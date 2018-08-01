Птенцы «Реала». Кого растят в Мадриде

Серхио Лопес, 19 лет, правый защитник

Игрок родился в Германии, но вырос в Саламанке и пополнил школу «Реала» в 2016-м году. В прошлом сезоне провел восемь матчей в юношеской Лиге чемпионов, забил гол и сделал ассист (оба результативных действия — в 1/4 финала против «Баварии). После подписания Альваро Одриосолы за 40 млн евро ожидается, что Лопес будет выступать за "Кастилью" B.

Адриан Де ла Фуэнте, 19 лет, центральный защитник

Де ла Фуэнте находится в структуре мадридцев с девяти лет. Сильный, высокий центрбек, который был основным в команде U-19 у Гути в прошлом сезоне. Его контракт действует до 2022 года. В декабре ему удалось забить великолепный гол "Леганесу" со своей половины поля, а месяц спустя он отличился в составе молодежной сборной Испании в воротах итальянцев.

Хави Санчес, 21 год, центральный защитник

В "Реале" находится с семи лет, а родился парень в Хетафе. Это защитник, который здорово умеет играть обеими ногами, а на его счету уже пять голов в 44 матчах за "Кастилью". Он может быть отдан в аренду на следующий сезон, чтобы набраться необходимого опыта на более высоком уровне.

Хосе Леон, 23 года, центральный защитник

Хосе Леон twitter.com/realmadrid

Самый "возрастной" из всех представителей "Кастильи" на МКЧ, капитан команды в прошлом сезоне, левша. После более чем десятилетнего пребывания в клубе подписал новый контракт на два года этим летом.

Мигель Регульон, 21 год, левый защитник

Игрок, который, несмотря на свою позицию, нацелен на атаку. Регульон провел уже более ста поединков в третьем дивизионе чемпионата Испании, а в сезоне 2016/17 играл за "Логронес" на правах аренды, записав на свой счет четыре гола, в том числе в ворота "Атлетика" Бильбао в октябре 2016 года. Основной игрок "Кастильи" при Санти Солари подписал новое соглашение с клубом на два года.

Хайме Сеоане, 21 год, центральный полузащитник

Хавбек в стиле "box-to-box", уроженец Мадрида, который является основным игроком "Кастильи" в последние два сезона, но его контракт истекает уже через 12 месяцев. Он дебютировал за первую команду в матче Кубка Испании против "Фуэнлабрады" в прошлом сезоне, сыграв девять минут на "Бернабеу".

Оскар Родригес, 20 лет, атакующий полузащитник

Оскар Родригес twitter.com/realmadrid

Возможно, самый талантливый из всех, кто проходил через молодежную систему Мадрида. Родригес успешно прошел ряд молодежных сборных Испании. Сейчас его интересы представляет агент Рене Рамос (брат Серхио Рамоса). На счету плеймейкера четыре гола в семи матчах юношеской Лиги чемпионов, а также регулярные выступления за "Кастилью" и дебют в составе "Реала" в Кубке Испании против "Фуэнлабрады".

Луисми Кесада, 22 года, левый вингер

Кесада уже провел целых три сезона на взрослом уровне, в том числе выступая за "Олот" на правах аренды в сезоне 2015/16. Он заработал пенальти в матче прошлогоднего МКЧ против "Манчестер Юнайтед", получил 15 минут в Кубке Испании под руководством Зидана и находился на скамейке запасных в игре с "Севильей". На молодежном уровне представлял сборные Доминиканской Республики, так как его отец — родом из этой страны.

Франсиско "Франчу" Фойласье, 20 лет, форвард

Франсиско «Франчу» Фойласье twitter.com/realmadrid

Франчу родился в Аргентине, но с 11 лет попал в систему "Реала" благодаря экс-футболисту мадридцев Хуану Эдуардо Эснайдеру. После выступлений за молодежную команду "Райо Вальекано" он попал в "Кастилью" в прошлом сезоне. Там Франчу удалось забить всего два гола в 32 играх, что свидетельствует о необходимости работать над завершающей стадии. Некоторые уже назвали его "мадридским Месси" после дебюта за первую команду в октябре прошлого года. В настоящий момент федерации футбола Испании и Аргентины ведут борьбу за талантливого игрока. 0