ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную Германии

    Разбираемся в череде проблем, которые повлекли за собой громкий скандал

    Сборная Германии Футбол Германии
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеС кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного друга Месут ОзилМесут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную Германии ВиллианТрансферный дайджест. 17-23 июля
  • 15:17
    • «Зенит» и «Уфа» получили соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы
  • 13:19
    • «Спартак» сыграет в квалификации ЛЧ против ПАОКа или «Базеля»: результаты жеребьевки
  • 17:01
    • «Челси» одержал победу в первом матче Сарри
  • 15:31
    • Лига Европы: результаты жеребьевки третьего раунда квалификации
  • 14:19
    • СМИ: «Бордо» согласился продать «Краснодару» защитника
  • 13:54
    • «Парма» оштрафована на 5 очков
  • 13:10
    • «Милан» может подписать Игуаина
    Все новости спорта
    Месут Озил
    Месут Озил
  • 18 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    22 июля полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в своем твиттере опубликовал заявление, в котором сообщил о завершении международной карьеры. Журналист ESPN Рафаэль Хонигштейн разобрал послание плеймейкера, в котором упоминаются основные мотивы такого шага.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Отказ Озила выступать за сборную Германии и мотивы были разделены на три части, как и вылет сборной Германии с ЧМ-2018 по итогам трех поединков группового этапа. В его заявлении содержались весьма громкие обвинения, поэтому данную тему еще долго не забудут.

    Часть 1

    Скандальное фото Озила и Эрдогана
    Bild

    В первой части Месут пытался объяснить мотивы, которыми он руководствовался (вместе с Илкаем Гюндоганом — прим.), когда делал совместное фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в мае на встрече в Лондоне. Озил родился в Гельзенкирхене, но он является внуком турецких иммигрантов. Он сказал, что у него есть «два сердца — одно немецкое, одно — турецкое». По словам Месута, он много раз встречался с Эрдоганом раньше, а это фото — не о политике или выборах, а «об уважении к руководству страны, которая близка его семье».

  • Полузащитник «Арсенала» завершил карьеру в сборной Германии
  • Читайте по теме

    • При этом Озил подчеркнул, что не одобряет политику Эрдогана, который привык жестко бороться с политическими оппонентами, свободой слова и журналистами, за что попал в немилось у западных политиков.

    Только сам Озил знает, правильно он поступил или нет. Турецкие звезды спорта, которые осмелились критиковать Эрдогана, в числе которых баскетболист НБА Энес Кантер, столкнулись с серьезными последствиями для себя и своей семьи. Этим можно объяснить невозможность дистанцироваться от Эрдогана для игрока «Арсенала».

    В словах Месута ощущается признание того, что этот скандал отвлек сборную Германии за несколько дней до поездки в Россию. Ему следовало обсудить это раньше, чтобы предупредить споры и скандалы в СМИ.

    Часть 2

    Месут Озил
    fifa.com

    Во второй части последния чемпион мира 2014 года критикует свою бывшую школу, спонсоров и коммерческих партнеров за то, что они не встали на его защиту, а некоторые правые силы «использовали фото с Эрдоганом для своей пропаганды».

    Трудно не согласиться с Озилом в данном случае, ведь таблоид Bild вовсе сопоставлял заявление Дональда Трампа о том, что немецкий народ отвергся от своего руководства из-за ситуации с иммигрантами, а также мнение Лотара Маттеуса о том, что Месут «не чувствовал себя комфортно в футболке сборной Германии».

    Тонко завуалированная атака была направлена и на «Мерседес», который, будучи партнером Немецкого футбольного союза, лишил Озила роли посла концерна, мотивируя это кризисом. Но сам футболист уверен, что связано конкретно со скандалом и позицией Немецкого футбольного союза. Далее плеймейкер перечислил примеры отвратительных оскорблений в свой адрес от представителей немецкой общественности.

    Часть 3

    Рейнхард Гриндель
    Bild

    Основной гнев спортсмен направил на президента Немецкого футбольного союза Рейнхарда Гринделя.

    «В глазах Гринделя и его сторонников я — немец, когда мы побеждаем, но иммигрант — когда проигрываем. Расизм никогда не должен поощряться», — подчеркнул Месут, добавив, что чиновники имеют явный «расово дискриминационный фон» своих выступлений, в том числе против двойного гражданства и рассуждая на тему исламской культуры и ее активного распространения во многих городах Германии.

  • Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году
  • Пора подумать о следующем чемпионате мира по футболу
  • 19/07/2018

    • Футболист сделал акцент на попытках Гринделя продвигать свои политические взгляды, развивая тему со скандальным фото, тогда как Месута открыто поддержали наставник сборной Германии Йоахим Лев и менеджер команды Оливер Бирхофф.

    «С тяжелым сердцем после всех этих событий я вынужден отказаться от выступлений за Германию, пока у меня в душе остается такое неуважение и расизм», — сделал вывод полузащитник.

    Может ли отставка Гринделя заставить Озила вернуться — большая загадка. Стоит отметить, что на чиновнике вопрос не закрывается, ведь таблоид Bild откровенно пренебрежительно относится к позиции игрока и называет его «нытиком».

    Очень жаль, что многим людям еще предстоит понять, что 22 июля произошло поражение, которое намного болезненнее и тревожнее для немецкого футбола, чем то, что случилось с командой в России. Самый талантливый игрок своего поколения чувствует, что не может представлять национальную команду из-за расизма. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето, которое мы не забудем
  • 20/07/2018 в 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Црвена Звезда» — «Судува»
  • 2,74
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
    • 01:53 18/07/2018     Криштиану Роналду
  • Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»
    • 13:49 18/07/2018     Лука Модрич и Килиан Мбаппе
  • Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018
    • 01:59 19/07/2018
    Тоже интересно
    Курбан Бердыев на сборах Футбол Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждамиРассказываем о том, как прошло межсезонье казанского клуба 00:540
  • 12:39
    • Усик: В Москве меня поддерживали и местные болельщики
  • 16:43
    • «Крылья Советов» подписали экс-игрока «Спартака»
  • 16:30
    • «Спартак» презентовал новую форму
    Арьен Роббен и Джанлуиджи Буффон Футбол «Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветерановРеакция СМИ после победы «Баварии» над ПСЖ на Международном кубке чемпионов Вчера в 15:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Звонарева не задержится на домашнем турнире
  • 3,95
    •
  • 14:58
    • «Реал» провел презентацию Лунина
  • 14:44
    • «Енисей» представил нигерийского новичка
  • 14:30
    • Нигматуллин: ПАОК и «Базель» — средние команды
    Александр Усик Бокс Усик закончил школу с отличием. Гассиев не доучилсяУкраинец — абсолютный чемпион мира по боксу Вчера в 09:320
  • 13:39
    • Попов останется в «Спартаке»
  • 10:45
    • Дзюба: Нам было больно и тяжело
  • 10:11
    • Шарапова потеряла одну позицию в рейтинге WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие