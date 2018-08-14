Закулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»

Погба — добрый парень, который не любит общаться со СМИ

Несколько раз нам удавалось поговорить с Полем. Однажды это произошло перед игрой с «Андерлехтом» в Брюсселе в апреле прошлого года, а затем на коммерческом мероприятии TAG Heuer в прошлом сезоне. В обоих случаях он выглядел приветливо, а один из журналистов даже спросил, постоянно ли он носит очки.

ESPN удалось пообщаться с Погба перед ЧМ-2018. Это умный и мягкий человек, который способен говорить о футболе и вещах далеко за его пределами. Но при этом очень сложно дождаться шанса задать вопрос Полю в микст-зоне — месте, где на стадионе журналисты могут ждать игроков, которые покидают арену после игры.

«Извините, я не говорю по-английски», — иногда отвечает француз с улыбкой на совершенном английском языке. Иногда он даже не проходит черех микст-зону на «Олд Траффорд», а направляется по другому пути прямиком к болельщикам и в свою машину. Он не считает своей обязанностью останавливаться и общаться с прессой. Все зависит от настроения. Но после победы «Юнайтед» над «Лестером» (2:1) он решил, что хочет выйти к журналистам.

Точка в конфликте не поставлена

Поль Погба и Жозе Моуринью ESPN

Пошли слухи, что Погба может выйти к СМИ через полчаса после финального свистка. Это все равно казалось маловероятным, так как его просили дать флеш-интервью для Sky Sports сразу после поединка. Тем не менее, четыре журналиста все равно верили и ждали.

На часах было начало двенадцатого, когда Погба пришел вместе с представителем клуба и начал говорить. Многие его утверждения были бесспорными. Он подчеркнул, что горд носить капитанскую повязку и готов на все ради своих товарищей по команде и болельщиков, чтобы бороться за титул в АПЛ. Он любит клуб, в котором начинал свой путь еще в академии.

Но затем он затронул тему своего будущего, ведь давно ходят слухи, что Поль несчастлив в Манчестере и может сменить команду. Это был шанс положить конец всем обсуждениям о конфликте с Жозе Моуринью и забыть о потенциальных трансферах в «Барселону» и «Ювентус». Но Погба этого не сделал.

«Есть вещи, о которых я не могу говорить, потому что буду оштрафован», — самые взрывные слова от Погба за всю его карьеру.

Беседа длилась чуть меньше восьми минут, за это время он ни разу не упомянул Моуринью. Поль пять раз говорил о доверии и подчеркивал, что сборная Франции на чемпионате мира единым целым, в том числе менеджер Дидье Дешам.

Слушая рассуждения Погба, казалось, что он хочет, чтобы люди нашли смысл между строк. Он прекрасно понимал, что слишком далеко заходить нельзя, иначе начнется скандал.

«МЮ» не продаст Погба этим летом

У «Барселоны» еще есть время подписывать игроков до 31 августа, но наши источники ясно дают понять, что Погба не продается ни за какие деньги этим летом.

Его агент, Мино Райола, отказался комментировать информацию о возможном трансфере. Все вопросы приводили к одному ответу: «Спрашивайте у "Манчестер Юнайтед".

Если владелец "МЮ" Эд Вудворд сохранит свою позицию (он сохранит), а Погба не будет пытаться уйти (он не будет), то француз и Моуринью продолжат испытывать дискомфорт еще, по крайней мере, один сезон. Тренер сможе ответить своему подопечному уже на следующей пресс-конференции, но Жозе понимает, что нет смысла усложнять ситуацию. Спорно, пойдет ли он на битву заявлений с Погба, который может задержаться в Манчестере гораздо дольше менеджера. Их отношения выглядят напряженными, а капитанская повязка у Погба выглядела попыткой сгладить острые углы.

Единственное, на чем могут сойтись Погба и Моуринью — желание привести команду к новым победам. В данной ситуации они нуждаются друг в друге. 0