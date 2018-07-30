Трансферный дайджест. 24-30 июля

Маттео Дармиан

«Манчестер Юнайтед», защитник, 28 лет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан намерен вернуться в Италию.

«Не знаю, насколько серьезная травма у Антонио Валенсии. Не знаю, сколько он будет вне игры, но прямо сейчас он капитан, он "первый выбор".

Конечно, я хочу играть чаще. В прошлом сезоне я играл мало, поэтому я поговорил с тренером и руководством клуба о своем будущем. Я хочу уйти. Посмотрим, как все сложится. "Ювентус"? Как вариант. Да, вероятно. Посмотрим. Честно, я жду этого», — сказал Дармиан.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью готов отпустить Дармиана, но при одном условии — если поступит достойное предложение. «Маттео хочет уйти. Думаю, если поступит подходящее предложение, мы отпустим его. В его желании уйти нет ничего предосудительного. Но пока поступившие по нему предложения нас не устраивают.

С позицией правого защитника дела у нас сейчас обстоят не лучшим образом. Валенсия травмирован, Далот восстанавливается — оба не будут готовы к началу сезона. Янг может сыграть справа, но сейчас он в отпуске. Так что Дармиан уйдет, если, повторюсь, будет подходящее предложение. Если останется, может стать важным игроком для команды», — сказал Моуринью.

В числе претендентов на Дармиана значатся «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Президент последнего Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию об интересе к итальянцу, но при этом отметил, что в шорт-листе клуба — пять или шесть фамилий. «Мы следим за Маттео. Все хотели бы его подписать, ведь он универсален», — сказал функционер в интервью Radio Kiss Kiss.

«Ювентус», по данным Football Italia, уже успел согласовать с Дармианом условия личного контракта, но пока не может договориться с «МЮ» — англичане просят 20 миллионов евро, в то время как «Юве» готов заплатить лишь 12 миллионов.

Наш прогноз: «Ювентус».

Миралем Пьянич

«Ювентус», полузащитник, 28 лет

Миралем Пьянич Фото: skysports.com

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич опроверг информацию о возможном уходе из клуба.

По данным СМИ, в услугах боснийского футболиста заинтересованы практически все топ-клубы Европы. Директор «Челси» Марина Грановская уже переговоры с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы Пьянича, утверждает Corriere dello Sport. Premium Sport пишет о том, что ПСЖ предложил за Пьянича 30 миллионов евро и права на Адриена Рабьо, испанская Sport.es твердит о желании боснийца перебраться в «Барселону», а SportMediaset — о 100-миллионном предложение «Манчестер Сити».

«Я прочитал множество развеселивших меня слухов, но я спокоен и делаю свою работу. Таков рынок — бывает, что кто-то проявляет к тебе интерес», — сказал Пьянич в интервью ESPN. «Меня здесь все очень устраивает, я спокоен и серьезно прибавил за последние два года. Я доволен проделанной работой.

У нас хороший коллектив, у меня хорошие отношения с тренером. Суммы, обсуждаемые с моим именем, подтверждают, что у меня все складывается хорошо».

Наш прогноз: «Ювентус».

Эктор Бельерин

«Арсенал», защитник, 23 года

Эктор Бельерин Фото: skysports.com

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, как и его коллега из «Ювентуса», в очередной раз развеял слухи о своем уходе из клуба.

«Удивительно, что люди все время задают такие вопросы. Несколько лет назад я подписал долгосрочный контракт. И никогда не говорил, что хочу уйти. Я счастлив в Лондоне, рад находиться в этом клубе.

Клуб сделал меня тем, кто я есть. Мне дали шанс быть тем футболистом, каким я являюсь сейчас. Так что я не хочу уходить», — сказал Бельерин Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от покупки Бельерина, посчитав требуемые «канонирами» 50 миллионов фунтов завышенной суммой.

Наш прогноз: «Арсенал».

Альваро Мората

«Челси», нападающий, 25 лет

Альваро Мората Фото: goal.com

Нападающий «Челси» Альваро Мората, судя по всему, не вернется в Серию А в ближайшее время.

Почему? Все просто. Во-первых, «аристократы» запросили у «Милана» неподъемные 70 миллионов евро. Во-вторых (и это главное), новый менеджер «Челси» Маурицио Сарри верит в Морату и расставаться с ним не намерен.

«Я по-прежнему жду лучшего Морату», — сказал Сарри после победы над «Интером» в матче Международного кубка чемпионов. «В первом матче, против "Перт Глори" в Австралии, Мората действовал не лучшим образом. Но против "Интера", особенно в первые 30 минут, он значительно прибавил. Я доволен. И я верю в него».

По информации Corriere dello Sport, 25-летний испанец был готов вернуться в Италию, но... Не судьба.

Наш прогноз: «Челси».

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

Адриен Рабьо Фото: goal.com

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель, похоже, определился с будущим полузащитника Адриена Рабьо. «Не продается!»

