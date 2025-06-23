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    Сможет ли Павлюченкова взять реваншу у Томовой?

    Павлюченкова — Томова. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Томова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 23 Июня 2025 года

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •  Александр Бублик 12:00 Francisco Comesana

    Francisco Comesana

  • Истборн. Мужчины
    •

    Павлюченкова

    Сезон на траве для Анастасии Павлюченковой только стартует, последним турниром для россиянки стал Ролан Гаррос на котором, спортсменка не смогла пройти и одного круга.

    В первой встрече Открытого чемпионата Франции Павлюченкова проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн (4:6, 3:6).

    На корте теннисистки провели 1 час 23 минуты, за это время Павлюченкова допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Павлюченкова занимает 54 место в женской теннисной ассоциации.

    Томова

    На турнире в Болгарии Виктория Томова не смогла пройти и одного раунда в основной сетке Берлина (6:1, 6:2).

    В этом поединке Томова один раз подала навылет, допустила две ошибки на собственной подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух.

    В квалификации берлинского «пятисотника» Виктория Томова выиграла у польки Кава и австралийки Хон.

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    На данный момент Виктория Томова занимает 83 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Томовой букмекеры предлагают за 2.47.

    Прогноз: Два сезона назад Виктория Томова уже побеждала Анастасию Павлюченкову, было это в австрийском Линце. Болгарская теннисистка вполне способна одержать новую победу над соперницей.

    Рекомендуемая ставка: Победа Томовой с коэффициентом 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Павлюченкова — Томова?

    Матч Павлюченкова — Томова состоится 23 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Павлюченкова — Томова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Томовой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Павлюченкова — Томова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Томовой» с коэффициентом у букмекеров 2.47.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Томова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Павлюченкова — Томова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Томовой букмекеры предлагают за 2.47.

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    Павлюченкова — Томова: прогноз и ставка за 2.47, статистика, коэффициенты матча 23.06.202513:00. Сможет ли Павлюченкова взять реваншу у Томовой?
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