От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков Сарри

Эпоха «Челси» под руководством Маурицио Сарри стартовала в понедельник, 23 июля, когда лондонский клуб обыграл «Перт Глори» со счетом 1:0. Хотя автором единственного забитого мяча стал Педро, такие игроки, как Каллум Хадсон-Одои и Итан Ампаду, тоже попали в заголовки прессы благодаря своей отличной игре.

«Челси» может похвастаться лучшей футбольной академией в Англии. «Синие» выиграли семь из девяти последних молодежных Кубков страны, пять из которых подряд. Впрочем, лишь немногие из воспитанников академии стали выступать за основную команду, а большинство, очевидно, и вовсе были вынуждены уйти.

За последние 15 лет, когда клуб находится под владением Романа Абрамовича, «Челси» не жалел денег на трансферы. Только прошлым летом лондонцы потратили около 235 миллионов фунтов, заплатив рекордные 60 миллионов Альваро Морату. Хотя тут же стоит добавить, что они выручили 180 миллионов на продаже игроков.

Но теперь, когда у клуба появился новый тренерский штаб, а будущее Абрамовича находится под вопросом, «Челси», возможно, придется стать более экономным и отказываться от подписания великих футболистов.

Одним из положительных моментов этой ситуации может стать как раз то, что клуб обратит внимание на свою перспективную молодежь уже в предстоящем сезоне и, наконец, перестанет рассматривать академию лишь как источник дохода.

Но какие игроки могут попасть в первую команду? Обозреватель Squawka Гарри Эдвардс выделил четыре молодых футболиста, которые могут получить игровое время под руководством Сарри.

1. Каллум Хадсон-Одои

В прошлом сезоне, когда командой руководил Антонио Конте, 17-летний Каллум Хадсон-Одои дебютировал в первой команде «Челси», сыграв четыре игры во всех соревнованиях (две в Премьер-лиге и две в Кубке Англии).

Но среди болельщиков «Челси» находились те, которые считали, что этот парень заслуживал большего, поскольку «синие» мучились в Премьер-лиге, а он мог бы принести этой застойной команде что-то новое.

Каллум Хадсон-Одои squawka.com

В первой игре под руководством Сарри, в которой «Челси» обыграл «Перт Глори», Хадсон-Одои получил место в стартовом составе, расположившись на позиции левого вингера, где все привыкли видеть Эдена Азара, до сих пор отдыхающего после чемпионата мира по футболу.

И 17-летний игрок максимально воспользовался своими 45 минутами на поле, сделав результативную передачу на Педро после блестящей обводки на своем фланге. Он оказывал постоянную угрозу своим дриблингом и высоким темпом.

Будущее Азара подвисло в воздухе, так что не исключено, что Хадсон-Одои будет все чаще появляться в стартовом составе или, по крайней мере, часто выходить на замены, особенно если Сарри последует плану «Арсенала», который в Лиге Европы проводил ротацию состава.

Большие перспективы Хадсона-Одои подтолкнули «Челси» к идее предложить футболисту новый пятилетний контракт. И все это на фоне слухов об интересе нескольких европейских клубов к талантливому футболисту.

Хадсон-Одои окончательно еще не определился с будущем, но если он останется в «Челси», то может всего за год превратиться в игрока основного состава.

2. Итан Ампаду

Еще одним молодым игроком, сумевшим успешно сыграть за основную команду в прошлом сезоне, стал Итан Ампаду, которого «Челси» приобрел у «Эксетера» летом 2017 года.

В матче четвертого раунда Кубка Лиги против «Эвертона» Ампаду стал первым игроком, родившимся в 2000 году и сыгравшим за «Челси» с первых минут.

Итан Ампаду squawka.com

Он постепенно завоевывал доверие Конте, но, учитывая тот факт, что ему было всего 17 лет, под конец сезона он помогал молодежной команде «Челси» добраться до финала юношеской лиги УЕФА и выиграть молодежный Кубок Англии, хотя обе финальные игры он пропустил из-за травмы.

Его возвращение в основную команду совпало с дебютом Сарри. Он вышел в стартовом составе в центре обороны вместе с Давидом Луисом и играл до 62 минуты, прежде чем был заменен в рамках привычной ротации.

Во время своего пребывания на поле Ампаду действовал так же, как и в прошлом сезоне, чувствуя себя комфортно в обороне и уверенно управляя партнерами по «Челси», несмотря на то, что он был вторым самым молодым игроком в составе (только Хадсон-Одои был моложе). При этом он демонстрировал спокойствие в работе с мячом.

И именно это самообладание может позволить Ампаду получить больше игрового времени в новом сезоне. Сарри рассчитывает на уверенные действия обороны, а у Гари Кэхилла с этим могут возникнуть проблемы.

3. Ола Айна

С приходом Сарри «Челси» возвращается к схеме с четырьмя защитниками, в которой у таких игроков, как Виктор Мозес, мало шансов остаться в составе. Место на правом фланге может получить молодой игрок.

На данный момент единственным логичным кандидатом на эту позицию является Сесар Аспиликуэта, тем более что Давиде Дзапакосте только предстоит доказать свою готовность, а Антонио Рюдигер, скорее всего, будет играть в центре вместе с Андреасом Кристенсеном, когда они оба возобновят тренировки.

Ола Айна squawka.com

Таким образом, Ола Айна может стать главным кандидатом на замену Аспиликуэты или даже стать игроком основы, если Сарри предпочтет задействовать испанца в центре обороны, где он играл последние два сезона, пусть и при иной схеме.

21-летний игрок сборной Нигерии провел прошлый сезон на правах аренды в «Халл Сити», впервые покинув «Челси», и произвел отличное впечатление в Чемпионшипе, сыграв 44 матча из 46 возможных. Главное, что он набрался опыта, который может оказаться ценным уже в ближайшем сезоне.

Другие молодые конкуренты Айны — Дюжон Стерлинг и Рис Джеймс — на правах аренды перешли в «Ковентри Сити» и «Уиган» соответственно, что является дополнительным плюсом для нигерийца. Кроме того, учитывая «двуногость» Айны, он мог бы достойно сыграть и на левом фланге.

4. Марцин Булка

В то время как некоторые молодые игроки рискуют не попасть в первую команду в предстоящем сезоне, 18-летний Марцин Булка точно окажется на скамейке, если «Челси» продаст своего первого номера.

Булка вышел в старте и провел полный матч против «Перт Глори», сохранив ворота в неприкосновенности в отсутствие Тибо Куртуа и Вилли Кабальеро. При этом он выиграл конкуренцию у Брэдли Коллинза и Джареда Томпсона — оба оказались в запасе.

Марцин Булка squawka.com

Похоже, «Челси» смирился с продажей Куртуа этим летом, ведь бельгиец уже выразил желание переехать в Мадрид к детям, да и его контракт истекает всего через год.

Алиссон, один из кандидатов на замену Куртуа, теперь в «Ливерпуле», а до закрытия трансферного окна остается чуть более двух недель. Время найти нового вратаря у «Челси» практически не осталось.

Если «Челси» так никого и не купит, то ожидается, что первым номером станет Вилли Кабальеро, хотя он неудачно выступил на чемпионате мира, когда прямо по ходу турнира потерял место в составе сборной Аргентины.

Так что в основной команде почти наверняка окажется Булка, учитывая дебютный стартовый состав от Сарри, а также аренду Эдуарду в «Витесс». Молодой парень должен получить свой шанс в кубковых матчах и, возможно, в Премьер-лиге, если Кабальеро получит травму или потеряет форму. 0