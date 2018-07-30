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    Новая «Барса» — большой вызов для Вальверде

    Рассуждения о том, как будет выглядеть «Барселона» без ряда многолетних лидеров и с десантом молодых новичков

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    Эрнесто Вальверде
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    «Барселона» выступает на Международном кубке чемпионов в США, но эту команду не сравнить с той, которая была в распоряжении у Луиса Энрике. Автор ESPN Сэм Марсден рассуждает, как повлияют новички и уход Иньесты и компании на перспективы каталонцев в новом сезоне.
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    «Барселона» Луиса Энрике осталась в прошлом

    Андрес Иньеста
    twitter.com/fcbarcelona

    Команда, которая прибыла в Портленд, была неузнаваемой в сравнении с тем коллективом, который играл в Нью-Джерси год назад. Одна из причин — Эрнесто Вальверде все еще не может использовать игроков, выступавших на чемпионате мира в России. Марк-Андре тер Штеген присоединиться к команде в Далласе, но по поводу остальных планов о перелете в США нет.

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    • Тем не менее, даже с этими игроками перемен хватает по сравнению с составом, который Вальверде получил от Луиса Энрике. В прошлом сезоне на на восточном побережье Америки преобладала сага возможного ухода Неймара. Он в итоге перешел в ПСЖ. Но с тех пор клуб покинули еще и Хавьер Маскерано, Андрес Иньеста и и Паулиньо, который побыл каталонцем менее года.

    Дембее и Малком — главная ставка каталонцев

    Усман Дембеле
    twitter.com/fcbarcelona

    Замены ветеранам — игроки на перспективу. Дембеле и Малком — яркие 21-летние вингеры, которые могут обеспечить мячами Лионеля Месси и Луиса Суареса. Коутиньо и Артур станут важными звеньями всей структуры команды и будут доминировать в центре поля. Клеман Лангле и Йерри Мина (которые могут покинуть команду) должны создать конкуренцию Жерару Пике и Самюэлю Умтити в центре защиты.

    В любом случае, Вальверде ждет неизвестность. Все еще не ясны перспективы Дембеле, несмотря на то, что он в команде еще с прошлого сезона. Малком ярко играл во Франции, но готов ли он к новым требованиям? Артур тоже не проверен за пределами Бразилии, а Лангле и Мина отнюдь не гарантируют тот же уровень, который десять лет держит Пике.

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    • На бумаге все равно хватает позитива. Если Дембеле и Малком все-таки оправдают свои трансферы, то «Барса» прибавит в темпе, хитрости и качестве, а главное — в глубине атакующего потенциала. Коутиньо показал на ЧМ-2018, что является одним из лучших в мире. У Артура есть осязание, техника и талант создавать атаки. Лангле и Мина — молодые защитники, которые впечатлили своей игрой за «Севилью» и Колумбию.

    Команде давно нужны были перемены

    Артур
    twitter.com/fcbarcelona

    «Барса» в первый год работы Вальверде выиграла Примеру и Кубок Испании, одолев в финале «Севилью». Только в 37-й игре против «Леванте», не без помощи пенальти, каталонцы все-таки проиграли. Однако эта потеря в сочетании с провалом против «Ромы» в Лиге чемпионов серьезно испортили впечатление от сезона.

    Какой смысл топтать всех подряд в Ла Лиге, если ты не можешь завоевать трофей в Европе? Стоит ли чего-то Кубок Испании? Была ли нехватка глубины состава причиной неудач в конце сезона? Это только ряд вопросов, которые появились прошлой весной. Теперь вопрос в том, лучше ли укомплектована «Барселона» в нынешнем сезоне, чем в прошлом? Трудно ответить конкретно. Есть мнение, что каталонцы приобрели молодость, но потеряли опыт.

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    • Нельзя назвать неудачу с «Ромой» полной неожиданностью. Всегда оставалось ощущение, что этой команде чего-то не хватает. Критики потом было слишком много, но ее часть заслуживала внимания. Улучшения были необходимы. Наибольшие сомнения сейчас вызыват средняя линия. Поэтому ходят слухи о Рабьо из ПСЖ и других парнях. Заменит Иньесту — задача максимальной сложности. Несправедливо ожидать слишком многого и сразу от Артура.

    В остальном, судя по всему, конкуренция возрастет. Самое забавное, что новая команда «Барсы» статистически может быть хуже прошлогодней. Лига чемпионов вновь является конечной целью сезона после трех подряд попаданий в восьмерку сильнейших клубов Европы. Сможет ли прагматик Вальверде завоевать трофеи с обновленным составом? 0

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