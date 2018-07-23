С кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного друга

LiveSport.Ru рисует перспективу братских отношений между Неймаром и Мбаппе.

Когда в любой клуб приходит новичок, обычно старожилы берут над ними шефство. Когда в конце прошлого летапришел в аренду в, думалось, что опеку над юным талантом возьмет кто-то вроде Рабьо, который с детства играл в структуре клуба, или Кюрзавы, который тоже играл в Монако. На худой конец — Тьяго Силва, как самый старший из бывших тогда игроков команды.

Однако Мбаппе достаточно быстро пристал под крыло Неймара, который попал в «ПСЖ» всего на 28 дней раньше. В последствии Неймар неоднократно заявлял о «привязанности к этому мальчику».

«Я испытываю привязанность особого рода к этому мальчику. Пусть я сам еще молодой, но я стараюсь для него, передаю свой опыт. Хочу помочь ему прогрессировать». Неймар

Французского и бразильского талантов связывают не только дружеские отношения. Например, уже упомянутый Адриан Рабьо говорил журналистам L’Equipe, что звездный дуэт находится в клубе на особом счету.

«У Неймара есть некоторые привилегии в клубе, равно как и у Мбаппе, но это меня не беспокоит. На атмосферу в раздевалке это не влияет». Адриан Рабьо

Пусть так, только уже ходят слухи, что Рабьо будет частью сделки по Миралему Пьяничу из «Ювентуса». Сам Килиан тоже не остается в долгу перед бразильским «собратом» и берет за него слово перед журналистами.

Интервью Мбаппе о Неймаре и карьере

Еще в апреле французский нападающий вовсю развеивал слухи о возможном переходе травмированного Неймара в «Реал Мадрид».

«Неймар держит меня в курсе — регулярно пишет мне сообщения. Его переход в "Реал" — это пустая болтовня». Килиан Мбаппе

Словом, ситуация понятна. После чемпионата мира редакция LiveSport.Ru волнуется за будущее столь талантливого паренька. Почему? Все просто — с кем поведешься, от того и наберешься.

Симуляции

Его театральная игра достойна Оскара. За примером далеко ходить не надо — на том же чемпионате мира было предостаточно «нырков» нападающего «ПСЖ».

Что говорить — бразильский бар «Malcom» перед матчем сборной своей страны против Сербии анонсировал бесплатную выпивку при каждой симуляции Неймара. Интернет-шутники сразу отреагировали, сказав, что болельщикам в этот вечер кошельки не пригодятся.

Грубость

Неймар rd.al

Справедливости ради заметим — Неймара и правда часто бьют по ногам. Например, в поединке ЧМ-2018 против Швейцарии Нея «отоварили» 10 раз. Это рекорд Мундиалей, если что. А в бытность игроком «Барселоны» бразильский кудесник входил в топ-4 игрока, которых «рубили» чаще всего.

По итогам сезона 2016/17 Ней вообще взял лидерство по количеству заработанных фолов. В среднем за матч на нем нарушали правила 4,3 раза. Однако и сам нападающий в долгу не остается. Согласно статистике в материале BBC, за свою карьеру Неймар-младший получил более 140 желтых карточек и 8 красных.

Плаксивость

Неймар на ЧМ-2018 Sporting News

Мужские слезы могут выглядеть красиво, если они уместны. У форварда «Пари Сен-Жермен» они случаются много чаще положенного и не там, где нужно.

На чемпионате мира в России Неймар тоже плакал, из-за чего бразильские болельщики забомбили Твиттер своими насмешками.

Не хотелось бы, чтобы молодой и, вроде как, «не-неженка» Килиан Мбаппе перенимал чрезмерную чувствительность своего «старшего брата».

Килиан Мбаппе beinsports.com

Французский талант не обязан брать пример с таланта бразильского. Но, если на секундочку это представить, такая картина выглядит печально и пахнет она нечистой совестью перед своим даром.

Однако это всего лишь наше предположение. Вполне возможно, что Неймар на пути к исправлению. Поговаривают, что он отдал более 80 миллионов евро на благие дела. Так что будем надеяться, что своей дружбой Мбаппе только заставит бразильца внимательнее относиться к своим поступкам.

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