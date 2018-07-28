«Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти

Фрагмент матча
twitter.com/ChelseaFC
Счет в матче уже на 8-й минуте открыл английский клуб — отличился Педро Родригес. Но на 49-й минуте Роберто Гальярдини сравнял счет.
До финального свистка счет не изменился, а в серии пенальти победу одержали лондонцы, реализовавшие все пять ударов.
У «Интера» Милан Шкриньян не сумел переиграть голкипера Вилли Кабальеро.
Для обеих команд это была первая игра на турнире. В следующем матче «Челси» сыграет с
«Арсеналом», «Интер» встретится с «Лионом». Эти игры состоятся соответственно 1 и 4 августа. 0