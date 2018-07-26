Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил Гвардиолу

«Ливерпуль» в матче Международного кубка чемпионов одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Первый гол в этой встрече на 57-й минуте забил Лерой Сане. «Красные» спустя шесть минут ответили точным ударом Мохамеда Салаха. А победу подопечные Юргена Клоппа вырвали перед самым финальным свистком, когда пенальти реализовал Садио Мане. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Чемпионские амбиции «Ливерпуля»

Джеймс Пирс в статье для Liverpool Echo заявил, что в новом сезоне «Ливерпуль» постарается побороться с «Манчестер Сити» за чемпионский титул.

«Владельцы "Ливерпуля" Джон Генри и Том Вернер присутствовали на стадионе "Метлайф". Это говорит о том, что они поддерживают команду и имеют высокие амбиции на новый сезон.

Задача, стоящая сейчас перед Юргеном Клоппом, очевидна: устранить отставание в 25 очков, которые отделили "красных" от чемпионского "Манчестер Сити" прошлой весной.

И после товарищеского матча мы видим перспективы. Даже с Салахом и Мане это был далеко не самый сильный "Ливерпуль", ведь в составе не было Роберто Фирмино, Деяна Ловрена, Алиссона, Джордана Хендерсона, Трента Александра-Арнольда, Шердана Шакири и Наби Кейта.

Теперь Клопп имеет не только настоящую глубину состава, но и более сильный костяк, укрепленный Алиссоном и Кейта.

Победа над "горожанами" всегда сладкая, хотя нужно понимать, что в ближайшем официальном матче, запланированном на октябрь, "Сити" тоже будет другим», — говорится в материале.

Гвардиола подбирает опорника

Корреспондент Manchester Evening News Стюарт Бреннан заострил внимание на том, что на позицию в опорной зоне Пеп Гвардиола выставил Александра Зинченко.

«Переговоры по трансферу Жоржиньо провалились, поэтому Пепа Гвардиолу уже неоднократно спрашивали о том, как он собирается возмещать потерю Яя Туре. Он пробовал ставить на позицию опорного полузащитника разных игроков — Илкая Гюндогана, Фабиана Делфа и даже новичка Клаудио Гомеса, дебютировавшего за команду во втором тайме матча против "Ливерпуля".

Однако с первых минут в опорной зоне неожиданно появился Александр Зинченко, который, как казалось, еще пару недель назад должен был перейти в "Вулверхэмптон" или "Фулхэм".

Проблема игрока сборной Украины заключается в том, что он является атакующим полузащитником, но просто не в состоянии конкурировать с нынешними игроками "Манчестер Сити" на этой позиции.

В прошлом сезоне он нашел себе место на левом фланге обороны лишь за счет того, что Бенжамен Менди и Делф получили травмы. В новом же сезоне он вряд ли сможет вернуться на эту позицию.

Учитывая тот факт, что им интересовались многие клубы, Зинченко, похоже, все же решил остаться и побороться за место в составе. На последних тренировках он выглядел мотивированным.

В матче против "Ливерпуля" он как раз и оказался на проблемной позиции. Он запомнился неплохими передачами на Рияда Мареза, Люка Болтона и Лукаса Нмечу. Порой он напоминал квотербека, который просит мяч и показывает, как хорошо он умеет играть в пас.

К сожалению, во втором тайме он вернулся на левый фланг обороны, где вскрылись все его главные слабости», — констатирует Бреннан.

Влияние Салаха на игру

Обозреватель The Independent Марк Критчли отметил тот факт, что Мохамед Салах забил свой гол всего через минуту после появления на поле во втором тайме.

«По словам Юргена Клоппа, Мохамеду Салаху еще предстоит привыкнуть к новому расположению плечевых связок, которые египтянин травмировал после контакта с Серхио Рамосом два месяца назад.

Впрочем, во втором тайме Салах вышел на замену и играл так, будто у него и не было никаких проблем со здоровьем. Ливерпульская команда, выглядевшая бледно, мгновенно преобразилась и начала атаковать все острее и острее. Связка египтянина с Мане была многообещающей.

Конечно, нужно признать, что гол Салаха не стоило засчитывать, поскольку он находился в небольшом офсайде после навеса Рафаэла Камашу.

Также можно выделить его выход один на один с Джо Хартом, в котором египтянин сплоховал. И все же болельщики все равно должны быть довольны долгожданным возвращением Салаха в состав "красных". Игра с "Манчестер Сити" напомнила нам, какое влияние он может оказывать на ход любой игры», — пишет Критчли.

Талантливая молодежь

Журналист Daily Mail Джек Гауган заметил, что в составе обеих команд на поле вышло много талантливой молодежи.

«Во время летнего тура Пеп Гвардиола с большой радостью раздает игровые минуты своим молодым футболистом. Многие уже успели обратить внимание на Лукаса Нмечу и Алейша Гарсию. Игра против "Ливерпуля" лишь подтвердила тенденцию.

Бывшему защитнику "Барселоны" Гарсие всего 17 лет, а он уже играет так, будто имеет за плечами колоссальный опыт. Такой вывод напрашивается, глядя на то, как он работает с мячом и совершает перехваты.

Тот же Клаудио Гомес, накануне скромно отпраздновавший свое 18-летие на клубной базе, провел просто замечательный дебют в основной команде.

Но вот главной звездой первого тайма стал молодой полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, которого было невозможно не заметить.

Главный луч света в академии "Ливерпуля" был очень близок к взятию ворот, когда пробил чуть выше цели головой, а также в тот момент, когда едва не заработал пенальти в борьбе с Кэмероном Хамфрисом.

Также Джонс успел неплохо пробить по воротам, после чего его заменил Мохамед Салах», — подчеркивает Гауган.

Подтверждение ошибки Лева

Автор Mirror Давид Андерсон раскритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, не взявшего на чемпионат мира Лероя Сане.

«Какую же ошибку допустил Йоахим Лев, когда не взял на чемпионат мира Лероя Сане! Немцам явно не хватало темпа и ширины действий в матчах группового этапа, из-за чего они и не смогли пробиться в плей-офф.

У Сане есть оба этих качества, но не только — еще есть нацеленность на ворота, которую он и продемонстрировал в матче с "Ливерпулем".

Бернарду Силва сделал Лерою мягкую передачу на ход, после чего немец убежал от Вирджила ван Дейка с небывалой легкостью и умело воплотил свой момент в гол.

Сане стал большой потерей для сборной Германии, но, безусловно, "Манчестер Сити" извлечет из этого большую пользу. Вингер еще сыграет свою роль на стартовом отрезке сезона, когда многие ведущие игроки будут только набирать форму после мундиаля», — убежден Андерсон.

Марез — интригующий вариант для Гвардиолы

Джон Пирси в своем материале для Daily Telegraph поразмышлял над темой будущего Рияда Мареза в «Манчестер Сити».

«После длительных переговоров, начавшихся в январе, Пеп Гвардиола все-таки дождался приезда Рияда Мареза.

В "Лестере" алжирец закрепил за собой репутацию традиционного вингера, который бродит по передней линии и резко врывается в свободную зону. Здесь же, во втором матче за "Сити", он сыграл на позиции ближе к центру и доказал, что в его игре есть нечто большее, чем мы привыкли видеть.

Его переход в полузащиту, возможно, связан с отсутствием некоторых игроков основного состава, однако в будущем для Гвардиолы Марез может стать интригующим вариантом.

Более того, отличная игра Сане предполагает, что борьба за место на левом фланге будет отчаянной», — заверил Пирси. 0