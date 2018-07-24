Будущее Харта. Где лучше возродить карьеру?

31-летний футболист провел сезон 2016/17 на правах аренды в «Торино», а прошлый отыграл в «Вест Хэме», но во время этих скитаний добился лишь ограниченного успеха.

Бывший первый номер сборной Англии на этой неделе заявил: «нет такой лиги, которой я бы ответил отказом». Таким образом, он может покинуть состав чемпионов Англии, тем более что сам Гвардиола вызвался помочь.

Итак, что же ждет Харта, жаждущего возродить свою международную карьеру? Рон Уокер в партнерстве со Sky Bet проанализировали ситуацию.

«Бирмингем Сити»

До приезда Гвардиолы на «Этихад» переход Харта в Чемпионшип казался крайне маловероятным, ведь вратарь с «горожанами» успел выиграть два чемпионских титула, а также завоевать четыре «Золотые перчатки Премьер-лиги».

Сейчас же можно сказать, что возвращение в «Бирмингем» позволило бы Харту немного уйти в тень и встать на трамплин перед взлетом.

Джо Харт в «Бирмингеме» skysports.com

Вратарь провел в составе «синих» сезон 2009/10 на правах аренды и сразу же был назван лучшим игроком команды, а также получил приз лучшему молодому игроку года по версии PFA.

Переход в Чемпионшип почти наверняка лишит Харта шансов сыграть на чемпионате Европы в 2020 года, разве что «Бирмингем» уже в следующем сезоне вернется в Премьер-лигу. Трудно представить, что Гарет Саутгейт берет на крупный турнир вратаря из второго по силе дивизиона.

Но, пережив сложную пару лет на топ-уровне, более спокойный клуб мог бы стать настоящей отдушиной для Харта.

«Челси»

Слухи по поводу будущего Тибо Куртуа по-прежнему не утихают, да и вряд ли СМИ в ближайшее время перестанут говорить о его желании уйти в «Реал».

Если информация продолжит поступать, то «синие» будут просто обязаны обеспечить вливание новой крови. И хотя Харт вряд ли сразу же сможет поспорить за статус первого номера, у него наверняка появится шанс побороться за место в составе с Вилли Кабальеро.

«Челси» сделает только хуже, если откажется от человека с таким набором достижений и трофеев, особенно перед стартом напряженного внутреннего и европейского календаря.

«Манчестер Сити»

Джо Харт в «Манчестер Сити» skysports.com

Даже если клуб и игрок хотят мгновенно разорвать отношения, неуверенная игра Харта во время выступлений за «Торино» и «Вест Хэм» лишь отталкивает потенциальных покупателей.

Сохраняется вероятность того, что этим летом футболиста ждет очередная аренда, которая, по крайней мере, хоть как-то бы удовлетворила желания Харта и «Сити». Игрок точно не хочет оставаться третьим номером на «Этихаде», но желает поделиться своим опытом с новым клубом, которому не обязательно будет осуществлять полноценный трансфер.

Другие варианты

Среди других кандидатов выделяется «Вест Хэм», в котором Харт провел неприятный сезон, уступив место в стартовом составе Адриану. Есть вариант и с «Астон Виллой» из Чемпионшипа, чьи финансовые проблемы подошли к концу с приходом новых инвесторов.

Джо Харт в «Вест Хэме» skysports.com

Существует также вероятность отъезда к северным границам, где «Селтик» и «Рейнджерс» тоже претендуют на Харта. Не забываем, что в памяти болельщиков до сих пор хранится отличная игра Фрейзера Форстера на «Селтик Парк». 0