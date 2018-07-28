«Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти

Лондонскийв матче Международного кубка чемпионов одержал победу над миланским— 1:1 (5:4 по пенальти).

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче уже на 8-й минуте открыл английский клуб — отличился Педро Родригес. Но на 49-й минуте Роберто Гальярдини сравнял счет.

До финального свистка счет не изменился, а в серии пенальти победу одержали лондонцы, реализовавшие все пять ударов.

У «Интера» Милан Шкриньян не сумел переиграть голкипера Вилли Кабальеро.

Для обеих команд это была первая игра на турнире. В следующем матче «Челси» сыграет с

«Арсеналом», «Интер» встретится с «Лионом». Эти игры состоятся соответственно 1 и 4 августа. 0