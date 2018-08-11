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    Победа МЮ над «Лестером» вряд ли успокоит Моуринью

    Реакция прессы на матч МЮ — «Лестер»

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    Накануне в стартовом поединке первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Лестер» (2:1). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.
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    Люк Шоу вернулся

    «В 23 года у Люка Шоу впереди еще много времени для того, чтобы реализовать свои амбиции, но кажется, что начало нынешнего сезона должно стать ключевым моментом в карьере защитника "Манчестер Юнайтед". Он должен был снова завоевать доверие менеджера команды Жозе Моуринью — и против "Лестера" он определенно впечатлил своего босса. В то время, когда "Лисы" сосредоточились на собственных атаках, "Красные Дьяволы" использовали фланг левого фулбека, когда владели мячом, где 51 процент их действий пришлись на левую треть поля, а сам латераль, оказавшись в центре внимания, отметился наибольшим количеством касаний, чем какой-либо другой игрок матча, и эффективно ими распоряжался», — отмечает в материале Sky Sports Питер Смит.

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    • «В 85 процентах его передачи были точными, при том, что сам он регулярного ходил в атаку — тактика, которая вылилась в один победный мяч. Сыграв лишь 38-й поединок за манкунианцев из 153-х возможных, есть ощущение, что Шоу наконец входит в ту роль, которую он, его наставник и клуб видят для него. Теперь вызов для защитника — сохранять эту стабильность, но, как говорит сам Люк, он готов и он снова бежит».

    Погба показал себя настоящим капитаном

    «Вручение капитанской повязки Полю Погба было требованием к ответственности, указанием эффектному полузащитнику проявить свое изящество вместе с дисциплиной, которой он отмечается в футболке сборной Франции, в отличие от невмешательской игры на "Олд Траффорд". Хавбек, конечно, уже выходил за МЮ с капитанской повязкой, но этот случай стоял особняком, ведь это был символический жест после очередной типичной для Моуринью недели: несколько дней назад казалось, что агент футболиста хочет организовать трансфер клиента. Поведение португальца говорит о том, что никто так не сопротивлялся предложению "Барселоны" по поводу игрока, как рулевой манкунианцев. Понадобилось всего три минуты сезона в АПЛ, чтобы увидеть, как наличие капитанской повязки заставляет возмужать: Погба начал, как настоящий победитель ЧМ-2018 — будь то та уверенность, что он обрел на полях России, или естественное футбольное самомнение — фанаты "Юнайтед" постоянно поддерживали его, когда он идеально шел в отбор во время контратак соперника», — пишет на страницах The Telegraph Крис Баскомб.

    «Менеджер "Дьяволов" может утверждать, что в исполнении его подопечных это была игра, которая не особо отличается от философии наставника сборной Франции Дидье Дешама — та все-таки кажется более проактивной, чем порой кажется МЮ, однако разрушительные силы в этом коллективе доказывают, что они могут быть большей угрозой, чем говорят авторы безрадостных прогнозов. Ближе к концу прошлой кампании болельщики манкунианцев и сам Моуринью, казалось, устали от того, что каждый матч проходил на фоне разговоров о Погба — и все больше и чаще, и с помощью капитанской повязки вряд ли удалось заставить Погба влиться в новую кампанию. Успех "Юнайтед" в этом сезоне будет снова зависеть от характера отношений между харизматичным полузащитником и его менеджером — это было многообещающее начало».

    «Лестер» пытается стать лучшим среди не топ-команд

    «Фанаты "Лестера" в своем секторе на "Олд Траффорд" провели большую часть вечера, напевая в адрес болельщиков хозяев: "Мы были чемпионами позднее, чем вы". Они продолжат жить золотым сезоном 2015/2016 годов, и правильно сделают. И хотя многие из тех, кто отправился в Манчестер на этот поединок примут то, что это больше никогда не случится, данная игра возродила ожидания на "Кингз Пауэр": чемпионский титул не есть целью, но на 17-е место для того, чтобы избежать вылета, они тоже не рассчитывают — это новая эра», — рассказывает в материале ESPN Роб Доусон.

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    • «Команды, которая выиграла чемпионство, уже нет, и на месте прежних исполнителей теперь действуют такие игроки, как 21-летний Джеймс Меддисон, подписанный летом у "Норвича" за 20 млн фунтов. Он провел свою дебютную встречу в АПЛ, сами "Лисы" не побеждали в рамках Премьер-лиги на "Олд Траффорд" с февраля 1998 года и не начинали с победы сезон в элите с 1933 года. Их кампания не будет определяться поражением от "Юнайтед" на выезде в августе, но этого оказалось достаточно, чтобы предположить, что "Лестеру" необходимо играть лучше, если они хотят оказаться сразу за топ-шестеркой чемпионата — прогресс в сравнении с девятым местом и, возможно, выход в еврокубки будет успехом».

    Моуринью вряд ли стало особо легче

    «Защитник "Лестера" Харри Магуайр был трансферной целью Моуринью этим летом, но совет директоров, который возглавляет исполнительный вице-президент Эд Вудворд, решил, что тот не стоит запрашиваемых 75 млн фунтов. Вместе с центрбеком "Дьяволы" также посчитали не соответствующими ценникам Жерома Боатенга (»Бавария«) и Диего Година (»Атлетико«), поэтому португальцу остается только задуматься, сколь сильна его поддержка со стороны правления клуба. Еще одна проблема, которая не дает покоя менеджеру и руководству МЮ — это статус Антони Марсьяля: "Особенный" хочет продажи нападающего, чего не хочет Вудворд, и с учетом недовольства этой ситуацией сеу Жозе, было удивительно увидеть форварда в запасе», — рассуждает на страницах The Guardian Джейми Джексон.

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    • «Однако если брать во внимание появление в основе Маттео Дармиана (а итальянец, как и француз, предполагалось, должны были уйти), неудача в подписании флангового нападающего в это трансферное окно сейчас означает то, что текущие потребности стоят во главу угла для всех в клубе. Все это вкупе с остальными факторами, близкими к фарсу, свидетелем которых в межсезонье был Моуринью, требовало победы, и она была добыта, пусть и не выглядела убедительной, но раз уж португалец опасался стартового матча, возможно, теперь ему нужно начать улыбаться и выглядеть так, словно он наслаждается работой в "Юнайтед". И если три очка будут добыты на следующей неделе против "Брайтона", для наставника картина будет выглядеть привлекательнее, хотя есть подозрение, что постоянное недовольство с его стороны никуда не денется». 0

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