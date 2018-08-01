Месси и Суарес получили нового партнера в атаке

В рамках Международного кубка чемпионов «Барселона» уступила «Роме» со счетом 2:4. СМИ не оставили без внимания эту игру

«Рома» использовала уязвимость «Барселоны» в обороне

«Хотя "Барселона" вела 1:0 и 2:1, "Рома" не сдалась на милость фавориту, и Аллесандро Флоренци, Бриан Кристанте, а также Диего Перотти вдохновили партнеров на камбек. Это был дебют для нового вратаря "джаллоросси" Робина Ольсена, который призван заменить перешедшего в "Ливерпуль" Аллисона. Даниэле Де Росси, Эдин Джеко, Костас Манолас, Кевин Стротман, Флоренци, Лоренцо Пеллегрини и новичок Джастин Клюйверт появились в мощном стартовом составе», — отмечает в материале Goal.com Саша Пизани.

«На прошлой неделе "Волки" были разбиты "Тоттенхэмом", и полуфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона находился в смятении против команды, которую он сенсационно выбил в четвертьфинале. Но при всем блеске атаки каталонцев, они оказались уязвимы в обороне, после того, как Стефан Эль Шаарави сравнял счет за 10 минут до перерыва. "Блауграна" сумела вновь выйти вперед спустя четыре оборота секундной стрелки после возобновления игры, однако уже через 12 минут римлянам удалось снова сравнять счет благодаря точному удару Флоренци».

Малком посыпал соль на римские раны

«Эрнесто Вальверде провел 10 замен к тому моменту, как Флоренци сделал счет 2:2, и наставник "Барселоны" будет рад тому, что он видел до того, как выпустил на поле игроков команды-Б — особенно от новичка Малкома. "Рома" на прошлой неделе полагала, что подписала этого атакующего исполнителя у "Бордо", но тот в последний момент переметнулся к чемпиону Испании из-под носа итальянского клуба за 41 млн евро. Защитник "Волков" Костас Манолас поспешил сгладить разочарование "джаллоросси", заявив, что даже не слышал о таком игроке, однако все футболисты "Волков" уже узнали о нем к финальному свистку арбитра», — пишет в отчете ESPN Сэм Марсден.

«Дебютировав за свой новый коллектив, бразилец впечатлил своим выступлением в отсутствие Лионеля Месси и других исполнителей, которые участвовали на ЧМ-2018. Каталонцы делали ставку на контроль мяча, но количество шансов для взятия чужих ворот по ходу матча уменьшалось, в то время, как соперник начинал все чаще угрожать их владениям на контратаках. Малкому удалось своим голом вывести команду вперед во второй раз за поединок, после чего на исходе часа игры Вальверде его заменил».

Вальверде остался доволен Малкомом

«Рулевой сине-гранатовых похвалил Малкома за его первую игру в составе нового клуба. После выхода на замену и точного удара в серии послематчевых пенальти в поединке против "Тоттенхэма" на прошлой неделе, экс-форвард "Бордо" попал в основу и доказал свой потенциал в Далласе, где проходила встреча», — отмечает на своих страницах AS.\

«Когда Вальверде спросили, входил ли бразилец в его планы, тот ответил, что клуб работает над подписанием хороших футболистов, а сам тренер является частью клуба "Но есть люди, чья обязанность — следить за потенциальными новичками, и Малком оказался среди них. Мы рады за него, потому что он обладает многими нужными качествами".

Малком — фаворит на место партнера для Месси и Суареса

"Бразилец с места в карьер начал в 'Барселоне', моментально заглушив разговоры о второстепенной роли и времени на адаптацию. Понятно, что новичок хочет завоевать место в основном составе и тем самым сделал предупреждение Усману Дембеле, которому теперь нужно доказывать свой статус после такой игры конкурента. Битва за то, чтобы играть в атаке вместе с Месси и Луисом Суаресом началась", — утверждает Хайме Ринкон в материале Marca.

"Без Серхио Бускетса и Ивана Ракитича мы все увидели, как Серхи Роберто действует в центре поля, начиная атаки и руководя игровым планом 'Барселоны'. Как обычно, 26-летний хавбек не проявил страха и проявил себя идеально, продемонстрировав свою многогранность. Несмотря на забитый в ворота 'Тоттенхэма' мяч, другой новичок, Артур, был незаметен на поле, но против 'Ромы' он блестяще выполнил свои функции, чем дал понять, что готов обеспечить качественную подмену своим именитым партнерам". 0