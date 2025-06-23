Павлюченкова — Томова. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Истбурне 23 июня 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Томова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

Сезон на траве для Анастасии Павлюченковой только стартует, последним турниром для россиянки стал Ролан Гаррос на котором, спортсменка не смогла пройти и одного круга.

В первой встрече Открытого чемпионата Франции Павлюченкова проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн (4:6, 3:6).

На корте теннисистки провели 1 час 23 минуты, за это время Павлюченкова допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Анастасия Павлюченкова занимает 54 место в женской теннисной ассоциации.

Томова

На турнире в Болгарии Виктория Томова не смогла пройти и одного раунда в основной сетке Берлина (6:1, 6:2).

В этом поединке Томова один раз подала навылет, допустила две ошибки на собственной подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В квалификации берлинского «пятисотника» Виктория Томова выиграла у польки Кава и австралийки Хон.

На данный момент Виктория Томова занимает 83 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Томовой букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: Два сезона назад Виктория Томова уже побеждала Анастасию Павлюченкову, было это в австрийском Линце. Болгарская теннисистка вполне способна одержать новую победу над соперницей.

Рекомендуемая ставка: Победа Томовой с коэффициентом 2.47.