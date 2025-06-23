Павлюченкова — Томова. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Александр Бублик
Francisco Comesana
Павлюченкова
Сезон на траве для Анастасии Павлюченковой только стартует, последним турниром для россиянки стал Ролан Гаррос на котором, спортсменка не смогла пройти и одного круга.
В первой встрече Открытого чемпионата Франции Павлюченкова проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн (4:6, 3:6).
На корте теннисистки провели 1 час 23 минуты, за это время Павлюченкова допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.
Анастасия Павлюченкова занимает 54 место в женской теннисной ассоциации.
Томова
На турнире в Болгарии Виктория Томова не смогла пройти и одного раунда в основной сетке Берлина (6:1, 6:2).
В этом поединке Томова один раз подала навылет, допустила две ошибки на собственной подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В квалификации берлинского «пятисотника» Виктория Томова выиграла у польки Кава и австралийки Хон.
На данный момент Виктория Томова занимает 83 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Томовой букмекеры предлагают за 2.47.
Прогноз: Два сезона назад Виктория Томова уже побеждала Анастасию Павлюченкову, было это в австрийском Линце. Болгарская теннисистка вполне способна одержать новую победу над соперницей.
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Рекомендуемая ставка: Победа Томовой с коэффициентом 2.47.