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    Будущее Харта. Где лучше возродить карьеру?

    Бывший голкипер сборной Англии ищет новый клуб

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    Джо Харт
    Джо Харт
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    После слов Пепа Гвардиолы о том, что он хотел бы помочь Джо Харту найти новый клуб, SkySports решил разобраться, где в итоге может оказаться вратарь.
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    31-летний футболист провел сезон 2016/17 на правах аренды в «Торино», а прошлый отыграл в «Вест Хэме», но во время этих скитаний добился лишь ограниченного успеха.

    Бывший первый номер сборной Англии на этой неделе заявил: «нет такой лиги, которой я бы ответил отказом». Таким образом, он может покинуть состав чемпионов Англии, тем более что сам Гвардиола вызвался помочь.

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    • Итак, что же ждет Харта, жаждущего возродить свою международную карьеру? Рон Уокер в партнерстве со Sky Bet проанализировали ситуацию.

    «Бирмингем Сити»

    До приезда Гвардиолы на «Этихад» переход Харта в Чемпионшип казался крайне маловероятным, ведь вратарь с «горожанами» успел выиграть два чемпионских титула, а также завоевать четыре «Золотые перчатки Премьер-лиги».

    Сейчас же можно сказать, что возвращение в «Бирмингем» позволило бы Харту немного уйти в тень и встать на трамплин перед взлетом.

    Джо Харт в «Бирмингеме»
    skysports.com

    Вратарь провел в составе «синих» сезон 2009/10 на правах аренды и сразу же был назван лучшим игроком команды, а также получил приз лучшему молодому игроку года по версии PFA.

    Переход в Чемпионшип почти наверняка лишит Харта шансов сыграть на чемпионате Европы в 2020 года, разве что «Бирмингем» уже в следующем сезоне вернется в Премьер-лигу. Трудно представить, что Гарет Саутгейт берет на крупный турнир вратаря из второго по силе дивизиона.

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    • Но, пережив сложную пару лет на топ-уровне, более спокойный клуб мог бы стать настоящей отдушиной для Харта.

    «Челси»

    Слухи по поводу будущего Тибо Куртуа по-прежнему не утихают, да и вряд ли СМИ в ближайшее время перестанут говорить о его желании уйти в «Реал».

    Если информация продолжит поступать, то «синие» будут просто обязаны обеспечить вливание новой крови. И хотя Харт вряд ли сразу же сможет поспорить за статус первого номера, у него наверняка появится шанс побороться за место в составе с Вилли Кабальеро.

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    • «Челси» сделает только хуже, если откажется от человека с таким набором достижений и трофеев, особенно перед стартом напряженного внутреннего и европейского календаря.

    «Манчестер Сити»

    Джо Харт в «Манчестер Сити»
    skysports.com

    Даже если клуб и игрок хотят мгновенно разорвать отношения, неуверенная игра Харта во время выступлений за «Торино» и «Вест Хэм» лишь отталкивает потенциальных покупателей.

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    • Сохраняется вероятность того, что этим летом футболиста ждет очередная аренда, которая, по крайней мере, хоть как-то бы удовлетворила желания Харта и «Сити». Игрок точно не хочет оставаться третьим номером на «Этихаде», но желает поделиться своим опытом с новым клубом, которому не обязательно будет осуществлять полноценный трансфер.

    Другие варианты

    Среди других кандидатов выделяется «Вест Хэм», в котором Харт провел неприятный сезон, уступив место в стартовом составе Адриану. Есть вариант и с «Астон Виллой» из Чемпионшипа, чьи финансовые проблемы подошли к концу с приходом новых инвесторов.

    Джо Харт в «Вест Хэме»
    skysports.com

    Существует также вероятность отъезда к северным границам, где «Селтик» и «Рейнджерс» тоже претендуют на Харта. Не забываем, что в памяти болельщиков до сих пор хранится отличная игра Фрейзера Форстера на «Селтик Парк». 0

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