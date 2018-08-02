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    От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?

    Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Наступил последний месяц лета, а это значит, что трансферная активность футбольных клубов выходит на пик, ведь у них остается не так много времени, чтобы усилиться перед стартом нового сезона.
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    Английские клубы смогут осуществлять трансферы до 9 августа, итальянские — до 17 августа, испанские, немецкие и французские — до 31 августа.

    Этим летом мы уже увидели несколько громких переходов. Чего только стоят переезд Криштиану Роналду в Турин, подписание «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффона и трансфер Жоржиньо из «Наполи» в «Челси».

    Однако вряд ли клубы на этом остановятся. В ближайшее время мы должны стать свидетелями еще нескольких крупных сделок. LiveSport.Ru решил составить список из десяти топ-футболистов, способных на резкую смену клубной прописки.

    10. Леонардо Бонуччи («Милан»)

    Леонардо Бонуччи
    stadiumastro.com

    Ровно год назад Леонардо Бонуччи с большим скандалом покинул «Ювентус» ради перехода в «Милан». Сезон в составе «россонери» у ветерана вышел не самым успешным. Играл он много, но трофеев не завоевал, да и в Лигу чемпионов попасть не смог.

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    • И вот в тот момент, когда стало известно, что Криштиану Роналду будет играть за «Ювентус», на Бонуччи нашло озарение: нужно возвращаться!

    Говорят, что 31-летний футболист сам потребовал от руководства «Милана» отпустить его в «Ювентус». Миланский клуб вроде бы особо не противится этому, поскольку испытывает финансовые трудности и рассчитывает пополнить свою казну.

    9. Гонсало Игуаин («Ювентус»)

    Гонсало Игуаин
    Goal.com

    А вот нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, скорее всего, станет «жертвой» Криштиану Роналду, поскольку с приходом в команду португальца его место в составе оказалось под большим вопросом.

    Аргентинцу уже подыскивают новый клуб, так что мы не удивимся, если он окажется в том же «Милане» по сделке с Бонуччи.

    Не исключен и переход в «Челси», который возглавил Маурицио Сарри, работавший в свое время с Игуаином в «Наполи». Проблемой остается цена аргентинца, за которого «Юве» два года назад заплатил 90 миллионов евро.

    8. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

    Кристиан Эриксен
    vivaronews.com

    Сложно поверить, что Кристиан Эриксен хоть когда-то покинет, ведь за пять лет в клубе он настолько полюбился болельщикам, что они ценят его не хуже, чем Гарри Кейна.

    Датский полузащитник умело отрабатывает некогда заплаченные за него 13,5 миллиона евро, забивая много голов, делая результативные передачи и филигранно выполняя «стандарты».

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    • Навыки Эриксена не могли остаться незамеченными грандами, среди которых «Барселона», «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Все они присматриваются к датчанину, и кто знает, вдруг кто-то из них сделает настолько выгодное предложение, что «шпоры» не смогут отказать.

    7. Мауро Икарди («Интер»)

    Мауро Икарди
    scoopnest.com

    Мауро Икарди чем-то напоминает Эриксена, ведь тоже играет в своем клубе с 2013 года, и за это время вырос из среднего игрока в настоящего лидера.

    За миланский клуб аргентинец уже забил больше 100 голов, превратившись в одного из сильнейших бомбардиров итальянского первенства.

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    • Нет ничего удивительного в том, что «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют к нему интерес. «Интер» пока явно не хочет отпускать своего лидера, но долго удерживать его не получится, если уровень команды будет держаться на столь же низком уровне.

    6. Тибо Куртуа («Челси»)

    Тибо Куртуа
    goal.com

    Тибо Куртуа уже давно отправляют в Испанию, а он все играет за «Челси». Однако сейчас сложилась такая ситуация, что его переход в «Реал» вполне вероятен.

    Не секрет, что мадридский клуб подыскивает замену Кейлору Навасу, да и сам бельгиец уже прямым текстом говорит, что хочет быть ближе к семье, которая живет в Мадриде.

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    • Контракт Куртуа истекает всего через год, так что даже «Челси» больше не может затягивать решение этого вопроса, иначе придется отпускать топ-голкипера бесплатно всего через год.

    5. Роберт Левандовски («Бавария»)

    Роберт Левандовски
    goal.com

    Еще один претендент на переход в «Реал» — Роберт Левандовски. Поляк уже давно радует своей игрой в дортмундской «Боруссии» и «Баварии», но не пора ли попробовать силы где-то за пределами Германии?

    Сам Левандовски уже заявлял, что хотел бы поиграть в той же Испании, так что морально готов к переезду.

    А что «Бавария»? Мюнхенцы желают сохранить форварда, но если включат голову, то могут хорошо заработать на футболисте, которому в начале нового сезона исполнится 30 лет.

    4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

    Поль Погба
    goal.com

    Поль Погба в 2016 году перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за сумасшедшие деньги — 105 миллионов евро. Отработал ли он их? Вероятно, нет, ведь француз помог команде выиграть только Лигу Европы и Кубок лиги, что слишком мало для столь амбициозного клуба.

    Кроме того, у хавбека появились некоторые разногласия с Жозе Моуринью, который никак не мог найти ему подходящую позицию на поле.

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    • Говорят, что «Ювентус» этим летом готов вернуть Погба, да и «Барселона» видит в новоиспеченном чемпионе мира игрока основного состава.

    3. Эден Азар («Челси»)

    Эден Азар
    goal.com

    Вероятно, в планы нового главного тренера «Челси» Маурицио Сарри не входит продажа Эдена Азара, однако многое все же будет зависеть и от самого игрока.

    Не приелся ли бельгийцу «Стэмфорд Бридж»? Готов ли он к требованиям нового наставника? Обойдется ли он без Лиги чемпионов в ближайшем сезоне? Вопросов довольно много, а вот конкретного ответа пока нет.

    Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» в любой момент способны подписать Азара, стоимость которого превышает 100 миллионов фунтов.

    2. Неймар («Пари Сен-Жермен»)

    Неймар
    theaustralian.com.au

    Сложно поверить, что человек, за которого прошлым летом заплатили невероятные 222 миллиона евро, вот так резко сбежит из Парижа. Однако от Неймара можно ждать чего угодно.

    Бразилец — человек настроения. Если ему что-то не понравится (а к этому есть предпосылки), он может закатить большой скандал, при котором лучше мирно расстаться, чем убедить его остаться.

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    • Учитывая трансферную цену, реальных претендентов на Неймара не так много, но при определенных обстоятельствах нужную сумму могут найти «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

    Килиан Мбаппе
    footboleh.com

    Если не Неймару, то почему бы не уйти Килиану Мбаппе? Минувший чемпионат мира показал, что уж этот 19-летний парень точно перерос уровень французской Лиги 1.

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    • Конечно, он может остаться еще на сезон, попробовать добиться успеха в Лиге чемпионов. Однако надолго во Франции он вряд ли задержится.

    Желающих подписать Мбаппе сейчас действительно много, но самым активным является «Манчестер Сити». Уж очень нравится игра француза Пепу Гвардиоле. 0

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