«Арсенал» разгромил «Пари Сен-Жермен» на Международном кубке чемпионов

одержал крупную победу надв матче Международного кубка чемпионов.

Встреча, которая прошла в Сингапуре, завершилась со счетом 5:1.

«Канониры» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда Пьер-Эмерик Обамеянг из правой части штрафной прострелил на дальнюю штангу, где Месут Озил в касание расстрелял ворота.

Парижане смогли отыграться на 60-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Кристофер Нкунку.

Впрочем, уже через семь минут Александр Ляказетт вернул лондонцам минимальный перевес, забив после передачи Эмиля Смита.

Едва прошло четыре минуты, как Ляказетт оформил дубль. Француз буквально затолкал мяч в сетку, воспользовавшись неразберихой в чужой штрафной.

За две минуты до конца основного времени отличился Роб Холдинг, который нанес точный удар головой.

А уже в компенсированное время победную точку поставил Эдвард Нкетиа.

В следующем матче «Арсенал» сыграет с «Челси», а «Пари Сен-Жермен» — с «Атлетико». 0