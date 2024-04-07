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    Будет ли шанс у «Балтики» зацепиться за очки?

    «Зенит» — «Балтика». Ставка за 2.20 и прогноз на футбол, РПЛ, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Балтика»
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    «Зенит»
    В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле примет «Балтику». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Зенит» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Апреля 2024 года
    Зенит
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    •  Зенит 16:30 Балтика Балтика
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    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе после 21-го тура. «Зенит» продолжает бороться за лидерство в чемпионской гонке.

    Команда Сергея Семака опережает ближайших преследователей «Краснодар» на 1 балл и «Динамо» на 3 пункта. Остаток чемпионата будет определяющим в споре — кто станет чемпионом России.

    Зенит — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а матчем ранее обыграл «Урал» со счетом 4:1, не оставив ни единого шанса сопернику.

    За последние 5 официальных матчей у «Зенита» нет ни одного поражения, 3 победы и 2 ничейных результата. За этот период команда забила 9 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Данил Круговой (травма).

    Состояние команды: «Зенит» после зимней паузы выглядит очень мощно, команда уже обогнала «Краснодар» и, кажется, что их уже не остановить, но есть одно но.

    В нынешнем сезоне «Зенит» не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 9-е место по этому показателю в лиге. Команда набрала 20 очков из 30-и возможных дома, забив при этом за 10 встреч 19 голов.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградская команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Балтика» еще может сохранить прописку в чемпионате при определенных раскладах.

    Команда Сергея Игнашевича отстает от «Оренбурга», «Урала» и «Ахмата» (у всех — по 20 очков) на 3 балла и теоретически может даже занять 12-е место по итогам чемпионата, но для этого необходимо более менее стабильно набирать очки.

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    • Последние матчи: После зимней паузы подопечные Игнашевича стали частенько набирать очки. В прошедшем туре РПЛ «Балтика» обыграла «Пари НН» со счетом 2:0.

    За последние 5 официальных матчей после перерыва команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Балтика» сумела забить 3 гола при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: Главная проблема «Балтики» на протяжении всего сезона — низкая результативность. Команда забила всего лишь 14 голов в чемпионате, но при этом способна набирать очки даже с малым количеством мячей.

    К слову, «Балтика» не так часто обыгрывает «Зенит», но в августе прошлого года в рамках Кубка России калининградцы смогли обыграть «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Получится ли на сей раз? Шансов не так много...

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не проиграл ни одного официального матча после зимней паузы

    • В нынешнем сезоне «Зенит» дважды обыгрывал «Балтику», а калининградцы добивались успеха один раз

    • За последние 5 матчей «Балтика» пропустила только 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.28, победа «Балтики» — 11.50, ничья — 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Балтика» проснулась и поняла, что ей необходимо вступать в борьбу за выживание в РПЛ. Подопечные Игнашевича хотя-бы раз, но смогут поразить ворота «Зенита».

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: «Зенит» набрал неплохой ход. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

    Ставка: Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Балтика» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Будет ли шанс у «Балтики» зацепиться за очки?
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