По словам специалиста, Рабьо по-прежнему есть куда расти. «Его талант очевиден. Как и потенциал», — сказал Тухель после матча с «Арсеналом» в Сингапуре. «Ему еще есть куда расти, и я уверен, что лучше это делать в родном клубе. Клубе, в котором он прошел все ступеньки.

Но мы в курсе ситуации с его контрактом. А в таких ситуациях все зависит от игрока, ему решать».

«Барселона», таким образом, будет вынуждена подождать еще год и подписать Рабьо следующим летом — когда тот станет свободным агентом.

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Шиме Врсалько

«Атлетико», защитник, 26 лет

Шиме Врсалько Фото: fifa.com

Китайские владельцы «Интера» одобрили два трансфера. Один из них — защитник «Атлетико» Шиме Врсалько. По данным Sportmediaset, миланский клуб заплатит мадридскому 6 миллионов евро за аренду финалиста ЧМ-2018, а по окончании сезона сможет выкупить его контракт за 16 миллионов.

La Gazzetta dello Sport называет немного другие цифры — 5,5 миллиона евро за аренду и выкуп за 15,5 миллиона. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио — 8 и 17 миллионов соответственно.

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, к слову, уже дал зеленый свет на трансфер. «Нам нравится Врсалько. Нам нужны будут игроки, способные играть на нескольких позициях, у нас будет по три матча в неделю».

А вот его коллега из «Атлетико» Диего Симеоне, напротив, не хотел бы отпускать защитника. «Мы очень довольны Шиме. Он отлично провел чемпионат мира, показал свои атакующие таланты и в этом плане был очень хорош. Я рад за него и надеюсь, что он останется с нами, потому что это важный игрок».

Впрочем, сам Врсалько уже также определился со своим будущим — в понедельник или вторник Шиме прилетит в Милан для прохождения медобследования.

Наш прогноз: «Интер».

Хосе Саломон Рондон

«Вест Бромвич», нападающий, 28 лет

Хосе Саломон Рондон Фото: goal.com

Бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон вот-вот сменит прописку, утверждает Sky Sports.

По данным издания, «Ньюкасл» готов выплатить «Вест Бромвичу» 16,5 миллионов фунтов, который прописаны в контракте венесуэльского форварда.

Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес рассматривает Рондона в качестве замены сербу Александару Митровичу, который на днях будет продан в «Фулхэм» за 22 миллиона фунтов (с учетом бонусов сумма может вырасти до 27 миллионов).

Трансфер Рондона, скорее всего, скажется на перспективах 27-летнего форварда «Ньюкасла» Дуайта Гейла. По данным Sky Sports, он либо вновь отправится в аренду, либо будет включен в трансфер по схеме «игрок+деньги»

Наш прогноз: «Ньюкасл».

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Аарон Рэмзи Фото: goal.com

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи попал в сферу интересов «Челси».

По информации Sky Sports, лондонцы готовы заплатить за 30-летнего футболиста, который не торопится продлевать контракт с «канонирами», несмотря на доверие со стороны главного тренера Унаи Эмери, 30 миллионов фунтов (около 33,7 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать валлийца, если он не продлит контракт с клубом (действующий договор истекает летом 2019 года).

Эмери, тем не менее, уверен, что Рэмзи останется в Лондоне. «Рэмзи — важный игрок для "Арсенала". Выполнять условия контракта должны как клуб, так и футболист. Лично я хочу, чтобы он остался в "Арсенале". Хочу, чтобы он тренировался вместе с нами и показывал себя на поле. Думаю, он останется», — сказал Эмери в интервью Sky Sports.

Наш прогноз: «Арсенал».

Гонсало Игуаин

«Ювентус», нападающий, 30 лет

Гонсало Игуаин Фото: corrieredellosport.it

Нападающий Гонсало Игуаин и его агент обсудят с руководством «Ювентуса» дальнейшее сотрудничество, сообщает Sky Sport Italia.

Представитель аргентинца должен был прилететь в Турин 29 июля, а Игуаин присоединится к команде сегодня, 30 июля.

В услугах нападающего заинтересованы «Челси» и «Милан», однако сам Гонсало не хочет уходить из «Ювентуса» и готов сменить команду лишь в том случае, если в другом клубе ему предложат более высокий оклад.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов платить Игуаину 134,8 тысяч евро в неделю, а «Милан» — 89,9 тысяч евро. По данным La Gazzetta dello Sport, «россонери» были близки к аренде аргентинца за 15 миллионов евро с обязательством выкупа, однако туринцы изменили требования и теперь хотят права на защитника Леонардо Бонуччи и 30 миллионов евро.

«Леонардо хорошо знает Игуаина и хотел бы видеть его в "Милане". Но нужно решить контрактные вопросы. Предстоит долгий путь», — заявил генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта.

Наш прогноз: «Ювентус». 0