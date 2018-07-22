Полузащитник «Арсенала» завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник лондонского «Арсенала»объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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«С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии.

Я чувствую расистское и несправедливое отношение. Я носил футболку сборной с гордостью и радостью, но сейчас это не так.

Мне было очень трудно принять это решение. Я всегда полностью выкладывался ради партнеров по команде, тренеров и народа Германии.

Но когда высокопоставленные чиновники немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, то меня это не устраивает», — говорится в заявлении Озила, опубликованном на странице футболиста в Twitter.

Озил выступал за национальную команду с 2009 года. 29-летний футболист провел 92 матча за сборную Германии, в которых забил 23 гола. 0