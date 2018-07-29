Гарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?

У «Реала» есть фантастический игрок

Представьте себе футболиста, которого Усэйн Болт назвал самым быстрым игроком в мире. Представьте себе автора гола в финале Кубка Испании, который для этого пробежал все поле с мячом. Представьте автора лучшего гола в финале Лиги чемпионов, который совершил великолепный прыжок и нанес «велосипедный удар».

Представьте себе парня, который выиграл четыре из последних пяти розыгрышей Лиги чемпионов и вывел свою сборную в полуфинал чемпионата Европы, хотя эта команда никогда раньше даже не выступала в финальной части турнира.

Представьте, что он забил 83 гола в 147 играх и совершил 45 ассистов, а в сумме принял участие в организации 128 голов. Годом ранее он становился лучшим игроком года в АПЛ.

Даже хорошо, что он не выступал на минувшем ЧМ-2018, ведь у него нет усталости, а впереди сезон, в котором он может засиять еще ярче. А еще этот игрок прекрасно продается — у него есть 35 миллионов подписчиков в Instagram и многое другое. Короче говоря, такого футболиста хотел бы подписать любой клуб этим летом. Только не «Реал», ведь у мадридцев уже есть Гарет Бэйл.

Молчаливое недоверие Зидана

У Зидана и Бєйла не было отношений realmadrid.com

«Реал» уже убедил валлийца остаться. Может показаться глупым предположение о том, что новый сезон станет прорывом для Бэйла и началом новой эпохи под его фамилией. Он выступает в Испании достаточно давно и завоевал 11 трофеев. Тем не менее, в прошлом финале ЛЧ он забил дважды, что может означать появление у команды новой суперзвезды.

В прошлом сезоне у Бэйла была травма голеностопного сустава. В ноябре прошлого года имели место проблемы с мышцами и пахом. Но ничего серьезного в списке проблем Гарета со здоровьем не было — грипп, ушибы, растяжения, которые заставляли его пропускать много игр. С Рождества он полностью восстановился и набрал отличную форму. Но даже хорошая игра не гарантировала ему места в основе.

В матче ЛЧ против ПСЖ он не попал в состав, а в еврокубковой кампании Бэйл начал игру со старта только против «Ювентуса», но уже в перерыве Зидан провел замену. После ярких выступлений журналисты начинали говорить, что Бэйл «подал заявку» на место в основе. Ему удавалось забивать гол каждые 112 минут, но тренерскому штабу этого было мало. Конечно, Гарет играл в Примере, где турнирных задач уже не было, но в плей-офф ЛЧ он провел всего 99 минут из 540 возможных.

Бэйл никогда не спрашивал у Зинедина Зидана, почему все складывается именно так. А француз продолжал хранить молчание. У них практически не было никаких взаимоотношений. Не было какого-то общения или конфликта. Многие в клубе не понимали этой ситуации, как и сам валлиец.

У Бэйла была очень серьезная конкуренция

Иско и Гарет Бэйл realmadrid.com

И все-таки надо учитывать, что другие атакующие игроки «Реала» действовали великолепно. Правдой было и то, что сам Бэйл играл удачно далеко не всегда. Эти факты нельзя игнорировать. Практически без Гарета мадридцы дошли до финала Лиги чемпионов, а это говорит о многом.

Некоторые крупные СМИ пользовались тем, что валлийский вингер не умеет говорить по-испански. Доходило до того, что даже любовь Гарета к гольфу выставлялась в черном цвете. Кто-то обвинял его в отсутствии приверженности. Сам Бэйл слышал об этом.

Затем был финал Лиги чемпионов, выход Бэйла и два гола. Это было напоминание для многих, кто забыл о нем. Он покидал Киев с улыбкой на лице и сообщением, что ему следует обсудить свое будущее с агентом, так как после травмы и восстановления он довольно долго находился в отличной форме, но играть каждую неделю у него не было возможности «по разным причинам».

Но дальше все кардинально изменилось. Зидан ушел, а Бэйл был единственным из мадридских звезд, кто не выразил свою печаль и не попрощался с французом публично. Затем команду покинул Криштиану Роналду. Сразу появился вопрос о дальнейшей роли в команде самого Бэйла. Валлиец хочет стать более центральной фигурой в «Реале». Новый наставник команды Хулен Лопетеги может предоставить Бэйлу определенную свободу и отдать в подчинение британцу конкретную зону впереди, в том числе его любимое левое крыло, а не заставлять бегать по всему фронту.

Бэйл может стать новой ударной силой «Реала»

Забавно, но в 29 лет у Бэйла появилась новая возможность. План состоит в том, чтобы составить ударный дуэт впереди вместе с Каримом Бензема. Тогда валлиец сможет решать судьбу конкретных матчей и нести ответственность за результат.

В прошлом сезоне Примеры Бэйл забил 16 голов в 26 играх. Если доверие к нему вырастет, то целесообразно ожидать от Гарета более 30 мячей в чемпионате. С момента своего перехода в «Реал» Бэйл провел на поле всего 53% всех игровых минут команды. Этого очень мало. 25 игр, которые были пропущены из-за травм в прошлом сезоне, сказались на статусе Бэйла. Но в Киеве он полетел.

Теперь Гарет намерен остаться. Мадрид хочет того же. С ноября вингер избегал травм и находился в форме. Если ситуация не изменится, то он сможет стать тем игроком для «Реала», который продолжит для команды великие времена. 0