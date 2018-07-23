Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную Германии

Отказ Озила выступать за сборную Германии и мотивы были разделены на три части, как и вылет сборной Германии с ЧМ-2018 по итогам трех поединков группового этапа. В его заявлении содержались весьма громкие обвинения, поэтому данную тему еще долго не забудут.

Часть 1

Скандальное фото Озила и Эрдогана Bild

В первой части Месут пытался объяснить мотивы, которыми он руководствовался (вместе с Илкаем Гюндоганом — прим.), когда делал совместное фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в мае на встрече в Лондоне. Озил родился в Гельзенкирхене, но он является внуком турецких иммигрантов. Он сказал, что у него есть «два сердца — одно немецкое, одно — турецкое». По словам Месута, он много раз встречался с Эрдоганом раньше, а это фото — не о политике или выборах, а «об уважении к руководству страны, которая близка его семье».

При этом Озил подчеркнул, что не одобряет политику Эрдогана, который привык жестко бороться с политическими оппонентами, свободой слова и журналистами, за что попал в немилось у западных политиков.

Только сам Озил знает, правильно он поступил или нет. Турецкие звезды спорта, которые осмелились критиковать Эрдогана, в числе которых баскетболист НБА Энес Кантер, столкнулись с серьезными последствиями для себя и своей семьи. Этим можно объяснить невозможность дистанцироваться от Эрдогана для игрока «Арсенала».

В словах Месута ощущается признание того, что этот скандал отвлек сборную Германии за несколько дней до поездки в Россию. Ему следовало обсудить это раньше, чтобы предупредить споры и скандалы в СМИ.

Часть 2

Месут Озил fifa.com

Во второй части последния чемпион мира 2014 года критикует свою бывшую школу, спонсоров и коммерческих партнеров за то, что они не встали на его защиту, а некоторые правые силы «использовали фото с Эрдоганом для своей пропаганды».

Трудно не согласиться с Озилом в данном случае, ведь таблоид Bild вовсе сопоставлял заявление Дональда Трампа о том, что немецкий народ отвергся от своего руководства из-за ситуации с иммигрантами, а также мнение Лотара Маттеуса о том, что Месут «не чувствовал себя комфортно в футболке сборной Германии».

Тонко завуалированная атака была направлена и на «Мерседес», который, будучи партнером Немецкого футбольного союза, лишил Озила роли посла концерна, мотивируя это кризисом. Но сам футболист уверен, что связано конкретно со скандалом и позицией Немецкого футбольного союза. Далее плеймейкер перечислил примеры отвратительных оскорблений в свой адрес от представителей немецкой общественности.

Часть 3

Рейнхард Гриндель Bild

Основной гнев спортсмен направил на президента Немецкого футбольного союза Рейнхарда Гринделя.

«В глазах Гринделя и его сторонников я — немец, когда мы побеждаем, но иммигрант — когда проигрываем. Расизм никогда не должен поощряться», — подчеркнул Месут, добавив, что чиновники имеют явный «расово дискриминационный фон» своих выступлений, в том числе против двойного гражданства и рассуждая на тему исламской культуры и ее активного распространения во многих городах Германии.

Футболист сделал акцент на попытках Гринделя продвигать свои политические взгляды, развивая тему со скандальным фото, тогда как Месута открыто поддержали наставник сборной Германии Йоахим Лев и менеджер команды Оливер Бирхофф.

«С тяжелым сердцем после всех этих событий я вынужден отказаться от выступлений за Германию, пока у меня в душе остается такое неуважение и расизм», — сделал вывод полузащитник.

Может ли отставка Гринделя заставить Озила вернуться — большая загадка. Стоит отметить, что на чиновнике вопрос не закрывается, ведь таблоид Bild откровенно пренебрежительно относится к позиции игрока и называет его «нытиком».

Очень жаль, что многим людям еще предстоит понять, что 22 июля произошло поражение, которое намного болезненнее и тревожнее для немецкого футбола, чем то, что случилось с командой в России. Самый талантливый игрок своего поколения чувствует, что не может представлять национальную команду из-за расизма. 0