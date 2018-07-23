Вызов принят. Какие задачи ждут топ-тренеров АПЛ в новом сезоне?

«Манчестер Сити» установил несколько рекордов во время похода за чемпионским титулом в прошлом сезоне: «горожане» забили рекордное количество голов, добыли рекордное количество побед и набрали наибольшее количество очков в истории АПЛ. Их достижения — экстраординарны, однако теперь Гвардиола столкнется с новым серьезным вызовом — достичь тех же высот с «Ман Сити» в сезоне 2018-2019.

Начиная с сезона 2008-2009, когда «Манчестер Юнайтед» завоевал третий подряд чемпионский титул, ни одной из команд-чемпионов не удавалось усидеть на троне. А с 1992 года только двум клубам удавалось подобное — «МЮ» и «Челси». «Ман Сити» же после побед в сезонах 2011-2012 и 2013-2014 на следующий год финишировал вторым.

Гвардиле предстоит сохранить мотивацию своих игроков и сделать все, чтобы они не стали жертвой самодовольства. Ему также предстоит решить вопросы выбора состава и тактики. Станет ли он придерживаться того, что так хорошо работало в прошлом сезоне или же попытается внедрить что-то новое? Кроме того, в период трансферов он должен быть осторожен, чтобы не нарушить баланс в чемпионском составе.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью twitter.com/ManUtd

Главный вызов для Жозе Моуринью — сделать так, чтобы история не повторялась. Все начинало разваливаться именно по ходу третьего сезона Моуринью в «Челси» и «Реале». Это угрожающая картина для «Манчестер Юнайтед», однако разница заключается в том, что на этот раз Моуринью еще не добился своих целей.

В свой первый сезон у руля «МЮ» португалец привел команду к победе в Лиге Европы и Кубке английской лиги, однако второй сезон завершил без трофеев. Хотя манкунианцы и совершили прыжок с пятого места в турнирной таблице на второе, они при этом отстали от «Манчестер Сити» на 19 очков. А из Лиги чемпионов команда выбыла на стадии 1/8 финала.

У Моуринью есть много возможностей для того, чтобы добиться прогресса. Его задача — избегать конфликтов, которые подрывали его положение в предыдущие разы, и сконцентрироваться на том, чтобы вернуть «Ман Юнайтед» на вершину.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино и игроки «Тоттенхэма» twitter.com/spursofficial

Маурисио Почеттино продемонстрировал свою приверженность «Тоттенхэму», подписав в мае новый пятилетний контракт и тем самым гарантировав то, что именно он будет руководить «шпорами» в матчах на их новом стадионе. Арена, которая рассчитана на 62 тысячи болельщиков, безусловно, в долгосрочной перспективе принесет клубу финансовую выгоду, но в краткосрочной перспективе этот переезд является вызовом.

Враги «Тоттенхэма» из Лондона «Арсенал» и «Вест Хэм» в последние годы уже показали, что очень непросто сделать так, чтобы чувствовать себя на новом стадионе, как дома. Финансовые последствия также нужно учитывать. При наличии долгов, которые нужно погасить, Почеттино знает, что возможности клуба на трансферном рынке будут ограничены, а также придется соблюдать баланс между новыми подписаниями и продажами игроков. Этим летом «Тоттенхэм» до сих пор никого не приобрел.

В новом сезоне задачей Почеттино будет сохранить умение команды прыгать выше головы.

Юрген Клопп

Юрген Клопп twitter.com/lfc

Во время прихода в «Ливерпуль» в 2015 году Клопп заявил, что планирует выиграть АПЛ в течение четырех сезонов. При всем прогрессе команда, тем не менее, до сих пор ничего не выиграла.

Конечно, за последние три года они подбирались к трофеям очень близко, потерпев поражения в трех финалах — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Английской лиги. Теперь, когда Клопп начнет свой четвертый сезон у руля клуба, его задачей является сделать еще один шаг вперед.

Все выглядит так, что «Ливерпуль» готовится к походу за большими трофеями. Клопп уже подписал Наби Кейта, Фабиньо, Джердана Шакири и Алисона. А учитывая то, что лучший игрок АПЛ прошлого сезона Мохамед Салах в июле подписал с клубом новый контракт, команда выглядит очень крепкой.

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри и игроки «Челси» twitter.com/chelseafc

Это очень долгое лето для «Челси». Увольнение Антонио Конте выглядело неизбежным еще задолго до окончания сезона, однако утвердили решение расстаться с тренером только 12 июля. Такая задержка оставляет преемнику Конте Маурицио Сарри всего несколько недель перед началом нового сезона для того, чтобы воплотить в жизнь совершенно другой стиль футбола.

Если, как ожидается, Сарри будет использовать свою любимую схему 4-3-3, команде потребуется значительное «хирургическое вмешательство». Помочь Сарри призван Жоржиньо, за которого «Челси» заплатил 57 миллионов фунтов и который был ключевым игроком «Наполи» под руководством Сарри. Однако перед итальянским тренером стоит задача за короткий срок посвятить игроков в свои идеи.

К тому же, учитывая то, что «Реал» хочет подписать Тибо Куртуа и Эдена Азара, а за Н'Голо Канте и Вилллианом охотится «Барселона», Сарри столкнулся с неопределенностью по составу команды. До старта в Премьер-лиге итальянцу, возможно, придется столкнуться с вопросом перестройки.

Унаи Эмери

Унаи Эмери и игроки «Арсенала» twitter.com/arsenal

«Арсенал» и его болельщики с оптимизмом подходят к сезону, готовясь вступить в новую эру. Однако заменить Арсена Венгера, влияние которого на клуб было огромным — та еще задача.

«Арсенал» был нехарактерно для себя эффективным на трансферном рынке. Клуб подписал Лукаса Торрейру, Сократиса Папастатопулоса, Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера и Маттео Гендузи. Но сможет ли Эмери объединить новые компоненты и избежать непростого старта сезона?

Фанаты «Арсенала» отчаянно нуждаются в том, чтобы команда добилась прогресса после шестого места в прошлом сезоне. Также они захотят увидеть в действии новые идеи. Эмери предстоит изменить команду и сделать так, чтобы «Арсенал» избежал похмелья после эры Венгера. 0