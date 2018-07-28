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    «Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти

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    Лондонский «Челси» в матче Международного кубка чемпионов одержал победу над миланским «Интером» — 1:1 (5:4 по пенальти).

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    Счет в матче уже на 8-й минуте открыл английский клуб — отличился Педро Родригес. Но на 49-й минуте Роберто Гальярдини сравнял счет.

    До финального свистка счет не изменился, а в серии пенальти победу одержали лондонцы, реализовавшие все пять ударов.

    У «Интера» Милан Шкриньян не сумел переиграть голкипера Вилли Кабальеро.

    Для обеих команд это была первая игра на турнире. В следующем матче «Челси» сыграет с
    «Арсеналом», «Интер» встретится с «Лионом». Эти игры состоятся соответственно 1 и 4 августа. 0

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