«Зенит»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе после 21-го тура. «Зенит» продолжает бороться за лидерство в чемпионской гонке.
Команда Сергея Семака опережает ближайших преследователей «Краснодар» на 1 балл и «Динамо» на 3 пункта. Остаток чемпионата будет определяющим в споре — кто станет чемпионом России.
Зенит — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а матчем ранее обыграл «Урал» со счетом 4:1, не оставив ни единого шанса сопернику.
За последние 5 официальных матчей у «Зенита» нет ни одного поражения, 3 победы и 2 ничейных результата. За этот период команда забила 9 голов при 3-х пропущенных.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Данил Круговой (травма).
Состояние команды: «Зенит» после зимней паузы выглядит очень мощно, команда уже обогнала «Краснодар» и, кажется, что их уже не остановить, но есть одно но.
В нынешнем сезоне «Зенит» не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 9-е место по этому показателю в лиге. Команда набрала 20 очков из 30-и возможных дома, забив при этом за 10 встреч 19 голов.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградская команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Балтика» еще может сохранить прописку в чемпионате при определенных раскладах.
Команда Сергея Игнашевича отстает от «Оренбурга», «Урала» и «Ахмата» (у всех — по 20 очков) на 3 балла и теоретически может даже занять 12-е место по итогам чемпионата, но для этого необходимо более менее стабильно набирать очки.
Последние матчи: После зимней паузы подопечные Игнашевича стали частенько набирать очки. В прошедшем туре РПЛ «Балтика» обыграла «Пари НН» со счетом 2:0.
За последние 5 официальных матчей после перерыва команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Балтика» сумела забить 3 гола при таком же количестве пропущенных.
Состояние команды: Главная проблема «Балтики» на протяжении всего сезона — низкая результативность. Команда забила всего лишь 14 голов в чемпионате, но при этом способна набирать очки даже с малым количеством мячей.
К слову, «Балтика» не так часто обыгрывает «Зенит», но в августе прошлого года в рамках Кубка России калининградцы смогли обыграть «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Получится ли на сей раз? Шансов не так много...
Статистика для ставок
- «Зенит» не проиграл ни одного официального матча после зимней паузы
- В нынешнем сезоне «Зенит» дважды обыгрывал «Балтику», а калининградцы добивались успеха один раз
- За последние 5 матчей «Балтика» пропустила только 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.28, победа «Балтики» — 11.50, ничья — 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.
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Прогноз: «Балтика» проснулась и поняла, что ей необходимо вступать в борьбу за выживание в РПЛ. Подопечные Игнашевича хотя-бы раз, но смогут поразить ворота «Зенита».
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: «Зенит» набрал неплохой ход. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.
Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.85.