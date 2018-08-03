«Челси» возьмет Суперкубок Англии: топ-3 причины

В воскресенье, 5 августа, «Челси» примет на «Уэмбли» «Манчестер Сити» в битве за Суперкубок Англии. LiveSport.Ru приводит доводы успеха «аристократов».

Предсезонная подготовка. Которая состоит всего лишь из трех товарищеских матчей не дает право смело утверждать, что одна команда готова лучше другой. Такое право дают статистика, мнения футбольных экспертов и будущих соперников «Челси».

Отношение к делу

Маурицио Сарри sportbild.bild.de

Один факт, чтобы Вы поняли, какое значение для Маурицио Сарри имеет футбол. На заре своей карьеры в 2000 году молодой итальянец тренировал «Сансовино» из 5-го дивизиона и параллельно работал в банке.

«Будем откровенны, я все равно тренировал бы футболистов после работы. А так я еще получаю за это деньги. Да мне повезло!» Маурицио Сарри

Уже тогда в нем была неподдельная любовь к футболу — Сарри тогда заявил, что закончит тренировать, если его подопечные не повысятся в классе. Как видите, «Мистер 33» до сих пор занимается любимым делом, а «Сансовино» стал играть дивизионом выше.

Однажды журналисты спросили Сарри, не обидно ли ему быть самым низкооплачиваемым тренером Серии А (такое правда было — в дебютном «неапольском» сезоне 2015/16). Однако наставник проявил мудрость и кротость: «Будем откровенны, я и так тренировал бы футболистов после работы. А так я еще и получаю за это деньги. Да мне повезло!»

Не утверждаем, будто Гвардиола не горит футболом, отнюдь. Просто испанец оставляет впечатление человека, которому постоянно нужны новые интересные вызовы.

Он уже выиграл Премьер-лигу. Остался «ушастый» трофей ЛЧ. Так что Гвардиола, скорее всего, рассмотрит Суперкубок как еще одну возможность поэкспериментировать.

Сарри быстро запрягает

Маурицио Сарри peoplespostmedia

Итальянский специалист — большой мастер по вопросу быстрого результата. Его «Наполи» обычно стартовал эффектно и эффективно. Например, в прошлом сезоне за стартовые пять туров «партенопейцы» одержали пять побед (в том числе над «Лацио») и забили при этом 19 мячей!

Сезоном ранее (в 2016/17) в трех стартовых турах «Наполи» забил 9 голов. А в концовке того чемпионата поставил рекорд — 94 забитых за сезон.

Отметим также, что календарь старта нового сезона более благосклонен к «Челси». Ведь «аристократы» в первом туре будут противостоять «Хаддерсфилду», который в прошлом сезоне обладал одной из самых дырявых защитных линий (58 пропущенных голов).

«Манчестер Сити», в свою очередь, должен будет поехать на выезд к «Арсеналу», который по итогам прошлой кампании забил больше «пенсионеров» и других соседей по таблице — 74 гола.

Признание соперников

Хосеп Гвардиола TN.com

Силу Маурицио Сарри признают многие, если не все. Например, недавно Жозе Моуринью лестно высказался о своем будущем сопернике: «Лично я его не знаю. Я тренировал в Серии А, когда его еще там не было. Но та работа, которую он сделал в "Наполи", достойна аплодисментов. Думаю, он добьется успеха в Лондоне».

Да что там — непосредственно Хосеп Гвардиола расхваливал «Мистера 33». Испанец любит делать такой трюк перед личным противостоянием. Однако здесь речь о более ранней похвале.

«Мы играли против одного из сильнейших соперников в моей карьере. Пожалуй, с сильнейшим из них». Хосеп Гвардиола

После победы его «Манчестер Сити» над «Наполи» Маурицио Сарри в групповом этапе прошлой Лиги чемпионов Пеп восхитился: «Мы играли против одного из сильнейших соперников в моей карьере. Пожалуй, с сильнейшим из них».

Эти причины не дают 100%-ной гарантии победы «аристократов» в Суперкубке. Однако успех нового наставника «Челси» кажется решенным делом. Особенно если учитывать трудолюбие итальянца — в свою бытность тренером «Сансовино» он разработал 33 схемы розыгрыша стандартных положений.

Собственно за это он и получил свое легендарное прозвище — «Мистер 33». 0