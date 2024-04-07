ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы? Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионовТемные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
    Все новости спорта

    «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?

    «Динамо» — «Спартак». Ставка за 2.39 и прогноз на чемпионат России 7 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин
    Московское «Динамо» сыграет на своем поле против «Спартака» в 23-м туре чемпионата России. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск. «Динамо» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Апреля 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков после 21 матча.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Динамо» с трудом выиграло на выезде у «СКА-Хабаровск» (2:1) и вышло в следующий раунд Кубка России.

    Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.602.80Бонус$9500
    •

    Но сейчас все помнят, прежде всего, два недавних поражения бело-голубых — от «Зенита» и «Ростова».

    Не сыграют: в лазарете по-прежнему находится защитник Станислав Бессмертный.

    Состояние команды: где-то в начале марта «Динамо» присвоили статус главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул. Вскоре появились первые сомнения — команда Марцела Лички проиграла санкт-петербургскому клубу со счетом 0:2 в матче на Кубок России. Просто без шансов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Но настоящим ударом стало домашнее поражение от «Ростова» в прошлую пятницу — 1:4. Как говорится, с небес на землю. Теперь уже ни у кого нет сомнений — это «Динамо» точно не в состоянии подвинуть «Зенит» с вершины.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» находится на шестой строчке, набрав в 21 матче 32 очка.

  • «Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • Эксклюзивное интервью с тренером, приводившим юношескую сборную России к золоту чемпионата Европы
  • 04/04/2024

    • Последние матчи: среди недели «Спартак» проиграл на своем поле «Зениту» (1:2) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России.

    В рамках РПЛ красно-белые в этом году пока не побеждали. В прошлом туре столичный клуб сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

    Не сыграют: в этом и следующих матчах «Спартак» будет играть без Квинси Промеса. Все остальные готовы принять участие в игре.

    Состояние команды: в «Спартаке» всё стабильно, то есть всё плохо. Хотя надо признать, что в первом тайме недавнего матча с «Зенитом» команда Гильермо Абаскаля показала очень бодрый футбол. Но после перерыва соперник подсобрался, слегка прибавил в агрессии — и всё, «Спартак» снова «приплыл».

    Кто-то уверен, что проблема в тренере, и это будет продолжаться до тех пор, пока руководство не уволит Абаскаля.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Остальные считают, что основная причина неудачных результатов — отсутствие Квинси Промеса, угодившего за решетку в ОАЭ. В атаке у «Спартака» действительно ничего не получается.

    В общем, всё плохо. Нужен новый тренер, новые игроки, новый вектор развития и т.д.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» не забил ни одного гола в трех предыдущих матчах РПЛ

    • Два из трех последних матчей РПЛ с участием «Спартака» завершились со счетом 0:0

    • «Динамо» выиграло пять из шести последних матчей на своем поле в рамках РПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Спартака» — за 2.92.

    Прогноз: обе команды играют кое-как, но «Динамо» все-таки чуть-чуть лучше. В отличие от многострадального «Спартака», команда Лички хоть что-то показывает в атаке. Скорее всего, этот момент и станет ключевым.

    Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.39.

    Прогноз: скорее всего, всё самое интересное в этом матче произойдет во втором тайме, в заключительные 20 минут, когда одна из команд будет пытаться спасти игру.

    Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тюмень — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норвич — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Котов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майнц — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» с коэффициентом 2.39. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» продлит ужасную серию «Спартака» в РПЛ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры