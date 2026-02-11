В экспрессе разберем матчи в чемпионатах Англии и Швейцарии, а также в Кубке Испании

«Тун» — «Лозанна»

Футбол. Чемпионат Швейцарии

В последнем туре «Тун» уверенно переиграл «Серветт» — 3:1, позволив сопернику избежать разгрома лишь благодаря пенальти в компенсированное время. Эта победа стала четвёртой подряд в 2026 году. А если учитывать декабрьские встречи, серия выросла до шести выигрышей кряду.

Сейчас команда лидирует с комфортным запасом — отрыв от ближайшего преследователя достиг 11 очков. Впереди ещё значительная часть сезона, но вероятность завоевать первый крупный трофей в истории клуба становится всё реальнее.

После тяжёлого поражения от «Люцерна» (0:4) в конце 2025-го «Лозанна» выглядит увереннее, хотя серия без побед уже насчитывает три матча.

Команда сыграла вничью с «Грассхоппером» (1:1), затем уступила аутсайдеру «Винтертуру», а в последнем туре поделила очки с «Санкт-Галленом» (1:1), входящим в топ-3. Сейчас «Лозанна» идёт седьмой и отстаёт от зоны чемпионской группы на четыре балла.

С начала 2026 года «Лозанна» отличалась в каждом из пяти матчей, однако в четырёх случаях ограничивалась одним голом. В среднем по сезону команда забивает 1,48 мяча за игру — это лишь восьмой показатель в Суперлиге.

Ставка: Обе команды забьют за 1.58.

«Брентфорд» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

Под руководством Кита Эндрюса «пчёлы» выглядят даже более организованными, чем во времена Томаса Франка. Сейчас «Брентфорд» делит позиции на границе зоны еврокубков вместе с «Ливерпулем».

Особенно впечатляют последние месяцы — команда успешно выступает на чужих полях, недавно одолев «Астон Виллу» и «Ньюкасл». Учитывая летние сложности, возможный выход в еврокубки станет большим достижением и подтвердит репутацию клуба как одного из самых серьезных проектов в АПЛ.

Январь получился для «Арсенала» непростым — лондонцы трижды подряд не смогли победить в чемпионате, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» и уступив «Манчестер Юнайтед». Однако конкуренты не воспользовались осечками. В последних поединках «канониры» вернули уверенность: дважды обыграли «Челси» и вышли в финал Кубка лиги, а в АПЛ отправили семь безответных голов в ворота «Лидса» и «Сандерленда».

«Арсенал» продолжает бороться за титул, регулярно играя не в оптимальном составе. Букайо Сака отсутствует с конца января, но его достойно заменяет Нони Мадуэке. Мартин Эдегор после короткого возвращения снова оказался вне игры — его функции берёт на себя Кай Хаверц. Микель Мерино отсутствует и лишает тренерский штаб дополнительной гибкости. Также под вопросом участие Леандро Троссарда.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.70.

«Атлетико» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании

«Атлетико» начал год яркой победой над «Бетисом» (5:0) в четвертьфинале Кубка Испании, но затем уступил той же команде в Примере — 0:1. Отставание от лидера увеличилось до 13 очков, и приоритеты постепенно сместились: борьба за чемпионство практически недосягаема, тогда как в кубковом турнире команда близка к финалу.

В домашней встрече с «Барселоной» «матрасники» постараются выжать максимум, ведь в нынешнем сезоне уже демонстрировали способность выдавать топ-уровень в отдельных играх.

Серьёзной потерей остаётся Пабло Барриос — равноценной замены ему нет. Ожидается, что в центре поля появится Джонни Кардозо, восстановившийся после травмы.

Сине-гранатовые находятся в отличной форме: после крупного поражения от «Челси» (0:3) команда победила в 17 из 18 матчей во всех соревнованиях. Одной из главных проблем остаётся реализация — именно она стала причиной неудачи во встрече с «Реалом Сосьедад».

Рафинья все еще в лазарете и вряд ли появится с первых минут — его заменит Маркус Рашфорд. Френки де Йонг восстановился и готов снова помочь команде. Роберт Левандовский, напротив, может получить отдых. В лазарете остаются Гави, Педри и Андреас Кристенсен. «Барселона» выглядит функционально свежее благодаря более глубокой ротации. У «Атлетико» же кадровые сложности и меньше времени на восстановление.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.75.

