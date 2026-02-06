На старте матча казалось, что «Ювентус» собирается диктовать свой футбол и, как минимум, забьёт первым. Но после получаса игры стало понятно, что буквально каждый эпизод складывается в пользу «Аталанты». На табло — 3:0 и путёвка в полуфинал, где «Аталанта» встретится с победителем пары «Болонья» — «Лацио». А «Ювентус» Лучано Спаллетти хоть и держит в чемпионате неплохой уровень, не выглядел командой, которой нужно пройти дальше.

Результат матча Аталанта Бергамо 3:0 Ювентус Турин 1:0 Джанлука Скамакка 27' пен. 2:0 Камал Дин Сулемана 77' 3:0 Марио Пашалич 85' Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини ( Одилон Коссуну 76' ), Берат Джимсити, Онест Аанор, Давиде Дзаппакоста ( Рауль Белланова 70' ), Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе ( Марио Пашалич 83' ), Джакомо Распадори ( Никола Крстович 75' ), Джанлука Скамакка ( Камал Дин Сулемана 71' ) Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо ( Луа Опенда 81' ), Ллойд Келли, Бремер, Федерико Гатти ( Жереми Бога 64' ), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли ( Теун Коопмейнерс 74' ), Джонатан Дэвид ( Эмиль Хольм 74' ), Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 80' )

Статистика матча 4 Удары в створ 1 0 Удары мимо 8 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 10 Фолы 8

Лучано Спаллетти заметно перестроил структуру на кубковую игру. Три центральных защитника с Бремером между Гатти и Келли, чтобы добавить плотности внизу и спокойствия в первой передаче. Слева ширину держал Маккенни, оттягивая внимание и освобождая центральные коридоры для рывков Кефрена Тюрама. Уже на первых секундах француз не смог обработать длинный пас в штрафной, но идея была ясна.

Палладино, наоборот, сыграл в привычном стиле «Аталанты» с атакующими тройками и давлением без оглядки на статус соперника. В старте вместе вышли Распадори, Скамакка и Де Кетеларе — ставка на то, чтобы не откатываться в низкий блок, а заставлять «Ювентус» принимать решения на скорости.

«Аталанта» — «Ювентус» globallookpress.com

Первые по-настоящему острые моменты, однако, были у гостей. Франсишку Консейсау стал главным источником угрозы в стартовый отрезок, сначала Карнезекки закрыл ближний угол, затем португалец снова завершал атаку и попал в перекладину. Это был тот самый отрезок, когда «Ювентус» мог забирать преимущество и «присваивать» ход матча.

Рука Бремера, ВАР и пенальти Скамакки

Но середина первого тайма перевернула игру. Подача Эдерсона в штрафную, мяч рикошетом уходит в сторону рук Бремера — в динамике никто особо не успел понять, что произошло. Но ВАР вмешался, Фаббри отправился к монитору и назначил пенальти за игру рукой. Скамакка пробил мощно и без вариантов для Перина, 1:0.

Пенальти Скамакки globallookpress.com

Дальше «Юве» пытался собраться и поджать соперника, но атаковал рывками, а «Аталанта» спокойно пережила этот импульс, практически не позволяя создавать пространство между линиями. Из заметного — разве что штрафной Локателли из перспективной позиции, потраченный вхолостую. После матча Бремер признал, что «по правилам» это пенальти, но в целом спор вокруг руки, как и всегда, неуместен. Да, это резко поменяло игру, но в современном футболе один поход к монитору часто стоит куда больше, чем пропущенный мяч.

После перерыва «Аталанта» стала прагматичнее, конечно, не закрылась в «автобус», но более спокойно контролировала темп. Команда Палладино не бежала доказывать, что она сильнее в каждом владении. Она давала «Юве» мяч, но тут же получала пространство за спиной защитников и свободные зоны в штрафной.

«Аталанта» — «Ювентус» globallookpress.com

У «Ювентуса» продолжал искать шанс Маккенни, самый явный момент тайма у гостей случился как раз после его разворота и удара — но мимо створа. Параллельно стало заметно, что комбинационная игра «Юве» слишком часто упирается в последний пас. Консейсау пытался вскрывать флангом, Давид несколько раз оказывался на грани, но защитники «Аталанты» всё читали, а Скальвини и компания вовремя подчищали.

Спаллетти около часа игры попытался удивить: вместо защитника Гатти выпустил нападающего Бога, который, кстати, дебютировал за «Юве». Идея понятная, итальянец понял, что терять нечего, и решил добавить игрока, который может превратить любой проход по флангу в удар или прострел. Бога и правда оживил игру справа, пару раз навесил в штрафную, но всё это было слишком далеко от гола. При этом чем больше «Ювентус» раскрывался, тем комфортнее становились условия для «Аталанты». Потому что у Палладино скамейка работала как продолжение плана, а не шоковый импульс.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Сулемана и Пашалич приговорили туринцев

Второй гол у «Аталанты» получился после типичной для неё ситуации — отбор в середине, быстрый пас в свободную зону, пас под удар. Де Роон вернул мяч, Белланова протащил и прострелил низом, а на дальнюю штангу влетел Сулемана и в подкате замкнул — 2:0. «Ювентус» к этому моменту уже нервничал из-за нереализованных моментов и спорного пенальти, а тут получил, как только хотя бы немного отодвинул игру к чужой штрафной.

Сулемана празднует гол globallookpress.com

Из следующего гола бергамасков можно составить чек-лист ошибок «Ювентуса» в этот вечер. Потеря при выходе из обороны, перехват на чужой трети — и удар Пашалича в дальний угол низом. Мяч ещё и прошёл между ног защитнику, слегка изменив траекторию, но, по сути, это был приговор именно за то, что Спаллетти потом отметит в послематчевых комментариях. Команда начала «бросаться», потеряла структуру и начала играть отдельными фрагментами.

Игроки «Аталанты» празднуют гол globallookpress.com

Последняя попытка «Ювентуса» обозначить ответ — дальний удар Тюрама, но и он пришёлся прямо в Карнезекки. Даже надежда на «пушку» издалека себя не оправдала, достаточно уныло команда Спаллетти закончила этот сезон Кубка.

По ощущениям, до пенальти игра была ближе к равной, а стартовый отрезок даже давал «Ювентусу» поводы думать о лидерстве. Но это всё не имеет смысла, если провалить ключевые минуты матча. «Аталанта» оказалась в этом смысле хладнокровнее, сначала забила пенальти, а во втором тайме использовала моменты, которые дал раскрывшийся «Юве». Спаллетти после финального свистка сказал, что соперник был сильнее «в определяющих моментах». Возможно, звучит как отговорка и нежелание признавать свои проблемы, но суть игры Лучано передал идеально.

Для «Аталанты» это ещё и приятная развязка на фоне недавних кубковых историй с «Ювентусом». Для «Юве» — болезненный вылет и необходимость срочно приводить себя порядок, потому что убийственный февральский календарь не позволит долго горевать о потерянном шансе на трофей.