ЦСКА
Турнирное положение: москвичи все еще хотят попасть в тройку сильнейших, но для этого им нужно только побеждать.
По итогам 21 тура команда из Москвы смогла набрать 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, а отставание от третьего «Динамо» составляет целых 5 очков.
ЦСКА — Факел: коэффициенты букмекеров
Московский коллектив смог 36 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.
Последние матчи: весеннюю часть чемпионата столичная команда начала с ничьей «Оренбургом», но затем «армейцы» смогли переиграть «Крылья Советов» (2:0).
Также коллектив из столицы России одолел «Ростов» (2:0) в Кубке страны и пробился в полуфинал турнира, где среди недели обыграл «Балтику» (1:0) в первом матче.
Последним же матчем в чемпионате для ЦСКА стала потерянная победа над «Сочи» (2:2). «Красно-синие» вели по ходу матча 2:0, но не смогли удержать преимущество.
Не сыграют: в лазарете ЦСКА продолжает находиться Максим Мухин.
Состояние команды: подопечные Владимира Федотова намерены сделать все, чтобы попасть в топ-3. За чемпионство они уже не поборются, а вот решение этой задачи вполне по силам.
Также ЦСКА постарается защитить титул Кубка России. Команда уже довольна близка к этому.
Зимой состав команды не изменился и остался прежним.
«Факел»
Турнирное положение: команда из Воронежа пока может чувствовать себя в безопасности и не борется за выживание.
В настоящий момент воронежский коллектив имеет в своем активе 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей на 6 пунктов.
Воронежцы смогли 18 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «сине-белые» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), а до этого переиграли «Спартак» (2:0).
Также весной «факелоны» поделили очки с «Пари НН» (1:1).
Не сыграют: у «огнеопасных» не травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Состояние команды: весной «Факел» набрал хорошую форму и еще не проигрывал. По игре точно можно сказать, что подопечные Сергея Ташуева не являются претендентами на вылет.
Зимой «Факел» пополнился Игорем Юргановым, Лукой Багателией, Романом Акбашевым и Райаном Сенхаджи.
А вот покинули команду Антонио Яколиш, Федор Кудряшов и Матвей Ивахнов.
Статистика для ставок
- «Факел» не проигрывал в 5 последних официальных матчах
- ЦСКА имеет серию из пяти матчей без поражений и еще не проигрывал в 2024 году
- В первом круге соперники разошлись миром — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа «Факела» — в 5.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.
- 2.26Ростов — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: обе команды в последнее время играют не очень результативно и делают ставку на оборону, поэтому логично будет предположить, что в этой игре не будет забито три мяча.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.88.
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то ЦСКА должен побеждать и приближаться к лидерам. Московская команда играет дома и выглядит сильнее своего соперника.
Ставка: победа ЦСКА с форой-1 за 1.95.