивается результата в суперрезультативных встречах. К тому же, «синие» не так уж и плохо выступают на чужом поле, занимая 9-е место по этому показателю.

«Челси» стабильно обыгрывает «Шеффилд Юнайтед» в очных противостояниях. В последних 2-х встречах «синие» обыгрывали своего соперника с одинаковыми счетом 2:0.

Статистика для ставок

У «Челси» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей

В последних 6-и матчах «Шеффилд» не может победить

В последних 4-х очных встречах «Челси» непременно побеждал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.42, победа «Шеффилд Юнайтед» — 6.90, ничья — 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Челси» одержит уверенную победу.

Ставка: Победа «Челси» с форой (-2) за 2.70.

Прогноз: Гости начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.90.