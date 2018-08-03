«Челси» возьмет Суперкубок Англии: топ-3 причины

Отношение к делу
Один факт, чтобы Вы поняли, какое значение для Маурицио Сарри имеет футбол. На заре своей карьеры в 2000 году молодой итальянец тренировал «Сансовино» из 5-го дивизиона и параллельно работал в банке.
Уже тогда в нем была неподдельная любовь к футболу — Сарри тогда заявил, что закончит тренировать, если его подопечные не повысятся в классе. Как видите, «Мистер 33» до сих пор занимается любимым делом, а «Сансовино» стал играть дивизионом выше.
Однажды журналисты спросили Сарри, не обидно ли ему быть самым низкооплачиваемым тренером Серии А (такое правда было — в дебютном «неапольском» сезоне 2015/16). Однако наставник проявил мудрость и кротость: «Будем откровенны, я и так тренировал бы футболистов после работы. А так я еще и получаю за это деньги. Да мне повезло!»
Не утверждаем, будто Гвардиола не горит футболом, отнюдь. Просто испанец оставляет впечатление человека, которому постоянно нужны новые интересные вызовы.
Он уже выиграл Премьер-лигу. Остался «ушастый» трофей ЛЧ. Так что Гвардиола, скорее всего, рассмотрит Суперкубок как еще одну возможность поэкспериментировать.
Сарри быстро запрягает
Итальянский специалист — большой мастер по вопросу быстрого результата. Его «Наполи» обычно стартовал эффектно и эффективно. Например, в прошлом сезоне за стартовые пять туров «партенопейцы» одержали пять побед (в том числе над «Лацио») и забили при этом 19 мячей!
Сезоном ранее (в 2016/17) в трех стартовых турах «Наполи» забил 9 голов. А в концовке того чемпионата поставил рекорд — 94 забитых за сезон.
Отметим также, что календарь старта нового сезона более благосклонен к «Челси». Ведь «аристократы» в первом туре будут противостоять «Хаддерсфилду», который в прошлом сезоне обладал одной из самых дырявых защитных линий (58 пропущенных голов).
«Манчестер Сити», в свою очередь, должен будет поехать на выезд к «Арсеналу», который по итогам прошлой кампании забил больше «пенсионеров» и других соседей по таблице — 74 гола.
Признание соперников
Силу Маурицио Сарри признают многие, если не все. Например, недавно Жозе Моуринью лестно высказался о своем будущем сопернике: «Лично я его не знаю. Я тренировал в Серии А, когда его еще там не было. Но та работа, которую он сделал в "Наполи", достойна аплодисментов. Думаю, он добьется успеха в Лондоне».
Да что там — непосредственно Хосеп Гвардиола расхваливал «Мистера 33». Испанец любит делать такой трюк перед личным противостоянием. Однако здесь речь о более ранней похвале.
После победы его «Манчестер Сити» над «Наполи» Маурицио Сарри в групповом этапе прошлой Лиги чемпионов Пеп восхитился: «Мы играли против одного из сильнейших соперников в моей карьере. Пожалуй, с сильнейшим из них».
Эти причины не дают 100%-ной гарантии победы «аристократов» в Суперкубке. Однако успех нового наставника «Челси» кажется решенным делом. Особенно если учитывать трудолюбие итальянца — в свою бытность тренером «Сансовино» он разработал 33 схемы розыгрыша стандартных положений.
Собственно за это он и получил свое легендарное прозвище — «Мистер 33». 0