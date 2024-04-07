«Динамо»
Турнирное положение: «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков после 21 матча.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Динамо» с трудом выиграло на выезде у «СКА-Хабаровск» (2:1) и вышло в следующий раунд Кубка России.
Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров
Но сейчас все помнят, прежде всего, два недавних поражения бело-голубых — от «Зенита» и «Ростова».
Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится защитник Станислав Бессмертный.
Состояние команды: где-то в начале марта «Динамо» присвоили статус главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул. Вскоре появились первые сомнения — команда Марцела Лички проиграла санкт-петербургскому клубу со счетом 0:2 в матче на Кубок России. Просто без шансов.
Но настоящим ударом стало домашнее поражение от «Ростова» в прошлую пятницу — 1:4. Как говорится, с небес на землю. Теперь уже ни у кого нет сомнений — это «Динамо» точно не в состоянии подвинуть «Зенит» с вершины.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» находится на шестой строчке, набрав в 21 матче 32 очка.
Последние матчи: среди недели «Спартак» проиграл на своем поле «Зениту» (1:2) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России.
В рамках РПЛ красно-белые в этом году пока не побеждали. В прошлом туре столичный клуб сыграл вничью с «Уралом» (0:0).
Не сыграют: в этом и следующих матчах «Спартак» будет играть без Квинси Промеса. Все остальные готовы принять участие в игре.
Состояние команды: в «Спартаке» всё стабильно, то есть всё плохо. Хотя надо признать, что в первом тайме недавнего матча с «Зенитом» команда Гильермо Абаскаля показала очень бодрый футбол. Но после перерыва соперник подсобрался, слегка прибавил в агрессии — и всё, «Спартак» снова «приплыл».
Кто-то уверен, что проблема в тренере, и это будет продолжаться до тех пор, пока руководство не уволит Абаскаля.
Остальные считают, что основная причина неудачных результатов — отсутствие Квинси Промеса, угодившего за решетку в ОАЭ. В атаке у «Спартака» действительно ничего не получается.
В общем, всё плохо. Нужен новый тренер, новые игроки, новый вектор развития и т.д.
Статистика для ставок
- «Спартак» не забил ни одного гола в трех предыдущих матчах РПЛ
- Два из трех последних матчей РПЛ с участием «Спартака» завершились со счетом 0:0
- «Динамо» выиграло пять из шести последних матчей на своем поле в рамках РПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Спартака» — за 2.92.
Прогноз: обе команды играют кое-как, но «Динамо» все-таки чуть-чуть лучше. В отличие от многострадального «Спартака», команда Лички хоть что-то показывает в атаке. Скорее всего, этот момент и станет ключевым.
- 2.26Ростов — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.39.
Прогноз: скорее всего, всё самое интересное в этом матче произойдет во втором тайме, в заключительные 20 минут, когда одна из команд будет пытаться спасти игру.
Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1.88.