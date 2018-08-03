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    «Челси» возьмет Суперкубок Англии: топ-3 причины

    Так говорят эксперты, календарь Премьер-лиги и даже соперники

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    В воскресенье, 5 августа, «Челси» примет на «Уэмбли» «Манчестер Сити» в битве за Суперкубок Англии. LiveSport.Ru приводит доводы успеха «аристократов».
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    Предсезонная подготовка. Которая состоит всего лишь из трех товарищеских матчей не дает право смело утверждать, что одна команда готова лучше другой. Такое право дают статистика, мнения футбольных экспертов и будущих соперников «Челси».

    Отношение к делу

    Маурицио Сарри
    sportbild.bild.de

    Один факт, чтобы Вы поняли, какое значение для Маурицио Сарри имеет футбол. На заре своей карьеры в 2000 году молодой итальянец тренировал «Сансовино» из 5-го дивизиона и параллельно работал в банке.

  • «Будем откровенны, я все равно тренировал бы футболистов после работы. А так я еще получаю за это деньги. Да мне повезло!»
  • Маурицио Сарри

    • Уже тогда в нем была неподдельная любовь к футболу — Сарри тогда заявил, что закончит тренировать, если его подопечные не повысятся в классе. Как видите, «Мистер 33» до сих пор занимается любимым делом, а «Сансовино» стал играть дивизионом выше.

    Однажды журналисты спросили Сарри, не обидно ли ему быть самым низкооплачиваемым тренером Серии А (такое правда было — в дебютном «неапольском» сезоне 2015/16). Однако наставник проявил мудрость и кротость: «Будем откровенны, я и так тренировал бы футболистов после работы. А так я еще и получаю за это деньги. Да мне повезло!»

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    • Не утверждаем, будто Гвардиола не горит футболом, отнюдь. Просто испанец оставляет впечатление человека, которому постоянно нужны новые интересные вызовы.

    Он уже выиграл Премьер-лигу. Остался «ушастый» трофей ЛЧ. Так что Гвардиола, скорее всего, рассмотрит Суперкубок как еще одну возможность поэкспериментировать.

    Сарри быстро запрягает

    Маурицио Сарри
    peoplespostmedia

    Итальянский специалист — большой мастер по вопросу быстрого результата. Его «Наполи» обычно стартовал эффектно и эффективно. Например, в прошлом сезоне за стартовые пять туров «партенопейцы» одержали пять побед (в том числе над «Лацио») и забили при этом 19 мячей!

    Сезоном ранее (в 2016/17) в трех стартовых турах «Наполи» забил 9 голов. А в концовке того чемпионата поставил рекорд — 94 забитых за сезон.

    Отметим также, что календарь старта нового сезона более благосклонен к «Челси». Ведь «аристократы» в первом туре будут противостоять «Хаддерсфилду», который в прошлом сезоне обладал одной из самых дырявых защитных линий (58 пропущенных голов).

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    • «Манчестер Сити», в свою очередь, должен будет поехать на выезд к «Арсеналу», который по итогам прошлой кампании забил больше «пенсионеров» и других соседей по таблице — 74 гола.

    Признание соперников

    Хосеп Гвардиола
    TN.com

    Силу Маурицио Сарри признают многие, если не все. Например, недавно Жозе Моуринью лестно высказался о своем будущем сопернике: «Лично я его не знаю. Я тренировал в Серии А, когда его еще там не было. Но та работа, которую он сделал в "Наполи", достойна аплодисментов. Думаю, он добьется успеха в Лондоне».

    Да что там — непосредственно Хосеп Гвардиола расхваливал «Мистера 33». Испанец любит делать такой трюк перед личным противостоянием. Однако здесь речь о более ранней похвале.

  • «Мы играли против одного из сильнейших соперников в моей карьере. Пожалуй, с сильнейшим из них».
  • Хосеп Гвардиола

    • После победы его «Манчестер Сити» над «Наполи» Маурицио Сарри в групповом этапе прошлой Лиги чемпионов Пеп восхитился: «Мы играли против одного из сильнейших соперников в моей карьере. Пожалуй, с сильнейшим из них».

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    • Эти причины не дают 100%-ной гарантии победы «аристократов» в Суперкубке. Однако успех нового наставника «Челси» кажется решенным делом. Особенно если учитывать трудолюбие итальянца — в свою бытность тренером «Сансовино» он разработал 33 схемы розыгрыша стандартных положений.

    Собственно за это он и получил свое легендарное прозвище — «Мистер 33». 0

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