На старте матча казалось, что «Ювентус» собирается диктовать свой футбол и, как минимум, забьёт первым. Но после получаса игры стало понятно, что буквально каждый эпизод складывается в пользу «Аталанты». На табло — 3:0 и путёвка в полуфинал, где «Аталанта» встретится с победителем пары «Болонья» — «Лацио». А «Ювентус» Лучано Спаллетти хоть и держит в чемпионате неплохой уровень, не выглядел командой, которой нужно пройти дальше.

Результат матча

АталантаБергамоАталанта3:0ЮвентусЮвентусТурин
1:0 Джанлука Скамакка 27' пен. 2:0 Камал Дин Сулемана 77' 3:0 Марио Пашалич 85'
Аталанта:  Марко Карнесекки,  Эдерсон,  Джорджио Скальвини (Одилон Коссуну 76'),  Берат Джимсити,  Онест Аанор,  Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 70'),  Лоренцо Бернаскони,  Мартен де Рон,  Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич 83'),  Джакомо Распадори (Никола Крстович 75'),  Джанлука Скамакка (Камал Дин Сулемана 71')
Ювентус:  Маттиа Перин,  Андреа Камбьязо (Луа Опенда 81'),  Ллойд Келли,  Бремер,  Федерико Гатти (Жереми Бога 64'),  Пьер Калюлю,  Уэстон Маккенни,  Хефрен Тюрам,  Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс 74'),  Джонатан Дэвид (Эмиль Хольм 74'),  Шику Консейсау (Эдон Жегрова 80')

Лучано Спаллетти заметно перестроил структуру на кубковую игру.  Три центральных защитника с Бремером между Гатти и Келли, чтобы добавить плотности внизу и спокойствия в первой передаче.  Слева ширину держал Маккенни, оттягивая внимание и освобождая центральные коридоры для рывков Кефрена Тюрама.  Уже на первых секундах француз не смог обработать длинный пас в штрафной, но идея была ясна.

Палладино, наоборот, сыграл в привычном стиле «Аталанты» с атакующими тройками и давлением без оглядки на статус соперника.  В старте вместе вышли Распадори, Скамакка и Де Кетеларе — ставка на то, чтобы не откатываться в низкий блок, а заставлять «Ювентус» принимать решения на скорости.

Первые по-настоящему острые моменты, однако, были у гостей.  Франсишку Консейсау стал главным источником угрозы в стартовый отрезок, сначала Карнезекки закрыл ближний угол, затем португалец снова завершал атаку и попал в перекладину.  Это был тот самый отрезок, когда «Ювентус» мог забирать преимущество и «присваивать» ход матча.

Рука Бремера, ВАР и пенальти Скамакки

Но середина первого тайма перевернула игру.  Подача Эдерсона в штрафную, мяч рикошетом уходит в сторону рук Бремера — в динамике никто особо не успел понять, что произошло.  Но ВАР вмешался, Фаббри отправился к монитору и назначил пенальти за игру рукой.  Скамакка пробил мощно и без вариантов для Перина, 1:0.

Дальше «Юве» пытался собраться и поджать соперника, но атаковал рывками, а «Аталанта» спокойно пережила этот импульс, практически не позволяя создавать пространство между линиями.  Из заметного — разве что штрафной Локателли из перспективной позиции, потраченный вхолостую.  После матча Бремер признал, что «по правилам» это пенальти, но в целом спор вокруг руки, как и всегда, неуместен.  Да, это резко поменяло игру, но в современном футболе один поход к монитору часто стоит куда больше, чем пропущенный мяч.

После перерыва «Аталанта» стала прагматичнее, конечно, не закрылась в «автобус», но более спокойно контролировала темп.  Команда Палладино не бежала доказывать, что она сильнее в каждом владении.  Она давала «Юве» мяч, но тут же получала пространство за спиной защитников и свободные зоны в штрафной.

У «Ювентуса» продолжал искать шанс Маккенни, самый явный момент тайма у гостей случился как раз после его разворота и удара — но мимо створа.  Параллельно стало заметно, что комбинационная игра «Юве» слишком часто упирается в последний пас.  Консейсау пытался вскрывать флангом, Давид несколько раз оказывался на грани, но защитники «Аталанты» всё читали, а Скальвини и компания вовремя подчищали.

Спаллетти около часа игры попытался удивить: вместо защитника Гатти выпустил нападающего Бога, который, кстати, дебютировал за «Юве».  Идея понятная, итальянец понял, что терять нечего, и решил добавить игрока, который может превратить любой проход по флангу в удар или прострел.  Бога и правда оживил игру справа, пару раз навесил в штрафную, но всё это было слишком далеко от гола.  При этом чем больше «Ювентус» раскрывался, тем комфортнее становились условия для «Аталанты».  Потому что у Палладино скамейка работала как продолжение плана, а не шоковый импульс.

Сулемана и Пашалич приговорили туринцев

Второй гол у «Аталанты» получился после типичной для неё ситуации — отбор в середине, быстрый пас в свободную зону, пас под удар.  Де Роон вернул мяч, Белланова протащил и прострелил низом, а на дальнюю штангу влетел Сулемана и в подкате замкнул — 2:0.  «Ювентус» к этому моменту уже нервничал из-за нереализованных моментов и спорного пенальти, а тут получил, как только хотя бы немного отодвинул игру к чужой штрафной.

Из следующего гола бергамасков можно составить чек-лист ошибок «Ювентуса» в этот вечер.  Потеря при выходе из обороны, перехват на чужой трети — и удар Пашалича в дальний угол низом.  Мяч ещё и прошёл между ног защитнику, слегка изменив траекторию, но, по сути, это был приговор именно за то, что Спаллетти потом отметит в послематчевых комментариях.  Команда начала «бросаться», потеряла структуру и начала играть отдельными фрагментами.

Последняя попытка «Ювентуса» обозначить ответ — дальний удар Тюрама, но и он пришёлся прямо в Карнезекки.  Даже надежда на «пушку» издалека себя не оправдала, достаточно уныло команда Спаллетти закончила этот сезон Кубка.

По ощущениям, до пенальти игра была ближе к равной, а стартовый отрезок даже давал «Ювентусу» поводы думать о лидерстве.  Но это всё не имеет смысла, если провалить ключевые минуты матча.  «Аталанта» оказалась в этом смысле хладнокровнее, сначала забила пенальти, а во втором тайме использовала моменты, которые дал раскрывшийся «Юве».  Спаллетти после финального свистка сказал, что соперник был сильнее «в определяющих моментах».  Возможно, звучит как отговорка и нежелание признавать свои проблемы, но суть игры Лучано передал идеально.

Для «Аталанты» это ещё и приятная развязка на фоне недавних кубковых историй с «Ювентусом».  Для «Юве» — болезненный вылет и необходимость срочно приводить себя порядок, потому что убийственный февральский календарь не позволит долго горевать о потерянном шансе на трофей.